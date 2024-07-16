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vizir47
Эффективность европейских истребителей 6-го поколения планируется усилить беспилотниками и ИИ
Консорциумом из Германии, Франции и Испании, к которому присоединилась и Бельгия в качестве наблюдателя, разрабатывается FCAS (Future Combat Air System) — перспективная боевая авиационная система.

Европа планирует усилить эффективность своих истребителей 6-го поколения за счет их тесной привязки к беспилотникам, а также оснащения как самолетов, так и БПЛА искусственным интеллектом (ИИ).

 В этих целях  консорциумом из Германии, Франции и Испании, к которому присоединилась и  Бельгия в качестве наблюдателя, разрабатывается FCAS (Future Combat Air System) — перспективная боевая авиационная система, в состав которой входят:

  • пилотируемый истребитель нового поколения (NGF);
  • система вооружения нового поколения (NGWS);
  • беспилотные платформы нескольких типов (Remote Carriers);
  • сетевая система управления (Combat Cloud).

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Активную роль в разработке новой европейской боевой системы сегодня играют такие хорошо известные компании, как  Dassault Aviation, Airbus и Indra Sistemas. Согласно европейским планам, система FCAS должна быть полностью готова к боевому применению к 2040 году, а поднять в воздух первый реальный демонстратор планируется к концу 2030 года.

Как указывается в европейских СМИ по этому вопросу, будущая боевая воздушная система континентальной Европы - это амбициозная программа по созданию набора боевых звеньев из самолетов и беспилотных летательных аппаратов к 2040-м годам, полностью основанная на искусственном интеллекте. Ключевым новшеством FCAS, по сравнению с существующими платформами, является использование так называемых "лояльных ведомых". Эти беспилотники будут летать рядом с основным пилотируемым самолетом и способствовать выполнению миссии – собирать больше данных, наращивать огневую мощь или просто подавлять оборону противника численным превосходством.

 По словам компаний, стоящих за проектом, эти БПЛА должны будут обладать некоторыми автономными возможностями принятия решений, чтобы снизить нагрузку на пилотов боевых самолетов. Как сообщили инженеры и эксперты изданию Defense News, искусственный интеллект будет играть ключевую роль практически во всех аспектах системы, влияя на все - от разработки платформы, до принятия решений по уничтожению объекта противника и даже на то, что видят пилоты. В материалах издания говорится, что создание такого типа искусственного интеллекта будет иметь решающее значение для успеха проекта FCAS в целом.

В то же время разработчики проекта указывают, что на начальном этапе все модели искусственного интеллекта в FCAS будут “заморожены”. Это означает, что машинное обучение во время миссий проводиться не будет, алгоритмы, будь то для обработки данных датчиков или для принятия решений о нанесении ударов по противнику, будут предварительно разработаны и переобучены за пределами системы. Однако в какой-то момент машинное обучение может быть интегрировано в сами бортовые платформы.

 Для решения поставленных задач, мюнхенский стартап NeuralAgent, например, занимается вопросом передачи данных между членами боевого звена. В частности, разрабатывается возможность, когда  вместо централизованного алгоритма принятия решений, основанного на облачных технологиях, каждый из дронов-напарников будет использовать меньшие локальные модели для автономной работы и обмена информацией со своими коллегами по таким каналам связи, как оптический, узкополосное радио или даже инфракрасное излучение. При этом они будут постоянно создавать резервные и постоянно меняющиеся каналы передачи данных, обеспечивающие постоянную связь.

При компьютерном моделировании стартапом NeuralAgent, проверяющем концепцию на основе реальных сценариев, этот подход обеспечивал связь в неблагоприятных условиях радиоэлектронной борьбы более чем в 95% случаев. Причем, как указывается для сравнения, централизованно управляемые и облачные модели показали менее 0,5% успеха в аналогичных тестах этой компании. Компания NeuralAgent обещает, что все программное обеспечение будет готово для интеграции в существующие устаревшие аппаратные системы к концу 2025 года.

По сообщению Airbus, FCAS будет сосредоточена вокруг базовой системы вооружения следующего поколения (NGWS). В этой “системе систем” пилотируемые истребители нового поколения будут работать совместно с беспилотниками и удаленными авианосцами – все они будут подключены к другим системам в космосе, в воздухе, на земле, на море и в киберпространстве через облако данных, называемое “Combat Cloud”.  

Также указывается, что FCAS - это еще один шаг на пути к достижению цели полноценного боевого взаимодействия к 2040 году, который может заменить военные системы, такие как Rafale и Eurofighter.

#военное противостояние #fcas (future combat air system) #европейская армия
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