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vizir47
Thales увеличит производство в Бельгии 70-мм управляемых ракет в пять раз
В рамках плана Евросоюза «о поддержке производства боеприпасов» (ASAP), компания Thales Belgium открыла новую сборочную линию по производству 70-мм реактивных снарядов, чтобы в пять раз увеличить производство ракет с лазерным наведением.

В последние месяцы в рамках стратегического партнерства Париж и Брюссель значительно укрепили, по оценкам французских военных экспертов,  свое сотрудничество в области вооружений. Это, в частности, наглядно подтверждает открытие совместной сборочной линии многоцелевой бронетехники Griffon в бельгийском Штадене, воссоздание производства боеприпасов малого калибра при поддержке бельгийской промышленности (в данном случае FN Herstal), завершившийся 2 июля с.г. выкуп бельгийской машиностроительной группой John Cockerill французского производителя военной техники Arquus у Volvo Group.

К этому списку также следует добавить активное использование   обеими странами для укрепления их вооруженных сил  приписанной к коммуне Курбевуа под Парижем Thales Group — международного промышленного консорциума, выпускающего информационные системы для авиакосмического, военного и морского применения. Об активно развивающемся сотрудничестве, в частности, свидетельствует инвестиционный план Thales на сумму более 20 миллионов евро, начатый в 2023 году с целью значительного увеличения производства 70-мм ракет в Бельгии, что происходит при поддержке бельгийского правительства и в рамках недавнего плана Евросоюза «о поддержке производства боеприпасов» (ASAP).

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Так, 1 июля компания Thales Belgium открыла новую сборочную линию по производству 70-мм реактивных снарядов на своем заводе в Херстале, чтобы в пять раз увеличить производство ракет с лазерным наведением.

https://www.edrmagazine.eu/wp-content/uploads/2024/07/Thales-70-mm-rocket-800x534.jpg

Бельгийский филиал компании Thales - европейский лидер в производстве 70-мм реактивных систем залпового огня. Производимые компанией ракеты имеют стандартный для НАТО калибр 70 мм (2,75 дюйма), который в настоящее время используется в Украине и куда, как предполагается, будет направлена значительная часть новой продукции в рамках военной помощи Киеву со стороны НАТО и ЕС. Thales Belgium является единственным производителем этих боеприпасов в Европе. Для увеличения объемов производства Thales наняла более 50 новых сотрудников, укрепила цепочку поставок и перешла к вертикальной интеграции ряда дополнительных видов деятельности. К 2025 году производственные мощности увеличатся с 1000 управляемых ракет до 5000.

Ракеты, разработанные компанией Thales, обладают высоким уровнем функциональной совместимости и помехоустойчивости, могут быть использованы на многих типах наземных, воздушных и военно-морских платформах с пилотируемыми и беспилотными летательными аппаратами. Они также подходят для использования в системах противодействия беспилотным летательным аппаратам и для поддержки возможностей нанесения ударов "земля-земля".

В июне с.г. Thales Belgium, WB Electronics и AREX подписали меморандум  о взаимопонимании по разработке новой системы дистанционного вооружения, оснащенной 70-миллиметровыми реактивными снарядами. В рамках своей компетенции, три компании будут использовать синергию и опыт для совместного продвижения продукции на рынок, в частности, турель AREX ZMU 03/05 будет оснащена бельгийскими неуправляемыми ракетами Thales.

Как указывают представители Thales, новый AREX ZMU 03/05 удовлетворит еще больше оперативных потребностей сухопутных войск, таких как системы противодействия беспилотным летательным аппаратам  и высокоточные управляемые боеприпасы для наземного применения при меньших затратах. И именно в этом контексте компанией Thales была недавно разработана инновационная ракетная установка FZ231, предназначенная для борьбы с беспилотниками, которая уже с 2025 года будет активно использоваться вооруженными силами Бельгии и Франции.

Как указывается, дополнительные будущие возможности в области наземных решений борьбы с беспилотниками также могут быть легко реализованы в сотрудничестве WB Electronics, Arex и Thales Belgium, меморандум о взаимопонимании между которыми был подписан 19 июня с.г.

Thales Group ежегодно инвестирует около 4 миллиардов евро в исследования и разработки, в том числе в ключевые области инноваций, такие как искусственный интеллект, кибербезопасность, квантовая технология, облачные технологии и 6G. В Thales работает около 81 000 сотрудников в 68 странах. В 2023 году выручка Группы составила 18,4 миллиарда евро.

 

#франция #бельгия #военное сотрудничество #thales belgium #thales group
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