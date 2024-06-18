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vizir47
В Китае создан виртуальный военный командир с искусственным интеллектом для военных симуляций
Китайские исследователи Колледжа совместных операций Национального университета обороны в Шицзячжуане разработали военного командира с искусственным интеллектом для организации компьютерных военных учений.

Как сообщают китайские СМИ, в этой стране исследователи разработали военного командира с искусственным интеллектом для организации компьютерных военных учений. Основываясь на достижениях гениев стратегического планирования из числа ныне живущих и умерших, ИИ-командир создан таким образом, чтобы отражать сильные и слабые стороны человека и в военных симуляциях использовать их опыт, а также ошибки, на которых будет строиться компьютерное обучение китайских военных.

https://cdn.i-scmp.com/sites/default/files/styles/768x768/public/d8/images/canvas/2024/06/13/5a2dbfcc-f383-4de8-a95b-af62254fab02_5940ea8d.jpg?itok=U39jOiz1&v=1718263668

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По сообщению газеты South China Morning Post (SCMP), указанный созданный исследователями ИИ-командир находится в лаборатории Колледжа совместных операций Национального университета обороны в Шицзячжуане, провинция Хэбэй. По словам его создателей, искусственный интеллект уже участвовал в масштабных компьютерных военных играх для Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Сообщается, что это дало ему беспрецедентный доступ к полномочиям верховного командования НОАК, что позволило ему учиться и расти в постоянно меняющихся условиях ведения боевых действий. Проект был представлен в статье китайского издания Command Control & Simulation. Команда китайских исследователей, возглавляемая старшим инженером Цзя Чэньсином (Jia Chenxing), заявила, что технология искусственного интеллекта имеет как потенциал, так и риск в военном применении. Однако они считают, что этот проект предлагает “жизнеспособное” решение растущей проблемы.

По мере развития технологий искусственного интеллекта подразделения передового базирования, такие как дроны и собаки-роботы, получают больше автономии, в том числе возможность принимать независимые решения и применять силу. Однако конечное решение командования остается за людьми в штаб-квартире. В этой связи НОАК разработала многочисленные оперативные планы на случай потенциальных военных конфликтов в таких регионах, как Тайвань и Южно-Китайское море. С этой целью Цзя и его коллеги написали, что ученые должны протестировать эти планы на симуляциях, чтобы “взвесить плюсы и минусы и получить представление о хаосе битвы”. 

Как признают западные эксперты, ИИ-командир действительно может заменить людей-командиров в виртуальных сражениях или учениях, когда они не могут участвовать или командовать. С этой целью можно свободно использовать эти возможности в пределах лаборатории без вмешательства человека.

Команда Цзя объяснила, что первоначальная установка ИИ-командира напоминает опытного и блестящего стратега. Они сказали, что ИИ обладает “развитыми умственными способностями, уравновешенным и непоколебимым характером, а также способностью анализировать ситуации и спокойно оценивать их”. Они также отметили, что ИИ был лишен эмоциональных или импульсивных решений и быстро разрабатывал практические планы, вспоминая аналогичные сценарии принятия решений по памяти. “Личность виртуального командира может быть изменена, если это будет сочтено необходимым”, - добавили они. По словам команды Цзя, в условиях огромного давления людям подчас может быть сложно принимать рациональные решения в сжатые сроки.

По мнению команды китайских исследователей, ИИ-командир теперь использует эмпирические знания для принятия боевых решений вместо того, чтобы полагаться исключительно на чистый анализ. Он ищет удовлетворительные решения, извлекает из памяти похожие сценарии и быстро формулирует жизнеспособный план.

Однако, как отмечает команда, люди забывчивы. Ученые установили ограничение на размер базы знаний ИИ-командира, чтобы имитировать эту слабость. Некоторые единицы знаний программно удаляются, когда объем памяти ИИ превышает установленный предел. ИИ-командир позволяет НОАК выявлять новые угрозы, разрабатывать планы и принимать оптимальные решения на основе общей ситуации, когда сражения сталкиваются с трудностями или дают неудовлетворительные результаты. Кроме того, он учится и приспосабливается как к победам, так и к поражениям.

По словам команды Цзя, все эти процессы происходят без участия человека, “что обеспечивает такие преимущества, как простота внедрения, высокая эффективность и поддержка повторных экспериментов”.

#китай #ноак #инновации в военной области #компьютерное обучение военных #симуляцию военных учение с использованием ии
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