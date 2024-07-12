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vizir47
Южная Корея объявила о создании собственного лазерного оружия “StarWars” для борьбы с БПЛА
Военное ведомство Южной Кореи объявило о создании собственного лазерного оружия “StarWars” для борьбы с беспилотниками. Один выстрел “StarWars” будет стоить 1,45 доллара.

Администрация программы оборонных закупок Южной Кореи (DAPA) объявила, что она станет первой страной в мире, которая развернет лазерное оружие для борьбы с беспилотниками.

South Korea’s engine-burning laser to zap North’s drones for $1.45 a shot

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Лазерная система, разработанная компанией Hanwha Aerospace и получившая название “StarWars”, будет противостоять вторжениям беспилотников в воздушное пространство Южной Кореи.

Согласно опубликованному DAPA сообщению, на стадии боевого использования один выстрел “StarWars” будет стоить 2000 вон (или 1,45 доллара). "Новые системы лазерной защиты будут бесшумными и смертоносными для вражеских беспилотников".

Hanwha Aerospace, дочернее отделение одного из крупнейших южнокорейских конгломератов Hanwha Group, существующего с 1952 года в Сеуле, является ведущей компанией в аэрокосмической отрасли Южной Кореи, стремительно развивается как мировой лидер в растущем космическом и аэрокосмическом бизнесе, а также в наземной, морской и противовоздушной обороне. Компания успешно изготовила шесть жидкостных ракетных двигателей для корейской ракеты-носителя Nuri Space Launch Vehicle-II (KSLV-II). В декабре 2022 года компания Hanwha Aerospace была назначена системным интегратором Корейской программы создания космических ракет-носителей (KSLV). В 2023 году компания успешно вывела на орбиту коммерческие ракеты, а также спутник весом в 1 метрическую тонну с помощью ракет отечественной разработки. В 2024 году компания Hanwha Aerospace заключила контракт с правительством Кореи на руководство проектом создания в стране космической ракеты-носителя следующего поколения, планирует заняться исследованиями Луны и добычей на ней полезных ископаемых. По отдельным сообщениям южнокорейских СМИ, компания Hanwha Aerospace намерена составить конкуренцию SpaceX, снизив цену космических пусков на 50 %.

“Наша страна становится первой страной в мире, которая развертывает и применяет лазерное оружие, и возможности наших вооруженных сил по реагированию на провокации с использованием беспилотников противника будут еще более усилены”, - заявило агентство DAPA, назвав созданное компанией Hanwha Aerospace  лазерное оружие “StarWars” решающим фактором на поле боя будущего.

Представитель DAPA пояснил, что лазерное оружие “StarWars” может сбивать летающие беспилотники, нацеливаясь на их двигатели или другое электрическое оборудование и сжигая их лазерным лучом в течение 10-20 секунд. Западные военные эксперты отмечают, что, помимо анонса и обнародованной информации, такой как название, мало что известно о южнокорейской системе “StarWars”.

По данным аналитического центра The Rand Corporation, во всем мире существует значительный интерес к такому оружию для противодействия распространению беспилотных систем и для наведения на ракеты противника в полете или на спутники на орбите. Многие страны, в частности, Соединенные Штаты, Великобритания, Япония и Израиль, близки к тому, чтобы в ближайшее время развернуть свое собственное подобное оружие.

Израиль, например, находится в процессе разработки собственной лазерной системы противовоздушной обороны Iron Beam из-за растущей угрозы, исходящей от террористических группировок и формирования "Хезболла", которые используют беспилотные летательные аппараты. В апреле 2022 года Министерство обороны Израиля объявило, что создаваемая лазерная система успешно сбивала беспилотники, ракеты, мины и противотанковые снаряды в ходе первого этапа испытаний. Департамент исследований и разработок министерства первоначально планировал развернуть противоракетную систему к 2024 году, хотя военные настаивали на более раннем развертывании. В феврале 2022 года тогдашний премьер-министр Нафтали Беннет объявил, что Израиль развернет систему в течение года. Однако она до сих пор не принята на вооружение.

В декабре 2022 года американский оборонный подрядчик Lockheed Martin подписал соглашение с израильским производителем оружия Rafael о своем участии в разработке Iron Beam. Компания Lockheed Martin сообщила, что сотрудничество будет сосредоточено на разработке, тестировании и производстве версии системы Iron Beam для американского рынка и других рынков.

#южная корея #лазерное оружие #борьба с беспилотниками #hanwha aerospace #лазерное оружие starwars
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