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vizir47
США планируют преобразовать ядерный плутониевый завод в солнечную электростанцию мощностью 1 ГВт
Министерство энергетики США приняло решение превратить бывшую площадку по разработке ядерного оружия в Хэнфорде, штат Вашингтон, в солнечную электростанцию мощностью в один гигаватт.

Министерство энергетики США приняло решение превратить бывшую площадку по разработке ядерного оружия в штате Вашингтон в солнечную электростанцию мощностью в один гигаватт. Когда-то на этом сверхсекретном объекте в Хэнфорде производился оружейный плутоний, но вскоре он, по сообщению американских СМИ, будет вырабатывать экологически чистую энергию в рамках инициативы Министерства энергетики США "Получение чистой энергии" (Clean Energy initiative).

В связи с закрытием угольных и газовых электростанций в США, компании, работающие на возобновляемых источниках энергии, активизировали свои усилия по перепрофилированию своих объектов. Тем самым  США пытаются снизить свою зависимость от ископаемого топлива и развертывают в этой связи большое количество солнечных и ветряных электростанций. По оценкам, за последние годы в энергетическую сеть страны было добавлено до 90 ГВт солнечной энергии, что позволило обеспечить энергией 13 миллионов американских домов.

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Министерство энергетики США, как сообщается, использует аналогичный подход для перепрофилирования земель, которыми оно владеет и которые ранее использовались в ядерной программе США.  В рамках запущенной в июле 2023 года программы "Получение чистой энергии", Министерство энергетики стремится использовать отдельные свои земельные участки только для производства чистой энергии.  Так, на одном из таких полигонов  в Хэнфорде, штат Вашингтон, Министерство энергетики США работает над созданием одного из своих крупнейших проектов по хранению солнечной энергии и аккумуляторных батарей.

Bombs to beams: US to turn nuclear plutonium site into 1 GW solar farm

Расположенный в восточной части штата, объект Хэнфорд,  также известный как "объект W", представляет собой федеральное владение в полузасушливой пустыне на юго-востоке штата, площадью 580 квадратных миль, который  был основан в 1943 году. Во время Второй мировой войны это был сверхсекретный Манхэттенский объект. В то время обширный кампус был фабрикой по производству плутония-239, на нем размещался первый в мире полномасштабный реактор для производства плутония. Плутоний, произведенный   в этом месте, был использован в самой первой американской атомной бомбе "Толстяк", которая была сброшена на Нагасаки в Японии. Указанное использование объекта Хэнфорд продолжалось более четырех десятилетий. За этот период на объекте было получено две трети плутония, необходимого для программы создания ядерного оружия в США. После прекращения производственной деятельности Хэнфорда, Министерство энергетики США инициировало программу очистки объекта, в которой было занято около 11 000 человек.

Теперь, когда операция по очистке завершена, этот участок полузасушливой пустыни площадью 580 квадратных миль может стать местом реализации крупнейшего солнечного проекта в стране, если он будет построен с заявленной большой мощностью. В настоящее время рекорд использования солнечной энергии принадлежит проекту Edwards Sanborn Solar and Energy Storage project в Калифорнии, который генерирует 875 мегаватт солнечной энергии.

Для реализации проекта в Хэнфорде Министерство энергетики США определило чикагскую компанию Hecta Energy, которая создаст ферму по производству солнечной энергии и аккумуляторных батарей. В рамках проекта планируется использовать лишь небольшой участок земли на территории кампуса для установки солнечных панелей.

Кроме того, неподалеку от Хэнфорда находится обсерватория LIGO, которая собирает данные о гравитационных волнах. Близость к научной обсерватории является одной из причин, по которой до сих пор не рассматривался вопрос об установке в Хэнфорде ветроэнергетических установок для такого крупного кампуса.

Министерству энергетики США и Hecta Energy еще предстоит согласовать условия приобретения недвижимости, прежде чем можно будет приступить к запланированным работам. Если все пойдет по плану, то в ближайшие пять-семь лет компания Hecta Energy построит на этом участке солнечную электростанцию мощностью 1 ГВт. Это будет почти соответствовать 1,2 ГВт электроэнергии, вырабатываемой атомной электростанцией Columbia Generation Station на соседней территории.

Однако амбиции региона намного шире, чем строительство солнечной электростанции — около 14 000 акров земли, включая участок в Хэнфорде, были определены как парк чистой энергии. Компании также заинтересованы в создании небольшого ядерного реактора. Как сообщается, помимо обеспечения постоянной выработки электроэнергии, ядерный реактор будет снабжать паром близлежащие предприятия.

 

#сша #clean energy initiative #солнечная электростанция в хэнфорде #ядерный объект сша хэнфорд
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