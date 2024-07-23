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vizir47
Индонезия вновь направляет госпитальные суда ВМС страны в Газу
Согласно появившейся информации, Индонезия подготавливает новую гуманитарную миссию для помощи палестинцам в Газе, в которую будут включены два госпитальных судна ВМС Индонезии.

Индонезия, которая уже долгое время демонстрирует свою поддержку Палестины, в ноябре 2023 года направила в Газу два самолета с гуманитарной помощью: медикаментами, продуктами питания, гигиеническими наборами, одеялами, матрасами и медицинским оборудованием для больниц. Третья партия груза весом 220 тонн была доставлена госпитальным судном ВМС Индонезии KRI Radjiman Wedyodiningrat (992), которое в январе с.г. отправилось из порта Танджунг-Приок в Джакарте в порт Эль-Ариш в Египте.

Согласно информации, полученной изданием NavalNews, Индонезия вновь подготавливает свои корабли-госпитали в Газу для осуществления еще одной гуманитарной миссии по доставке помощи и медицинского обслуживания раненым палестинцам.

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Indonesia Prepares to Deploy Hospital Ships Again for Gaza

Эта подготовка осуществляется в развитие заявления, сделанного министром обороны Индонезии и избранным президентом Прабово Субианто 1 июня 2024 года на конференции Shangri-La Dialogue в Сингапуре. В своем выступлении Прабово Субианто объявил о готовности Индонезии направить значительные миротворческие силы в соответствии с мандатом ООН для оказания помощи в поддержании и мониторинге возможного прекращения огня в секторе Газа. Страна также планирует эвакуировать и обеспечить медицинское обслуживание до тысячи раненым палестинцам в больницах Индонезии.

Несколько дней спустя после этой конференции в Сингапуре, командующий индонезийской армией генерал Агус Субианто заявил, что предлагаемые Джакартой миротворческие силы будут состоять из подразделения размером с бригаду, двух вертолетов и двух госпитальных судов.

18 июля индонезийский государственный судостроительный завод PT PAL сообщил, что в рамках подготовки к возможному отправлению в Газу одно из госпитальных судов ВМС страны, KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo (991), было перекрашено в белый цвет в соответствии с требованиями Женевской конвенции. Кроме того, PT PAL сообщил NavalNews, что KRI Dr. Wahidin также в настоящее время проходит “тщательную техническую проверку” на своем предприятии в Сурабае, Восточная Ява, чтобы лучше обеспечить готовность судна к гуманитарной миссии и убедиться в том, что все бортовое оборудование функционирует должным образом.

124-метровое судно KRI Dr. Wahidin является первым госпитальным судном ВМС Индонезии, построенным внутри страны компанией PT PAL по проекту Landing Platform Dock (LPD) и было спущено на воду в январе 2021 года.

Помимо KRI Dr. Wahidin, индонезийская армия в настоящее время управляет еще двумя другими госпитальными судами: KRI Dr. Soeharso (990) и KRI dr. Radjiman Wedyodiningrat (992), последний из которых также был построен PT PAL.

18 января KRI dr. Radjiman Wedyodiningrat уже был направлен для доставки 242 тонн гуманитарной помощи и медицинской бригады в Газу. Однако, по словам индонезийских официальных лиц, судно не смогло добраться до Газы, поскольку египетские власти разрешили судну находиться в порту Эль-Ариш только четыре дня, в течение которых помощь была передана египетскому Красному Полумесяцу для доставки в Газу через пограничный переход Рафах. Учитывая риски для безопасности, связанные с миссией, особенно в Аденском заливе и Красном море, на борту этого судна находилось 36 сотрудников военно-морских сил специального назначения Индонезии. Индонезийский телеканал TNI AL заявил, что во время своего плавания KRI dr. Radjiman Wedyodiningrat встречался с рядом иностранных военных кораблей из состава многонационального объединенного оперативного соединения, которые проводят операции по борьбе с пиратством и по обеспечению безопасности на море. Представители ВМС Индонезии также сообщили, что несколько “подозрительных скоростных катеров и рыболовецких судов” следили за KRI dr. Radjiman Wedyodiningrat, хотя и держались на безопасном расстоянии. TNI AL подозревает, что эти суда могли действовать как средства оповещения о цели.

После 57-дневного плавания протяженностью 10 983 морских мили, KRI dr. Radjiman Wedyodiningrat благополучно вернулся в Джакарту 15 марта.

Недавний и предстоящий планы по отправке Индонезией госпитальных судов в Газу или Египет подчеркивают стремление этой страны играть более активную роль в обеспечении международной безопасности. Потребность Джакарты в универсальных и боеспособных военно-морских силах и в транспортных судах для внутренних и внешних операций Индонезии остается высокой, в том числе для военных операций.

#индонезия #гуманитарная помощь индонезии палестинцам #корабли-госпитали индонезии
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