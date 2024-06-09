Министр обороны Чехии объявила о намерении этой страны к концу года заключить с Германией контракт на покупку 77 танков Leopard 2A8 за 2,1 миллиарда евро.

Как сообщила 7 июня министр обороны Чехии Яна Чернохова, Прага готовится к заключению с Берлином «соглашения о приобретении танков Leopard 2A8». Это соглашение, по ее словам, «представляет собой промежуточный шаг на пути к уведомлению о контракте на покупку, который может быть подписан к концу этого года» и задача чешской армии состоит в том, чтобы закупить не менее 77 танков Leopard 2A8. По словам Черноховой, речь может идти о сумме, равной той, что уже выделена на приобретение 210 боевых машин пехоты CV-90 - в 2,1 миллиарда евро. «Когда я говорю, что цена должна быть более или менее такой же, как у боевых машин пехоты, я думаю, что я не ошибаюсь», - сказала чешский министр.

Напомним, что чешская армия решила воспользоваться возможностью, предоставленной немецкой инициативой Ringtausch, по замене части своих старых танков Т-72 советского производства, переданных Украине, на 14 Leopard 2A4. В настоящее время Прага ведет переговоры с Берлином о приобретении еще 14 экземпляров, к которым намеревается добавить еще для заказа у немецких производителей, доведя в конечном счете размер заказа до 77 танков Leopard.

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Что касается модели танка Leopard 2A8, то он является модернизацией уже приобретенного Венгрией модели Leopard 2A7HU. Этот танк должен быть оснащен новой силовой установкой, израильской системой активной защиты Trophy, улучшенными оптронными системами и более совершенной оцифровкой.

Предварительные переговоры о совместной с Германией закупке танков Leopard 2A8 начались еще год назад, о чем тогда сообщало Министерство обороны Чехии, объясняя, что танки должны будут пойти на оснащение формируемой тяжелой бригады. Как тогда было дополнительно разъяснено, совместное с Германией приобретение Leopard 2A8 должно снизить закупочную цену и позволит укрепить логистику внутри НАТО.

При этом, еще в марте 2023 года Чехия вела переговоры с Швейцарией относительно получения из ее запасников партии подержанных танков Leopard 2 «в качестве награды Чехии за помощь Украине».

В том же 2023 году Чехия, во время визита в Прагу немецкого министра обороны стремилась продемонстрировать свою готовность углублять военные отношения с Германией и намерение приобрести в ближайшее время 77 танков Leopard. Как подчеркивала тогда министр обороны Чехии Яна Чернохова, "взаимосвязь двух стран огромна не только в экономической и культурной сферах, но и в области обороны. Германия является стратегическим партнером Чехии, и близость двух стран подтверждается также Стратегическим диалогом между Чешской Республикой и Германией, начатым в 2015 году".