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vizir47
Министерство обороны Японии строит два крупных корабля противоракетной обороны ASEV
Морские силы самообороны Японии планируют ввести в эксплуатацию к концу 2029 года два новейших корабля противоракетной обороны ASEV, которые будут являться альтернативой системе ПРО наземного базирования Aegis Ashore.

Согласно информации, опубликованной 12 июля с.г. в "Белой книге по обороне на 2024 год", Морские силы самообороны Японии (JMSDF) планируют приобрести два новейших корабля противоракетной обороны ASEV (Aegis System Equipped Vessel), которые будут являться альтернативой системе противоракетной обороны наземного базирования Aegis Ashore. Первый ASEV планируется ввести в эксплуатацию к концу марта 2028 года, а второй - к концу марта 2029 года.

https://www.navalnews.com/wp-content/uploads/2024/07/IMG_8889-scaled.jpeg

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Японскими СМИ продемонстрировано изображение ASEV, хотя и указано, что он пока еще находится в состоянии детального проектирования беспилотника.

По сообщению Министерства обороны Японии, размер ASEV весьма внушителен и составляет 190 метров в длину, 25 метров в ширину и стандартное водоизмещение 12 000 тонн. Для сравнения, новейший корабль Aegis JMSDF, класса Maya, имеет длину 170 метров, ширину 21 метр и стандартное водоизмещение 8200 тонн. Водоизмещение ASEV в тоннах в 1,7 раза больше, чем у новейшего корабля Aegis ВМС США Arleigh Burke Flight III.

Министерство обороны подчеркивает, что ASEV будет обладать возможностями, равными или превосходящими возможности самых современных кораблей Aegis.

Эксперты отмечают, что ASEV повторяет конструкцию эсминца Aegis класса Maya. Конфигурация основного вооружения, используемого ASEV, также похожа на конфигурацию вооружения эсминца класса Maya, включая основную пушку Mk-45 (Mod.4) калибра 5 дюймов/62 (127 мм). Однако еще неизвестно, будет ли ASEV оснащен оборудованием, аналогичным электронно-оптической и инфракрасной (EO/IR) сенсорной системе OAX-3, установленной на фрегате класса Mogami, для улучшения всестороннего наблюдения.

Японский военно-морской эксперт, знакомый с конструкцией военных кораблей мира, сообщил Naval News   на условиях анонимности, отдельные детали конструкции корабля ASEV. Предполагается, что они будут оснащены системой Lockheed Martin SPY-7, первоначально закупленной для Aegis Ashore, а версия системы Aegis - J7.B будет модифицирована для интеграции SPY-7 в базовую версию 9 (BL9).

4 апреля 2024 года компания Lockheed Martin объявила  об успешной демонстрации первого радиолокатора AN/SPY-7(V)1 для ASEV. Министерство обороны Японии заявило в последней Белой книге, что SPY-7 обладает в пять раз большими возможностями слежения, чем SPY-1, и может бороться с ракетами, запущенными по измененным траекториям, и несколькими баллистическими ракетами, выпущенными одновременно.

Корабли ASEV будут оснащены 128 ячейками системы вертикального пуска (VLS). Это больше, чем 96 ячеек VLS Mk41 на эсминцах класса Maya (64 ячейки в носовой части и 32 ячейки в кормовой части). Министерство обороны объясняет, что VLS ASEV будет иметь возможность для размещения большего будущего оборудования для борьбы с гиперзвуковыми планирующими летательными аппаратами (HGV).

Относительно других систем вооружения ASEV указываются:

-  Ракеты SM-6, также известные как RIM-174 Standard Extended Range Active Missile (ERAM). Это активная ракета повышенной дальности,  которая  в настоящее время производится для ВМС США. Она был разработана для целей противовоздушной обороны большой дальности (ER-AAW), обеспечивая защиту от стационарных и винтокрылых самолетов, беспилотных летательных аппаратов, противокорабельных крылатых ракет в полете, как над морем, так и над сушей, а также против систем ПВО противника.

- Ракеты класса "земля-воздух" SM-3 Block IIIA.

- Информационная система США коллективного поражения (Cooperative Engagement Capability - CEC), позволяющая кораблям дистанционно совместно обстреливать зенитные цели, отслеживаемые другими кораблями.

Кроме того, возможна установка следующего оборудования, хотя оно и может быть заменено:

            - Модернизированный вариант ракеты SSM Type 12 для борьбы с вражескими флотами, находящимися за пределами зоны их угрозы, в наземных боевых действиях. Эта ракета была разработана Mitsubishi Heavy Industries (MHI) и является улучшенным вариантом штатной ракеты Type 12 SSM.

            - Ракеты Tomahawk  для борьбы с наземными силами, находящимися за пределами зоны угрозы противника, в обороне островов.

            - Мощные лазеры и другое оборудование для борьбы с атаками беспилотников.

Указывается, что  Министерство обороны приступило к строительству двух ASEV с 2024 финансового года. В бюджете на этот финансовый год выделено 373,1 миллиарда иен (2,3 миллиарда долларов) на расходы по приобретению, включая расходы на строительство. Кроме того, компания выделила 81,5 миллиарда иен (504 миллиона долларов) на сопутствующие расходы, такие как подготовка к различным испытаниям и объекты оперативной поддержки, такие как испытательные полигоны. Таким образом, в общей сложности только в 2024 финансовом году на расходы по ASEVS была выделена значительная сумма в 454,6 миллиарда иен (2,81 миллиарда долларов).

#япония #военные корабли японии #японский корабль asev
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