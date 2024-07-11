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vizir47
Шведский Saab GlobalEye может стать следующим самолетом раннего предупреждения ВВС Франции
Франция, в рамках произошедшей активизации военного сотрудничества с Швецией, намеревается заменить свои самолеты раннего предупреждения на шведский вариант Saab GlobalEye.

Закон о военном планировании  Франции (LPM) на 2024-30 годы, выполнение которого, как отмечают сегодня многие французские обозреватели,  находится под угрозой из-за нынешней политической ситуации в стране, не предусматривает замены до 2030 года четырех используемых самолетов раннего предупреждения и управления с бортовым наведением E-3F AWACS. Эксплуатируемые 36-й эскадрильей воздушного обнаружения и управления (EDCA) «Берри», эти самолеты по-прежнему обладают достаточным потенциалом, чтобы оставаться в эксплуатации до 2035 года. Они регулярно модернизируются, что позволяет поддерживать их в достаточно хорошем состоянии.

Тем не менее, в течение последних нескольких месяцев во французских военных кругах стал подниматься вопрос  о возможности замены этих самолетов на более современные до истечения предписанного Законом о военном планировании страны срока. Так, в январе с.г., во время пребывания в Швеции президента Макрона с государственным визитом, шведская авиастроительная и оборонная  компания  Saab не скрывала своего желания открыть новую главу в сотрудничестве между Парижем и Стокгольмом, предложив французским Военно-воздушным и космическим силам свой самолет наблюдения GlobalEye, получивший прозвище «летающий радар».

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Для его создания  шведские конструкторы использовали в качестве основы не собственную машину, а канадский «дальнобойный» бизнес-джет Bombardier Global 6000, оснащенный датчиками, нечувствительными к электронным помехам, радаром дальнего действия Erieye ER, радаром с активной антенной SeaSpray (предоставлен компанией Leonardo) и оптронным шаром. Он способен собирать данные в радиусе 400 км, располагая широким спектром возможностей для наблюдения, включая воздушный, морской и наземный мониторинг, после чего получаемые сведения объединяются и отправляются в многодоменную систему командования и управления. «Передавая информацию в режиме реального времени подразделениям военно-воздушных, сухопутных и морских сил, GlobalEye обеспечивает лучшую ситуационную осведомленность об окружающих районах и быстрое обнаружение угроз», - утверждает компания Saab. Которая также усовершенствовала систему связи у этого самолета за последнее время и его радиолокационную систему Erieye ER (расширенный диапазон), представляющую собой AESA-радар S-диапазона, обеспечивающий возможность обнаружения целей противника на больших расстояниях в сложных условиях.

Первыми такой самолет заказали Объединенные Арабские Эмираты в 2015 году по контракту на сумму 1,27 миллиарда долларов, а затем довели парк таких самолетов до пяти, оборудованными новым поколением бортовых систем наблюдения сменного назначения. Самолет способен эксплуатироваться с коротких взлетно-посадочных полос, обладает низким уровнем шума и эргономичными креслами для операторов.

Судя по недавнему сообщению издания Intelligence on Line, Франция собирается последовать примеру ОАЭ. Как сообщается, Париж «близок к завершению покупки самолета наблюдения у шведского производителя Saab, который в конечном итоге заменит самолеты-радары системы AWACS».

В январе французская ежедневная газета Les Échos сообщила, что Falcon 10x от Dassault Aviation, претендующий в качестве замены французскому  патрульному самолету Atlantic maritime Patrol 2, в конечном итоге может быть заменен на шведский GlobalEye. Как указывают обозреватели, это может стать «долгосрочным проектом по европеизации основного оборудования противовоздушной обороны». Но это также может стать реваншем для компании Saab, поскольку НАТО недавно выбрало самолет E-7 Wedgetail от Boeing в качестве замены E-3A AWACS в своих Воздушно-десантных силах дальнего обнаружения и управления (NAEW&C).

Согласно оценкам издания Army Recognition, происходящая в последний период активизация военного сотрудничества между Францией и Швецией подчеркивает общее видение обеими странами оборонных стратегий и промышленного сотрудничества в Европе, отражающее совпадающие интересы в укреплении своей военной мощи с помощью инновационных технологий и партнерских отношений. В этой связи западные военные эксперты ожидают, что «это значительное усовершенствование возможностей Франции в области наблюдения и расширение франко-шведского оборонного сотрудничества сыграют центральную роль в формировании европейских оборонных стратегий, демонстрируя приверженность обеих стран ведущему технологическому прогрессу и стратегической независимости в оборонном секторе».

#globaleye #самолет раннего обнаружения ввс франции #франция и швеция #французско-шведское военное сотрудничество
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