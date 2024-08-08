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vizir47
Китайская нефтеразведка установила новый рекорд по бурению 2 006 метров в день
Китайская национальная нефтяная корпорация CNPC сообщила о рекорде суточного бурения в 2006 метра в на скважине “Ha 13-H9” нефтяного месторождения Тарим в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.

Китай является крупнейшим в мире потребителем и импортером энергии, а также крупным производителем энергоносителей и других сопутствующих товаров. Его влияние на мировые энергетические рынки и торговлю огромно. В 2022 году на долю азиатской энергетической отрасли приходилось более четверти мирового потребления. Она также стабильно входит в тройку крупнейших потребителей нефти, газа, угля, атомной энергии, гидроэнергии, энергии ветра и солнечной энергии. За последнее десятилетие темпы потребления энергии в Китае значительно превысили общемировые нормы. Несмотря на то, что Китай является крупным производителем (крупнейшим в мире по добыче угля, четвертым по величине в мире по добыче природного газа и шестым по добыче нефти), рост местного потребления в Китае опережал внутренние поставки, что превратило страну в крупного импортера сырьевых товаров и имело значительные последствия для мировой торговли. Импорт нефти, газа и угля в Китай составляет около 85%, 40% и 7% внутреннего потребления страны соответственно; и около 18%, 16% и 18% мировой торговли этими сырьевыми товарами.

В этой связи не удивительно внимание, уделяемой китайскими СМИ национальным достижениям в области буровых работ по добыче газа и нефти.

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Так, глобальная телевизионная сеть Китая (CGTN)  объявила   на днях о значительном технологическом достижении Китайской национальной нефтяной корпорации (CNPC) в национальных буровых работах на скважине “Ha 13-H9” на нефтяном месторождении Тарим в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.

Там на сверхглубокой скважине был установлен рекорд суточного бурения – 2006 метра. Указанное объявление последовало за успешным завершением буровых работ на этой скважине “Ha 13-H9” вблизи пустыни Такла-Макан на северо-западе Китая, где в результате бурения общая глубина буровой проходки достигла 7 341 метра.

Китайские комментаторы относят это достижение на счет значительных достижений в области основных технических средств, таких как высокопрочные бурильные трубы, термостойкий буровой раствор, способный выдерживать температуру до 220 градусов Цельсия, и каротажные приборы, предназначенные для работы на глубинах в тысячи метров под поверхностью. Высказывается мнение, что указанный прогресс будет иметь решающее значение для содействия разведке глубоководных месторождений нефти и газа в Китае.

Как сообщает телевизионная сеть Китая, в начале этого года CNPC увеличила скорость бурения на нефтяном месторождении Тарим, сократив цикл бурения более чем на 20 процентов. Наряду с этим, ежедневная скорость бурения сверхглубоких скважин в Китае неоднократно превышалась, и предыдущие рекорды были побиты многократно.

Так, в марте с.г., после 279 дней бурения, сверхглубокая нефтяная скважина в Китае преодолела отметку в 10 000 метров. Это была первая скважина в Китае, вертикальная глубина которой превысила 10 000 метров. Сверхглубокая скважина Shendi Take one в бассейне реки Тарим на северо-западе Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая с проектной глубиной 11 100 метров является одним из примеров предпринимаемых Китаем мер по расширению внутренней добычи нефти.

Чтобы достичь отметки в 10 000 метров, Китай самостоятельно разработал первую в мире автоматическую буровую установку глубиной 12 000 метров. При этом использовались такие технологии, как буровой раствор со сверхвысокой температурой 220 °C и термостойкие шнеки, различные виды основного оборудования и технологий, в семи категориях которых был достигнут 21 национальный прорыв, а уровень локализации используемых материалов и оборудования достиг 90 процентов. В частности, сотрудники проекта сообщили, что скважина была пробурена с использованием 26 буровых долот и 1060 буровых штанг.

Такие достижения свидетельствуют о том, что Китай самостоятельно преодолел трудности в технологии бурения сверхглубоких скважин и что его возможности по глубоководному бурению нефтяных и газовых скважин и вспомогательные технологии достигли передового международного уровня. И это, в частности, подтверждает бурение Китаем сверхглубокой (более 6 км) нефтегазовой скважины в Бохайском заливе  на месторождении Бажонг 19-6, где запасы газа оцениваются более чем в 100 миллиардов кубометров.

Китай действительно нуждается в собственном производстве, как нефти, так и газа, поскольку это позволяет крупнейшему потребителю энергоресурсов в мире быть менее зависимым от импорта энергоносителей.

Что же касается установленного CNPC национального рекорд суточного бурения в 2006 метра, то не лишним будет напомнить, что на кустовой площадке №484 Южной части Приобского месторождения (Заказчик ООО «Газпромнефть-Хантос») в ноябре 2023 года был установлен новый отраслевой рекорд   суточной проходки – 2425 метров.

 

 

#китай #нефтегазобурение #рекорд нефтебурения
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