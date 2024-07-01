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vizir47
Франция усиливает борьбу с подводными лодками и намерена закупать до 4000 акустических буев в год
Министерство вооруженных сил Франции объявило о рамочном соглашении сроком на пять лет о поставке компанией Thales акустических буев национальному флоту для борьбы с подводными лодками противника.

Согласно выводам французских военных экспертов, угроза, исходящая от подводных лодок, в последнее время заметно усилилась. Если 30 лет назад только сверхдержавы обладали современными подводными возможностями, то сегодня многие страны создают современные флоты, а старые споры о преимуществах глубоководности уступают место гораздо более сложным обсуждениям относительно эффективности береговых и подводных систем контроля мирового океана с использованием гидролокаторов и акустических буев.

Как известно, существует два типа акустических буев. Так называемые «активные» излучают звуковой импульс и получают эхо, которое ретранслируется через передатчик УВЧ/ОВЧ на самолет или судно. Что же касается «пассивных» буев, то они улавливают акустические сигналы, прежде чем передать их самолету, который их сбросил.

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В последние годы специальные средства для контроля подводных лодок противника, как и многое другое военное оборудование, приобреталось Францией в Соединенных Штатах. Однако, в 2021 году Министерство вооруженных сил заявило о своем намерении наладить собственное промышленное производство акустических буев, которые необходимы для противолодочной борьбы и наблюдения за морскими подходами. Тогда был утвержден Министерством обороны Франции специальный проект, в основе которого было производство инновационных акустических буев Flash Dial, разработанных компанией Thales, являющихся одновременно активным и пассивным буем. Как заявляет компания-производитель Flash Dial, называемый "звуковая вспышка", этот гидролокационный буй нового поколения с непревзойденным соотношением производительности и массы, объединил передовые технологии нескольких ключевых функций, которые обеспечивают непревзойденную эффективность. В сочетании, в частности, гидролокатора с импульсной вспышкой, этот буй позволяет воздушной платформе обеспечивать поиск в большем радиусе действия, в то же время более оперативно реагируя на маневры уклонения подводной лодки. Благодаря оцифрованному сигналу и оптимизированному диапазону связи, данные, поступающие с акустического буя, можно принимать любым летательным пилотируемым или беспилотным аппаратом, судном или наземным центром, оборудованным системой обработки таких данных.

https://www.thalesgroup.com/sites/default/files/database/assets/images/2021-03/SonoFlash_3PIllsutration_dms_uws_20201222_%28c%29Thales.jpg

Буй SonoFlash, произведенный во Франции с участием субподрядной сети из таких малых и средних предприятий, как TELERAD, SelhaGroup или Realmeca, позволил реализовать стратегическую промышленную независимость в этой сфере, опираясь на опыт Thales в области технологии акустических датчиков.

«В трубке диаметром 12,3 см и длиной 91,4 см компания Thales сосредоточила десять лет инноваций в области оборудования и цифровых технологий, чтобы увеличить радиус действия военно-морских сил по борьбе с подводными лодками в десять раз, превзойти все существующие на рынке акустические буи. Французской армии предложен новый уровень защиты, универсальный и простой в использовании гидролокатор для слежения за подводными лодками с любого самолета, пилотируемого или беспилотного, фрегата или надводного беспилотника», - заявил Алексис Морель, вице-президент по подводным системам компании Thales.

Ожидается, что поставка этих буев SonoFlash начнется в 2025 году. В тендере, опубликованном Министерством вооруженных сил Франции 24 июня, речь идет об уведомлении о рамочном соглашении сроком на пять лет о поставке акустических буев национальному флоту.

«Речь идет о поставке акустических и / или пассивных буев, подпадающих под классификацию НАТО. Эти буи устанавливаются самолетами морского патрулирования ATL2 и вертолетами противолодочной борьбы", - говорится в этом тендере. «Без обязательств со стороны государства ежегодное количество буев, подлежащих поставке, составляет, ориентировочно, порядка 1000 активных буев (типа НАТО AN / SSQ62E, например) и от 2000 до 3000 пассивных буев (типа НАТО AN / SSQ 53D или AN / SSQ 53G например)», - уточняется в нем.

Проще говоря, речь идет о приобретении порядка 20 000 буев за рассматриваемый период. Сумма этого рамочного соглашения значительна, поскольку может составить 200 миллионов евро. Кроме того, как подчеркивается в документе, «эта процедура не открыта для экономических операторов стран, не входящих в Европейский Союз или европейскую экономическую зону». Что де-факто исключает американские компании.

«Для выполнения работы услуги будут оказываться на предприятиях владельца и его возможных субподрядчиков, а также в помещениях Центра практических испытаний морской авиации (CEPA/10S) в Йере для приемочных испытаний. Поставка материалов будет осуществляться на базе Lann Bihoué или в CEPA», - говорится в этом тендере.

#франция #подводные лодки #thales #flash dial #акустический буй #борьба франции с подводными лодками
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