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vizir47
В Китае открылся крупнейший в мире крытый снежно-ледовый тематический парк
6 июля в китайском Харбине открылся крытый ледовый парк в "Ледяном городе", уже занесенный в Книгу рекордов Гиннесса как крупнейший в мире крытый тематический парк со льдом и снегом.

Открытый 6 июля в Китае в городе Харбин крупнейший в мире крытый ледовый парк предлагает захватывающие технические впечатления. 10 000 человек создали там ледяные и снежные скульптуры почти за месяц. Он уже занесен в Книгу рекордов Гиннесса как крупнейший в мире крытый тематический парк со льдом и снегом.

World&#8217;s largest indoor ice park in China offers immersive tech experience

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Этот парк находится в знаменитом "Ледяном городе" в самой северной китайской провинции Хэйлунцзян. Разделенный на девять тематических секций с 13 интерактивными проектами, парк, как утверждается, предлагает захватывающие впечатления благодаря передовым световым, звуковым и интерактивным технологиям в режиме реального времени. Частью парка также являются реалистичные ледяные скульптуры, украшенные разноцветной подсветкой.

Проект занимает площадь в 23 800 квадратных метров и превращает Харбин во всесезонный курорт. В первый день работы он привлек более 3000 посетителей. В парке поддерживается постоянная температура в диапазоне от -8°C до -12°C, что позволяет принимать посетителей круглый год. Примечательно, что открытие этого ледового парка состоялось в то время, когда температура наружного воздуха в Харбине превысила 29 градусов по Цельсию и сильная жара в этом городе и его окрестностях продолжает сохраняться.

“Там, в моем родном городе, температура превышает 30 градусов по Цельсию, но здесь мы дрожим от холода в этом мире ледяных скульптур. Это так же удивительно, как путешествовать во времени”, - сказал журналисту агентства Синьхуа один из посетителей этого парка, который проехал более 2000 километров на север, чтобы побывать в другой, более прохладной летней атмосфере.

В ледовом парке также находится крупнейший в Китае крытый горнолыжный курорт площадью около 80 000 квадратных метров с восемью снежными трассами и перепадом высот до 80 метров, который могут посетить лыжники разного уровня подготовки. “Максимальное количество лыжников, которых мы принимали за один день этим летом, составляло 3500 человек в возрасте от 5 до 60 лет”, - сказал сотрудник Фу Вэй агентству Синьхуа, отметив, что в прошлом году курорт принял 320 000 туристов. В настоящее время профессиональные лыжные команды из России, Республики Корея и Японии проводят летние тренировки на этом курорте в Харбине.

Парк, в котором для ландшафтного строительства используется 20 000 кубометров льда, добытого на реке Сонгуа, украшен красочными ледяными декорациями с замысловатыми и изящными узорами.

Как утверждается, в парке используются самые передовые мировые технологии и мастерство в области ледяных скульптур и снежной архитектуры. Благодаря им красочные ледяные скульптуры парка окрашиваются с использованием пищевых пигментов, что делает их яркими и экологически чистыми. Скульптуры из фруктов, пончиков, мороженого и пирожных особенно привлекательны, сообщает Global Times.

Как указывают китайские СМИ, Парк станет дополнением к Harbin Ice-Snow World, знаменитому открытому тематическому парку льда и снега площадью 810 000 квадратных метров, который превратит Харбин в всесезонный курорт.

Харбин, самый северный мегаполис Китая, является столицей провинции Хэйлунцзян. Также известный как Ледяной город, он отличается долгой, холодной и снежной зимой и коротким прохладным летом. Ежегодный фестиваль льда и снега в Харбине начался в 1999 году и проводится каждый год с декабря по начало марта.

#китай #туризм #горнолыжный курорт в китае #ледяной город в харбине #туризм в китае
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