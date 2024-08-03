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Новый мировой рекорд скорости передачи данных по оптоволокну: 402 терабит в секунду

Астонский университет в Великобритании сообщил, что, в результате международного сотрудничества удалось поставить мировой рекорд скорости передачи данных по оптоволокну: 402 терабит в секунду. Это примерно в 1,6 миллиона раз быстрее, чем среднее домашнее интернет-соединение.
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В результате многолетних исследований в рамках международного сотрудничества, в частности, Астонского университета в Великобритании и Национального института информационных и коммуникационных технологий (NICT) в Японии, международной исследовательской группе удалось достичь скорости   передачи 402 терабит / с (Тбит / с) по стандартному оптоволоконному кабелю. Это примерно в 1,6 миллиона раз быстрее, чем среднее домашнее интернет-соединение. Технология, используемая для этого достижения, основана на оптическом усилении следующего поколения и мультиплексировании по длине волны, что позволяет передавать несколько сигналов на разных длинах волн через одно оптическое волокно.

UK scientists break data transmission record with 402 Tbps speed

Бен Паттнэм, старший научный сотрудник NICT, объясняет, что система включает в себя оптические усилители и другое оборудование, специально разработанное в рамках этого исследования, в частности, компаниями Nokia Bell Labs и гонконгской Amonics. Система также включает в себя шесть отдельных оптических усилителей, которые считаются ключевыми для этого достижения, способных извлекать оптические сигналы с длин волн диапазона C (текущий стандартный диапазон связи), а также диапазонов U, L, S, E и O. Диапазоны E и O находятся в ближнем инфракрасном диапазоне, в то время как диапазоны S, C, L и O находятся в коротковолновом инфракрасном диапазоне.

Как отмечают эксперты, последствия этого прорыва очевидны и ведут, в частности, к повышению эффективности обработки данных и телекоммуникационной инфраструктуры, которые могли бы извлечь выгоду из сверхбыстрой передачи данных.

По  сообщениям участников этого исследования, технических проблем для достижения этой скорости было много, в том числе управление дисперсией и нелинейностью в оптическом волокне, а также разработка новых оптических усилителей. Оптимизация методов обработки сигналов (новые усилители) позволила избежать использования оптических волокон следующего поколения. Не говоря уже о том, что для передачи такого большого количества данных исследователи разработали первую оптическую систему передачи, охватывающую шесть диапазонов длин волн.

По сравнению с рекомендованной Netflix скоростью интернет-соединения в 3 Мбит/с и выше для просмотра фильмов в формате HD, эта скорость более чем в 100 миллионов раз выше. Скорость была достигнута за счет использования более широкого спектра, с использованием шести полос вместо предыдущих четырех, что увеличило возможности обмена данными (обычно используется только одна или две полосы).

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Как объясняют ученые Астонского университета, они достигли этой рекордной пропускной способности с помощью стандартных волоконно-оптических кабелей, показав, что для получения этой пропускной способности не потребуется устанавливать новые специализированные сети. Астонский университет внес особый вклад, создав набор усилителей комбинационного рассеяния в U-диапазоне, самой длинной части комбинированного спектра длин волн, где обычные волоконные усилители с легированным покрытием в настоящее время недоступны в коммерческих источниках. «Это открытие может позволить увеличить пропускную способность одного оптоволокна, так что у мира будет более производительная система», - говорится в заявлении доктора Филипса из Астонского университета. «Ожидается, что эта новая технология внесет значительный вклад в расширение пропускной способности инфраструктуры оптической связи в связи с быстрым ростом спроса на услуги передачи данных в будущем», - добавляет он.

Помимо улучшений в телекоммуникациях и центрах обработки данных, такие отрасли, как медицина, образование и развлечения, также могут извлечь выгоду из этого прогресса. В частности, это будет прекрасным импульсом для развития медицинских консультаций в реальном времени с разрешением 16K и их сопровождением виртуальной реальностью без каких-либо задержек. Поскольку спрос на данные со стороны бизнеса и частных лиц растет, это новое открытие, по заключению ученых, может помочь сохранить цены на широкополосную связь стабильными, несмотря на повышение пропускной способности и скорости.

Однако, как отмечают участники исследования,  эта технология еще не готова к широкомасштабному коммерческому внедрению. Необходимы дополнительные испытания и усовершенствования, чтобы обеспечить ее надежность и экономическую эффективность.

 

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Теги

инновации в it астонский университет скорость передачи данных по оптоволокну
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