На объединенной военно–морской конференции Naval Leaders 24 в Великобритании в конце мая японский вице-адмирал Шиничи Имаеси раскрыл планы создания в Японии новых эсминцев противовоздушной обороны высокого класса 13DDX.

Следуя высказанным в ноябре указаниям премьер-министра Японии Фумио Кисида по срочному укреплению в течение ближайших пяти лет обороноспособности страны и увеличению военных расходов до 2% ВВП к 2027 году, Страна Восходящего Солнца решила сделать особый акцент на строительстве новых мощных эсминцев противовоздушной обороны.

Как указывают эксперты британского издания Naval News, весьма примечательным в этом плане может стать поступление на вооружение в японские ВМС в начале 2030-х годов нового класса кораблей 13DDX, которые будут разработаны на основе существующих эсминцев и фрегатов, объединят различные концепции и возможности для обеспечения многоуровневой противовоздушной обороны от меняющихся угроз. На этот аспект, в частности, обратил особое внимание на объединенной военно–морской конференции Naval Leaders 24 (CNE 24) в Великобритании в конце мая высокопоставленный представитель Министерства обороны Японии.

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Как сообщил на этом мероприятии вице-адмирал Шиничи Имаеси, генеральный директор по военно-морским системам Агентства закупок, технологий и логистики Министерства обороны (ATLA) Японии, концепция усовершенствованного эсминца 13DDX будет основана на разработках эсминцев класса Asahi/25DD и фрегатов класса Mogami/30FFM. Эти два класса кораблей начали поступать на вооружение в 2018 и 2022 годах, соответственно.

Японские военные указывают, что эсминец 13DDX будет необходим для того, чтобы Морские силы самообороны Японии (JMSDF) могли противостоять значительным изменениям в стратегической обстановке глобального масштаба, включая то, что вице-адмирал Имаеси назвал “новыми способами ведения войны”. Министерство обороны и JMSDF рассматривают эту стратегическую ситуацию в двух оперативных контекстах. Во-первых, вице-адмирал Имаеси отметил, что Китай, Северная Корея и Россия быстро развивают широкий спектр военных возможностей, таких как: ракетные технологии, включая гиперзвуковые системы; укрепляют возможности A2/AD, включая средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Во-вторых, он объяснил, что действия России в Украине выявили новые оперативные реалии, включая широкомасштабное применение баллистических и крылатых ракет, асимметричные атаки на основе средств РЭБ и кибервойны, операции гибридной войны, в том числе в информационном пространстве, и использование неуправляемых систем.

В этих условиях вице-адмирал Имайоши отметил, что новый эсминец будет спроектирован таким образом, чтобы обеспечить многоуровневую противовоздушную оборону, обеспечивающую проникновение и устойчивость внутри зоны действия противника, предотвращающую доступ/блокирующую зону (A2/AD), а также возможность подключения для проведения распределенных морских операций (DMO) для противодействия концентрации и передвижения сил противника. Имайоши объяснил, что, сочетая эти тенденции и требования, JMSDF стремятся разработать будущую структуру вооруженных сил, которая будет включать в себя повышенную устойчивость платформы, обеспечиваемую возможностями противовоздушной обороны, а также возможности DMO, обеспечиваемые улучшенной связью, сетевым взаимодействием и информационной войной. Эта структура вооруженных сил будет основана на требованиях по развитию обороноспособности, изложенных в Стратегии национальной безопасности Японии от декабря 2022 года, в которой подчеркивается ряд приоритетов, включая информационную войну, господство под водой, беспилотные системы, логистику и противовоздушную оборону.

Относительно будущих требований к 13DDX, японским военачальником было указано, что они включают использование новых технологий, таких как беспилотные системы, оружие направленной энергии (DEW) и рельсовые пушки. Кроме того, по словам вице-адмирала Имайоши, к новому эсминцу будут предъявляться два основных требования: противовоздушная оборона с новыми ракетами класса "земля-воздух" (NSAMS), общая интегрированная система противовоздушной/противоракетной обороны (IAMD), включающая радары обнаружения высокоскоростных маневрирующих целей и сети управления огнем, а также ведение РЭБ.

Среди других требования к 13DDX была указана компактность конструкции; снижение заметности, в том числе за счет малого радиолокационного сечения; повышенная автоматизация; использование новых технологий, таких как автономные системы, оружие направленной энергии (DEW) и рельсовые пушки; а также новые концепции, такие как интеграция системы боевого управления кораблем с искусственным интеллектом для создания понимание ситуации и принятие решений.

Вице-адмирал Имайоши заявил, что военно-морской флот Японии увеличит количество эсминцев и фрегатов. Увеличение числа платформ позволит JMSDF поддерживать последние операционные требования, такие как проведение распределенных морских операций (DMO).