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vizir47
Ядерные микрореакторы вскоре смогут обеспечивать энергией военные базы США
В условиях растущей зависимости американских военных баз от внешнего энергоснабжения, Министерство обороны США активно внедряет использование американской армией ядерных микрореакторов.

С учетом того, что в настоящее время деятельность американских военных баз в значительной степени зависит от внешних поставщиков электроэнергии, Министерство обороны рассчитывает, что ядерные микрореакторы вскоре смогут их обеспечивать энергией. В случае успеха, электростанции с микрореакторами могут быть введены в эксплуатацию к 2030 году, а инициатива армии и пилотный проект ВВС проложат путь к широкому внедрению ядерных энергетических технологий на военных объектах.

Nuclear micro-reactor capability could soon power US military bases

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Во время недавнего выступления в Конгрессе министр сухопутных войск Кристин Уормут подчеркнула, что армия уделяет особое внимание энергетической устойчивости объектов и заинтересована в использовании микрореакторов для американских военных баз. Как ей было указано, решение по этому вопросу должно соответствовать стандартам, установленным Регулирующим органом армии США и Комиссией по ядерному регулированию США для обеспечения эксплуатационного соответствия. Разработчики могут представить  один или несколько подходов, включая связанные с ними процедуры, политику и процессы. Выбранные затем предложения, могут претендовать на получение контрактов и производственных соглашений для постоянных закупок до завершения жизненного цикла реактора.

DIU уточнил, что прототип ядерного микрореактора ANPI должен потреблять на 20 % меньше урана-235 и на 100 % удовлетворять требованиям критической нагрузки, вырабатывая от 3 до 10 мегаватт электроэнергии, сообщает Defense Post. Как указывается, небольшие модульные ядерные реакторы и микрореакторы уже обеспечивают  отдельные оборонные сооружения устойчивой энергией в течение нескольких лет.

Согласно сообщению на брифинге   в Белом доме, армия играет ключевую роль в изучении возможностей развертывания современных реакторов для удовлетворения своих энергетических потребностей в дополнение к текущим оборонным программам, таким как микрореактор pathfinder Министерства ВВС на авиабазе Эйлсон или прототип переносного микрореактора Project Pele Управления стратегических возможностей Министерства обороны (OSD).

В других странах союзники США, такие как Великобритания, также добились успехов  в этой области. В частности, правительство Великобритании выделило значительные средства на разработку технологии модульных реакторов, что стало первой инвестицией в коммерциализацию исследований и разработок этого бизнеса.

#сша #армия сша #ядерные микрореакторы в сша
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