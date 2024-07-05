Руководители первой коммерческой миссии США Polaris Dawn определили дату запуска космического аппарата (ориентировочно 31 июля 2024 года) и сообщили некоторые подробности в отношении этой миссии.

Как сообщили в соцсетях руководители проекта Polaris Dawn - первой коммерческой миссии, отправляющейся в космос, уже определена дата запуска космического аппарата: ориентировочно 31 июля с.г. Программа финансируется Джаредом Айзекманом, бывшим американским пилотом, ставшим миллиардером и филантропом, при участии генерального директора SpaceX Илона Маска, чья компания предоставит капсулу Polaris Dawn Dragon и ракету Falcon 9. Айзекман уже был одним из архитекторов первой полностью частной космической миссии Inspiration4 в сентябре 2021 года и ее командиром. Джаред Айзекман будет занимать ту же должность и во время первой миссии Polaris Dawn. Однако, как отметили руководители указанного проекта, это будет не единственное сходство между ними: гражданские астронавты Polaris Dawn будут лететь в капсуле Dragon компании SpaceX.

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К Айзекману присоединится в роли пилота Скотт Поти, бывший пилот ВВС США. Еще двумя исследователями в коммерческой миссии Polaris Dawn будут Анна Менонон, бывшая сотрудница NASA, которая сейчас занимает должность главного инженера по космическим операциям в SpaceX. А также Сара Гиллис - инженер SpaceX.

В начале миссии космический аппарат будет выведен на околоземную орбиту ракетой-носителем Falcon 9, которая попытается преодолеть отметку в 1400 километров над уровнем моря. В случае успеха, как сообщается, экипаж побьет рекорд высоты для пилотируемого космического корабля на стабильной орбите, улучшив успех астронавтов миссии Gemini 11, которые держали это первенство с 1966 года.

На этой высоте капсула войдет в пояс Ван Аллена - область в магнитосфере Земли, характеризующаяся высокой плотностью частиц высоких энергий, исходящих от Солнца. Этот пояс между внутренней и внешней зоной магнитосферы представляет собой так называемую «щель», которая находится в промежутке от двух до трех радиусов планеты (так называемая «безопасная область»).

Известно, что радиационное излучение Солнца опасно. В больших дозах оно может повредить электронное оборудование и значительно увеличить риск развития рака и доставить проблемы здоровью астронавтов.

Согласно сообщениям, экипаж Polaris Dawn не останется на этой орбите долго, чтобы не подвергаться значительному риску. С другой стороны, это будет прекрасная возможность изучить действие этих излучений. Основной целью миссии будет проведение 38 различных научных экспериментов по этой теме. Затем результаты будут проанализированы исследователями, чтобы лучше понять, что это воздействие опасностей космоса влечет за собой для здоровья человека и состояния материи.

После завершения этих работ капсула Dragon изменит свою орбиту, чтобы переместиться на высоту около 700 км. Именно здесь произойдет кульминационный момент миссии, когда Айзекман и Гиллис покинут капсулу, чтобы отправиться в космос примерно на два часа в скафандрах SpaceX. Polaris Dawn собирается совершить самое высотное путешествие с экипажем со времен лунных миссий "Аполлон" в 1960-х и 1970-х годах, пролетев по своей орбите почти на высоте 435 миль (700 километров) над Землей.

Для сравнения, расстояние до Международной космической станции на орбите составляет примерно 400 км.

Как подчеркивается, это первый случай, когда гражданские лица, не связанные с правительственным агентством, таким как NASA, выйдут в открытый космос. Чтобы отследить это событие, скафандры были дополнены камерой. Это, по задумкам авторов проекта, позволит зрителям пережить этот выход в открытый космос от первого лица, как если бы они были там.

Наконец, SpaceX также воспользуется возможностью для проведения первого оперативного испытания лазерной связи через систему Starlink. В случае успеха это станет крупным достижением в этой технологии, которая должна помочь уменьшить задержку и увеличить пропускную способность связи между капсулой Dragon и Землей.

На данный момент не раскрывается никаких дополнительных подробностей, касающихся самого запуска. Таким образом, в ближайшие недели придется ждать объявления от SpaceX, чтобы узнать, как можно будет отследить взлет космического корабля Polaris Dawn и ход указанной миссии.