Военно-морской флот США, в условиях нехватки более 100 000 рабочих для строительства ударных подводных лодок, значительно расширил сотрудничество с BlueForge Alliance и запущенным ею рекламным веб-сайтом BuildSubmarines.com.

Как сообщают американские военные эксперты, военно-морским силам США, а также их судостроителям и тысячам специализированных поставщиков потребуется более 100 000 рабочих для строительства ударных подводных лодок с баллистическими ракетами в течение ближайшего десятилетия.

В этой связи, в рамках масштабных усилий Военно-морского флота США по поиску работников для строительства подводных лодок, в последнее время американская армия значительно расширила сотрудничество с некоммерческой организацией BlueForge Alliance и запущенным ею рекламным веб-сайтом BuildSubmarines.com. В частности, в рамках рекламного блица “Мы создаем гигантов”, ориентированного на выпускников средних школ, военнослужащих, увольняющихся со службы, работников торговли, ищущих что-то новое, и других соискателей работы. В сентябре компания добавила новый карьерный портал, основанный на рекрутинговом сайте ZipRecruiter.

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По сообщению представителя военно-морских сил США, они только что инвестировали 500 миллионов долларов в сотрудничество с базирующейся в Техасе некоммерческой организацией BlueForge Alliance для укрепления промышленной базы производства подводных лодок и ожидают дальнейшего увеличения этих инвестиций.

Компания BlueForge Alliance, основанная в ноябре 2022 года двумя бывшими инженерами A&M из Техаса, быстро завоевала признание благодаря партнерству с ВМС США и General Dynamics Electric Boat в целях укрепления промышленной базы производства подводных лодок в рамках AUKUS pact. BlueForge Alliance сосредоточена на укреплении и поддержании сектора морского производства, является важнейшим партнером в миссии SIB (Submarine Industrial Base) по обеспечению того, чтобы промышленность обладала устойчивыми возможностями для строительства и обслуживания подводных лодок следующего поколения в Америке. В последнее время она стала делать особый акцент на внедрение аддитивных технологий в производстве с использованием 3D-печати.

Мэтью Сермон, исполнительный директор исполнительного офиса программы стратегических подводных лодок Военно-морского флота США, заявил во время круглого стола 6 июня в Командовании морских систем ВМС, что в рамках дополнительного финансирования национальной безопасности на 2024 финансовый год на развитие поставщиков выделено 605 миллионов долларов. “Я рассчитываю задействовать эти проекты через BlueForge”, - сказал он. Он также отметил, что BlueForge расширила свои усилия, возглавив консорциум по производству аддитивных материалов с использованием 3D-печати, объединяющий несколько университетов. Они также сотрудничают с конкретными производителями оригинального оборудования и фирмами по производству аддитивных материалов, чтобы обеспечить всестороннюю координацию между промышленностью и научными кругами, уделяя особое внимание разработке материалов, необходимых для повышения производительности.

С учетом наличия в военно-морском флоте США проблемы нехватки рабочей силы, значительные усилия BlueForge, как и веб-сайта BuildSubmarines.com, направлены на удовлетворение потребности Военно-морского флота в 100 000 новых работниках в течение десятилетия.

Кроме того, BlueForge предложила Electric Boat и военно-морскому флоту пилотные программы по подготовке и обучению персонала. “Они очень хорошо справились с этим. Они показали, что увеличили потенциал этой группы судостроителей. Так все и началось”, - отметил Сермон.

Инициативы и стремительное расширение BlueForge отражают общую тенденцию в ВМС США к наращиванию производственных мощностей. В то же время партнерство ВМС с Обществом инженеров-технологов (SME) по привлечению и обучению квалифицированных работников свидетельствует, по оценкам американских экспертов, общее стремление к более существенному укреплению в американской армии численности научных и квалифицированных кадров с опорой на малый и средний бизнес. Жаннин Кунц, директор по развитию персонала малого и среднего бизнеса компании Society of Manufacturing Engineers, подчеркнула важность такого сотрудничества для устранения дефицита квалифицированных кадров в оборонном секторе. Кунц подчеркнула, что сотрудничество с BlueForge "усилит, расширит и ускорит реализацию программы развития ВМС США, удовлетворит насущные потребности в рабочей силе, особенно в квалифицированных кадрах".

Таким образом, заключают американские военные эксперты, значительные инвестиции ВМС и стратегическое сотрудничество с BlueForge Alliance, DARPA и различными промышленными и образовательными партнерами демонстрируют целенаправленные усилия по укреплению национального судостроительного и подводного потенциала.