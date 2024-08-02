Министерство энергетики США приняло решение превратить бывшую площадку по разработке ядерного оружия в Хэнфорде, штат Вашингтон, в солнечную электростанцию мощностью в один гигаватт.

Министерство энергетики США приняло решение превратить бывшую площадку по разработке ядерного оружия в штате Вашингтон в солнечную электростанцию мощностью в один гигаватт. Когда-то на этом сверхсекретном объекте в Хэнфорде производился оружейный плутоний, но вскоре он, по сообщению американских СМИ, будет вырабатывать экологически чистую энергию в рамках инициативы Министерства энергетики США "Получение чистой энергии" (Clean Energy initiative).

В связи с закрытием угольных и газовых электростанций в США, компании, работающие на возобновляемых источниках энергии, активизировали свои усилия по перепрофилированию своих объектов. Тем самым США пытаются снизить свою зависимость от ископаемого топлива и развертывают в этой связи большое количество солнечных и ветряных электростанций. По оценкам, за последние годы в энергетическую сеть страны было добавлено до 90 ГВт солнечной энергии, что позволило обеспечить энергией 13 миллионов американских домов.

реклама

Министерство энергетики США, как сообщается, использует аналогичный подход для перепрофилирования земель, которыми оно владеет и которые ранее использовались в ядерной программе США. В рамках запущенной в июле 2023 года программы "Получение чистой энергии", Министерство энергетики стремится использовать отдельные свои земельные участки только для производства чистой энергии. Так, на одном из таких полигонов в Хэнфорде, штат Вашингтон, Министерство энергетики США работает над созданием одного из своих крупнейших проектов по хранению солнечной энергии и аккумуляторных батарей.

Расположенный в восточной части штата, объект Хэнфорд, также известный как "объект W", представляет собой федеральное владение в полузасушливой пустыне на юго-востоке штата, площадью 580 квадратных миль, который был основан в 1943 году. Во время Второй мировой войны это был сверхсекретный Манхэттенский объект. В то время обширный кампус был фабрикой по производству плутония-239, на нем размещался первый в мире полномасштабный реактор для производства плутония. Плутоний, произведенный в этом месте, был использован в самой первой американской атомной бомбе "Толстяк", которая была сброшена на Нагасаки в Японии. Указанное использование объекта Хэнфорд продолжалось более четырех десятилетий. За этот период на объекте было получено две трети плутония, необходимого для программы создания ядерного оружия в США. После прекращения производственной деятельности Хэнфорда, Министерство энергетики США инициировало программу очистки объекта, в которой было занято около 11 000 человек.

Теперь, когда операция по очистке завершена, этот участок полузасушливой пустыни площадью 580 квадратных миль может стать местом реализации крупнейшего солнечного проекта в стране, если он будет построен с заявленной большой мощностью. В настоящее время рекорд использования солнечной энергии принадлежит проекту Edwards Sanborn Solar and Energy Storage project в Калифорнии, который генерирует 875 мегаватт солнечной энергии.

Для реализации проекта в Хэнфорде Министерство энергетики США определило чикагскую компанию Hecta Energy, которая создаст ферму по производству солнечной энергии и аккумуляторных батарей. В рамках проекта планируется использовать лишь небольшой участок земли на территории кампуса для установки солнечных панелей.

Кроме того, неподалеку от Хэнфорда находится обсерватория LIGO, которая собирает данные о гравитационных волнах. Близость к научной обсерватории является одной из причин, по которой до сих пор не рассматривался вопрос об установке в Хэнфорде ветроэнергетических установок для такого крупного кампуса.

Министерству энергетики США и Hecta Energy еще предстоит согласовать условия приобретения недвижимости, прежде чем можно будет приступить к запланированным работам. Если все пойдет по плану, то в ближайшие пять-семь лет компания Hecta Energy построит на этом участке солнечную электростанцию мощностью 1 ГВт. Это будет почти соответствовать 1,2 ГВт электроэнергии, вырабатываемой атомной электростанцией Columbia Generation Station на соседней территории.

Однако амбиции региона намного шире, чем строительство солнечной электростанции — около 14 000 акров земли, включая участок в Хэнфорде, были определены как парк чистой энергии. Компании также заинтересованы в создании небольшого ядерного реактора. Как сообщается, помимо обеспечения постоянной выработки электроэнергии, ядерный реактор будет снабжать паром близлежащие предприятия.