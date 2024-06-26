Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
vizir47
Япония намерена создать новые эсминцы противовоздушной обороны высокого класса 13DDX
На объединенной военно–морской конференции Naval Leaders 24 в Великобритании в конце мая японский вице-адмирал Шиничи Имаеси раскрыл планы создания в Японии новых эсминцев противовоздушной обороны высокого класса 13DDX.

Следуя высказанным в ноябре указаниям  премьер-министра Японии Фумио Кисида по срочному укреплению в течение ближайших пяти лет обороноспособности страны  и увеличению военных расходов до 2% ВВП к 2027 году, Страна Восходящего Солнца решила сделать особый акцент на строительстве новых мощных эсминцев противовоздушной обороны. 

Как указывают эксперты британского издания Naval News, весьма примечательным в этом плане может стать поступление на вооружение в японские ВМС в начале 2030-х годов нового класса кораблей  13DDX, которые будут разработаны на основе существующих эсминцев и фрегатов, объединят различные концепции и возможности для обеспечения многоуровневой противовоздушной обороны от меняющихся угроз. На этот аспект, в частности, обратил особое внимание на объединенной военно–морской конференции Naval Leaders 24 (CNE 24) в Великобритании в конце мая высокопоставленный представитель Министерства обороны Японии.

реклама

https://avatars.mds.yandex.net/i?id=8144be72489e62039f1942fe6b47b7c5df31482e-9555577-images-thumbs&n=13

Как сообщил на этом мероприятии вице-адмирал Шиничи Имаеси, генеральный директор по военно-морским системам Агентства закупок, технологий и логистики Министерства обороны (ATLA) Японии, концепция усовершенствованного эсминца 13DDX будет основана на разработках эсминцев класса Asahi/25DD и фрегатов класса Mogami/30FFM. Эти два класса кораблей начали поступать на вооружение в 2018 и 2022 годах, соответственно.

Японские военные указывают, что эсминец 13DDX будет необходим для того, чтобы Морские силы самообороны Японии (JMSDF) могли противостоять значительным изменениям в стратегической обстановке глобального масштаба, включая то, что вице-адмирал Имаеси назвал “новыми способами ведения войны”. Министерство обороны и JMSDF рассматривают эту стратегическую ситуацию в двух оперативных контекстах. Во-первых, вице-адмирал Имаеси отметил, что Китай, Северная Корея и Россия быстро развивают широкий спектр военных возможностей, таких как: ракетные технологии, включая гиперзвуковые системы; укрепляют возможности A2/AD, включая средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Во-вторых, он объяснил, что действия России в Украине выявили новые оперативные реалии, включая широкомасштабное применение баллистических и крылатых ракет, асимметричные атаки на основе средств РЭБ и кибервойны, операции гибридной войны, в том числе в информационном пространстве, и использование неуправляемых систем.

В этих условиях вице-адмирал Имайоши отметил, что новый эсминец будет спроектирован таким образом, чтобы обеспечить многоуровневую противовоздушную оборону, обеспечивающую проникновение и устойчивость внутри зоны действия противника, предотвращающую доступ/блокирующую зону (A2/AD), а также возможность подключения для проведения распределенных морских операций (DMO) для противодействия концентрации и передвижения сил противника. Имайоши объяснил, что, сочетая эти тенденции и требования, JMSDF стремятся разработать будущую структуру вооруженных сил, которая будет включать в себя повышенную устойчивость платформы, обеспечиваемую возможностями противовоздушной обороны, а также возможности DMO, обеспечиваемые улучшенной связью, сетевым взаимодействием и информационной войной. Эта структура вооруженных сил будет основана на требованиях по развитию обороноспособности, изложенных в Стратегии национальной безопасности Японии от декабря 2022 года, в которой подчеркивается ряд приоритетов, включая информационную войну, господство под водой, беспилотные системы, логистику и противовоздушную оборону.

Относительно будущих требований к 13DDX, японским военачальником было указано, что они включают использование новых технологий, таких как беспилотные системы, оружие направленной энергии (DEW) и рельсовые пушки. Кроме того, по словам вице-адмирала Имайоши, к новому эсминцу будут предъявляться два основных требования: противовоздушная оборона с новыми ракетами класса "земля-воздух" (NSAMS), общая интегрированная система противовоздушной/противоракетной обороны (IAMD), включающая радары обнаружения высокоскоростных маневрирующих целей и сети управления огнем, а также ведение РЭБ.

Среди других требования к 13DDX была указана компактность конструкции; снижение заметности, в том числе за счет малого радиолокационного сечения; повышенная автоматизация; использование новых технологий, таких как автономные системы, оружие направленной энергии (DEW) и рельсовые пушки; а также новые концепции, такие как интеграция системы боевого управления кораблем с искусственным интеллектом для создания понимание ситуации и принятие решений.

Вице-адмирал Имайоши заявил, что военно-морской флот Японии увеличит количество эсминцев и фрегатов. Увеличение числа платформ позволит JMSDF поддерживать последние операционные требования, такие как проведение распределенных морских операций (DMO).

