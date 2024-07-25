В июне армия США на испытательном полигоне Юма провела пятые учения по борьбе с дронами и продемонстрировала возможности ведения военных действий с использованием роя дронов.

Программа Пентагона по защите от беспилотных летательных аппаратов провела свою самую масштабную полевую демонстрацию, в ходе которой до 50 беспилотных летательных аппаратов различных типов одновременно атаковали одну цель.

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Эта демонстрация проходила несколько недель назад на испытательном полигоне армии США Юма в Аризоне, в ходе которой были испытаны системы противодействия малым беспилотным летательным аппаратам (C-SUAS), а также возможности ведения военных действий с использованием роя дронов. В этом году впервые были представлены прототипы систем, разработанных частными фирмами, и проверена их способность защищаться от беспилотных летательных аппаратов.

Объединенный офис C-SUAS, созданный в 2020 году для борьбы с этой угрозой, в течение последних трех лет уже проводил отраслевые демонстрации новейших технологий противодействия малым беспилотным летательным аппаратам. Их последнее мероприятие, пятое по счету, проходившее в июне в течение четырех недель на испытательном полигоне армии США Юма, по словам американских военных, стало самым масштабным за все время.

Методы обнаружения, отслеживания и идентификации угроз были разными. Мероприятие было посвящено демонстрации систем, способных обнаруживать и уничтожать стаи беспилотных летательных аппаратов. Из почти 60 предложений JCO отобрал 12 систем для демонстрации, и девять из них приняли участие в нем.

“Мы одновременно наблюдаем в воздухе до 50 целей, - сказал Хай-Синг Силен, менеджер по внедрению тестов в JCO. - К ним относятся винтокрылые, стационарные, быстроходные с реактивными двигателями и винтокрылые групповые тройки, все они летят на вас вокруг с различных направлений, почти в 360 градусов. Системе, пытающейся защитить себя, это критически сложно”.

По словам американских военных, методы обнаружения, отслеживания и идентификации угроз отличались в зависимости от производителя, как и механизмы поражения, которые включали пулеметы и ракеты, мощные микроволновые системы и системы радиоэлектронной борьбы.

В этом году мероприятие было посвящено повторяющимся атакам роя, хотя детали сценария не были заранее доведены до сведения поставщиков. Атакующие волны, приходившие с разных высот и углов, также включали в себя несколько типов беспилотных летательных аппаратов — скоростные реактивные самолеты, более медленные беспилотники с воздушным приводом и мини-вертолеты - весом от менее 20 фунтов (беспилотники 1—й группы) до более 1000 (беспилотники 3-й группы).

Некоторые поставщики обеспечивали поражение беспилотных летательных аппаратов кинетическими перехватчиками или комбинировали элементы других механизмов.

Были представлены по меньшей мере четыре типа датчиков: радары, камеры, как электрооптические, так и инфракрасные, и радиочастотные сканеры. Существовало также четыре типа “эффекторов”: управляемые ракеты, мини-дроны-истребители, пулеметы и радиочастотные глушители. Последний - это так называемый подход “мягкого уничтожения”, который скремблирует GPS-сигнал беспилотника или его командную линию связи с пилотом-человеком, а не уничтожает его физически.

Это мероприятие считается одним из крупнейших с использованием сценария массовой атаки SUAS, проведенных на сегодняшний день. “Насколько я могу судить, это первый случай, когда Министерство обороны одновременно поднимает в воздух такое количество опасных объектов”, - сказал Хай-Синг Силен. “В других демонстрациях swarm, которые я видел или о которых слышал, вы либо сталкиваетесь с волнами входящих угроз, либо они следуют одна за другой. В нашем сценарии у вас есть 50 угроз, приближающихся к вашей позиции почти одновременно.”

Эксперты все еще обрабатывают данные, полученные в ходе демонстрации. Окончательные сведения, полученные в ходе демонстрации, поступят к командирам боевых американских подразделений по всему миру.

По сообщению издания Breaking Defense, в мероприятии приняли участие девять поставщиков: Clear Align, Trakka, ICR, ELTA, Teledyne FLIR, SAIC, ATSC и Anduril. “В дополнение к девяти поставщикам, участвующим в демонстрации counter swarm, есть также семь систем наблюдения и сбора данных, спонсируемых правительством США”, подчеркивает издание.

“Некоторые системы дронов оснащены стрелковым оружием, но также имеют возможности радиоэлектронной борьбы, которые они могут использовать”, - сказал Силен. “Для защиты от опасных беспилотных летательных аппаратов, особенно когда они находятся в большом количестве, не существует универсального решения. У вас должна быть многоуровневая защита, чтобы иметь возможность отражать все угрозы, которые мы предоставляем системам”, - добавил он.