После принятия в США решения о переходе на калибр стрелкового оружия 6,8 х 51 мм, другие страны-члены НАТО стали вплотную изучать целесообразность их аналогичного перехода на такой стандарт.

США, в рамках программы NGSW (Next Generation Squad Weapon), начатой пять лет тому назад, обратились в 2022 году к авторитетному мировому производителю нарезного оружия компании SIG-Sauer для замены карабинов M4 и штурмовых винтовок M16, а также пулеметов M249 армии США. Цель такого обращения состояла в том, чтобы разработать два новых вида стрелкового оружия, а именно XM-7 (бывший NGSW «Riffle») и XM-250 (бывший NGSW «Automatic Riffle»), которые должны были бы обладать большей точностью и убойной силой, но при этом быть тише. Для этого было решено, что в таком новом оружии будут использоваться патроны калибра 6,8 x 51 мм, в то время как калибр 5,56 x 45 мм является стандартом для штурмовых винтовок, находящихся на вооружении НАТО.

Чтобы оправдать этот выбор, армия США утверждала, что такие боеприпасы якобы обеспечат «превосходную пробивную способность, а также лучшую точность». Что же касается боеприпасов калибра 5,56 мм, то американские военные эксперты утверждали, что они могут оказаться неэффективными в случае, например, использования противником бронежилетов, продаваемых за 250 долларов.

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В то время как НАТО заявляло, что хочет более строгого применения своих стандартов производства боеприпасов (в частности, 155–мм артиллерийских снарядов для обеспечения оперативной совместимости между государствами-членами), выбор армии США по переходу на калибр 6,8 х 51 мм породил сомнение в других вооруженных силах Альянса о целесообразности использования своих стандартов на стрелковые патроны, или же необходимости принять вводимый США новый калибр.

На выставке воздушно-десантных вооружений EuroSatory в 2024 году Рон Коэн, генеральный директор SIG-Sauer заявил, что этот калибр 6,8 x 51 «может вызвать больший интерес со стороны других стран НАТО».

Эксперты издания Army Recognition также сообщили, что калибр 6,8 x 51 мм будет принят несколькими странами Северной Европы: «Переход на боеприпасы калибра 6,8 х 51 мм является частью более широкого видения модернизации вооруженных сил стран Северной Европы. Эта инициатива могла бы вдохновить другие страны-члены НАТО пойти по тому же пути, тем самым укрепив сплоченность и мощь Альянса».

Выбор армии США в пользу калибра 6,8 х 51 мм был проанализирован многими странами Альянса. В частности, в докладе французского парламента, опубликованном в сентябре 2020 года. «То, что происходит в Соединенных Штатах в области разработки новых калибров, должно привлечь наше самое пристальное внимание», - предупредил Жан-Пьер Курбертафон, тогдашний депутат парламента. «Появление и широкое распространение нового калибра может оказать существенное влияние на стандарты НАТО: поскольку Соединенные Штаты являются рамочной нацией в Североатлантическом альянсе. Если они изменят калибр, последний почти обязательно станет стандартом НАТО, перед которым мы все должны будем преклоняться», - сказал он во время рассмотрения этого доклада комитетом по обороне. Кроме того, продолжил Жан-Пьер Кубертафон, «этот стандарт мог бы стать европейским стандартом, и рынок боеприпасов малого калибра мог бы развиваться, при этом для Франции возникнет необходимость в конечном итоге принять штурмовые винтовки, совместимые с боеприпасами калибра 6,8 x 51 мм, чего нет ни в одной стране Европы».

Правда, он в тоже время предупредил: «Мы тогда будем полностью зависимы от Соединенных Штатов. За исключением варианта, если сохраним калибр 5,56 мм, при котором мы не сможем взаимодействовать с нашими американскими союзниками и ощутим технологическое отставание в военной сфере».