#япония #вмс японии #новые военные корабли японии #строительство нового класса кораблей 13ddx #эсминцы противовоздушной обороны высокого класса 13ddx
+
Написать комментарий (0)
К концу года в японском городе будущего “Woven City” появятся первые жители
BYD планирует захватить значительную долю рынка электромобилей Японии
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Reuters: В NASA рассказали, как экипаж космического корабля Starliner сможет вернуться на Землю
1
Первая атомная электростанция Польши будет построена недалеко от Балтийского моря
+
Казанский авиационный завод завершил техническое перевооружение цехов с целью кратного увеличения выпуска самолётов Ту-214
5
Первая партия боеприпасов, закупленных Чехией специально для нужд ВСУ, прибыла на Украину
+
В России строят новый завод по производству электроники
73
Культовая игра 7 Days to Die выходит из раннего доступа в версии 1.0
4
ВМФ России следит за новой израильской подводной лодкой INS Drakon
+
Ученые определили истинный возраст Большого Красного пятна на Юпитере
+
Издание The National Interest сравнило возможности истребителей пятого поколения Китая и США
+
Ростех готов увеличить производство зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь"
3
ВС РФ передана партия современных колёсных гаубиц «Мальва»
+
Huawei представила HarmonyOS NEXT, в которой нет привычной Android и даже Linux
3
McLaren совместно с BMW планируют разработать конкурента для машины Purosangue от Ferrari
+
Экипаж тягача ВСУ ошибся поворотом и привез на прицепе исправный танк Т-64БМ прямо на позиции РФ
+
МУС выдал ордера на арест Шойгу и Герасимова
45
Представлен «бумажный» планшет Onyx Go 10.3 с экраном, который имитирует текстуру настоящей бумаги
+
В Екатеринбурге запустят производство виниловых пластинок — уже второе в России
1
Начата реконструкция первой на Урале «государевой дороги», связавшей в XVII веке Европу и Сибирь
+
Ученые в США изобрели «микроконденсаторы» со 170-кратным скачком плотности энергии
4
В серию Intel Core Ultra 200V войдёт процессор Core Ultra 9
+

Популярные статьи

АМ4 vs АМ5 – старая платформа позволяет собрать более мощный игровой ПК за меньшие деньги
21
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 80 тысяч рублей для игр на ультра с 60+ FPS (Июнь)
44
Краткий обзор игры "Shadow Gambit: The Cursed Crew"
1
Мое мнение об Alan Wake 2
20
Мое мнение об Elden Ring: Shadow of the Erdtree
1
Почему PlayStation 5 опережает Xbox: анализ ключевых ошибок и упущений
11
О том, как американские самолёты-разведчики U-2 летали с авианосца
+
США вряд ли смогут помочь Израилю в "большой войне с Хезболлой", заявил начштаба ВВС США
13
Трамп покритиковал за СВО Байдена и Кремль и отметил, что при нем такого не было
2
Обзор и тестирование игровой механической клавиатуры MSI Vigor GK41
1

Сейчас обсуждают

Eppius
15:08
Интересно на чем он миллиард поднял. Судя по внешности особым интеллектом не обладает.
Миллиардер Брайан Джонсон решился на генную терапию, надеясь победить природу и жить вечно
Мимо
15:04
Ты чмо, шлёма, ты... До кучи ещё и нацист.
США вряд ли смогут помочь Израилю в "большой войне с Хезболлой", заявил начштаба ВВС США
Windmark
15:01
Ради интереса надо глянуть насколько она ее дрючит
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 80 тысяч рублей для игр на ультра с 60+ FPS (Июнь)
Eppius
15:00
Играть водя пальчиком по экранчику это провал в принципе
Resident Evil, Death Stranding и Assassin's Creed для iPhone и iPad оказались коммерческим провалом
Eppius
14:59
Кончено. Пусть ценники снижают и будет им прибыль. А вообще надо этим китайцам думать об аккумуляторах прежде всего. Это основная проблема электрокаров.
Китайская отрасль по производству электромобилей буквально в шаге от убыточности
Eppius
14:58
Сбивать их надо.
МиГ-31 ВКС России отогнал стратегический беспилотник RQ-4 Global Hawk ВВС США от берегов Крыма
OgoGoLog
14:52
Чего орешь? Вы два надмозга вообще знаете, что такое кредитование? Это когда деньги нужно ОТДАВАТЬ ОБРАТНО. Оратели. Один считает деньги, к которым он отношения не имеет вообще (поломанный "пенсионер"...
Мошенничество при исполнении гособоронзаказа – глава "Уральских заводов" отправлен под арест
Cowboy Huggies
14:48
Это ты сам себя порвал, сиделец.
Первые тесты Ryzen 9 9950X в AIDA64 выявили 3-кратное преимущество над Core i9-13900K
ЮРА ОНИЩЕНКО
14:46
Иди штопайся, тебя порвали
Первые тесты Ryzen 9 9950X в AIDA64 выявили 3-кратное преимущество над Core i9-13900K
Cowboy Huggies
14:40
C зоны вещаешь? На уме у тебя петушки, ну тогда понятно, пусть дальше тебя топчат.
Первые тесты Ryzen 9 9950X в AIDA64 выявили 3-кратное преимущество над Core i9-13900K
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем