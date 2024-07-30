Министерство энергетики США сообщило о намерении построить к концу 2027 года ультрасовременный суперкомпьютера Discover, который должен заменить самый быстрый в настоящее время суперкомпьютер в мире Frontier.





Министерство энергетики США поставило своей целью сохранить лидерство Америки в области высокопроизводительных вычислений. В этом месяце агентство опубликовало запрос предложений (RFP) на создание ультрасовременного суперкомпьютера Discover, который должен заменить самый быстрый в настоящее время суперкомпьютер в мире Frontier.

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Как сообщается, суперкомпьютер Discovery нового поколения будет использоваться для продвижения научных исследований в таких областях, как прогнозирование изменения климата, разработка лекарств и методов лечения рака, расшифровка данных физики высоких энергий и разработка решений в области экологически чистой энергетики. Помимо традиционных научных приложений, Discovery будет эффективен в передовых задачах искусственного интеллекта и машинного обучения.

Кроме того, Discovery, как сообщается, будет играть решающую роль в инициативе Министерства энергетики по созданию интегрированной исследовательской инфраструктуры (IRI). Цель этой программы - объединить различные исследовательские инструменты и научное оборудование. Этот проект интересен тем, что будет создаваться нечто более мощное, чем Frontier, с технологиями, которые позволят расширить границы возможного.

Джорджия Турасси (Georgia Tourassi), заместитель директора Ок-Риджской национальной лаборатории (Oak Ridge National Laboratory - ORNL) по вычислительной технике, сказала: "Открытие позволит научному сообществу моделировать реальные ситуации на новом уровне детализации. Это поможет нам изучать сложные проблемы, которые мы не можем легко решить с помощью эксперимента, наблюдения или теории в одиночку".

Ныне существующий суперкомпьютер Frontier расположен в Ок-Риджской национальной лаборатории — крупнейшем научно-исследовательском учреждении в системе национальных лабораторий Министерства энергетики США, находящейся около города Ок-Ридж, штат Теннеси.

В мае этого года Frontier в пятый раз подряд занял первое место в списке 500 самых быстрых суперкомпьютеров в мире. Он построен на процессорах AMD Epyc на архитектуре HPE Cray EX и оснащен 64-ядерными процессорами AMD EPYC с общим количеством 8 699 904 комбинированных графических и процессорных ядер, использует сеть HPE Slingshot 11 для передачи данных. Он имеет самую высокую производительность Linpack benchmark - 1,206 эксафлопс.

Хотя Министерство энергетики не определило точный целевой показатель производительности для будущего суперкомпьютера Discovery, ожидается, что он обеспечит в три-пять раз большую вычислительную пропускную способность, чем Frontier. Это потенциально позволит увеличить производительность до 8,5 экзафлопс. “Этот проект интересен тем, что мы создадим нечто более совершенное, чем Frontier, с технологиями, которые позволят расширить границы возможного”, - сказал Мэтт Сигер, директор проекта ORNL по Discovery, в своем заявлении.

Министерство энергетики США выделило время до 30 августа 2024 года, чтобы заинтересованные поставщики могли представить свои предложения для ознакомления. Намеченная дата введения в действие нового суперкомпьютера и его поставка в Oak Ridge Leadership Computing Facility (OLCF) назначена на 2027 или начало 2028 года. Энергоэффективность остается главным приоритетом для OLCF, который за последнее десятилетие увеличил свою вычислительную мощность в 500 раз, при этом потребление энергии увеличилось всего в четыре раза.

Ожидается, что после ввода в эксплуатацию Discovery будет доступен исследователям по всему миру, которые смогут конкурировать за вычислительное время для решения научных задач.

Доктор Серен Сусут, заместитель директора по науке программы передовых научных компьютерных исследований Министерства энергетики США, комментируя решение министерства по строительству нового супермощного компьютера Discover, подчеркнула важность указанной инициативы. “Использование такого суперкомпьютера и сделанные с его помощью открытия помогут сформировать наше понимание Вселенной, повысят наши возможности по предсказуемости земной системы, повысят экономическую конкурентоспособность США и внесут вклад в лучшее будущее”.