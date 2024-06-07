Финская компания Stora Enso и швейцарская компания Altris разрабатывает аккумуляторы на основе лигнина, природного полимера, который на 30 % состоит из древесины.





В связи с тем, что мир быстро переходит на более чистые источники энергии с помощью солнечных и ветряных электростанций, растет спрос на решения, которые могут накапливать избыточную энергию, вырабатываемую в солнечные или ветреные дни. Аккумуляторы на основе лития являются самыми энергоемкими решениями, которые имеются на сегодняшний день. Батареи на основе лития также являются ключевыми компонентами технологических достижений, таких как мобильные телефоны, ноутбуки и даже электромобили.

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Однако, производство литиевых аккумуляторов в значительной степени обуславливает страны-производители таких накопителей электроэнергии их зависимость от Китая из-за ориентирования литиевого рынка на КНР. По оценкам экспертов, сейчас объем рынка лития, который принадлежит Китаю, может достигать 80 % от глобального объема. С учетом того, что страны Запада полностью зависят от Китая в производстве аккумуляторов на основе лития, многие западные исследовательские институты активно ищут возможную замену литию в производстве накопителей электроэнергии.

Так, швейцарская компания Altris разрабатывает аккумуляторы на основе натрия, которые могут заменить литиевые батареи. С производством таких аккумуляторов, изготовленных с использованием имеющегося в большом количестве натрия, и разработкой других аналогичных инновационных технологий Запад откровенно рассчитывает развить собственные цепочки поставок поставок компонентов для аккумуляторов.

Финская компания Stora Enso, один из крупнейших в мире владельцев частных лесов, предлагает устойчивое решение для удовлетворения растущего мирового спроса на накопители энергии: аккумуляторы, изготовленные из древесины. Stora Enso использует свои лесные запасы для производства целлюлозы, в качестве побочного продукта которой производится лигнин. Лигнин - природный полимер, который на 30 % состоит из древесины и широко доступен.

В партнерстве со швейцарским производителем аккумуляторов Altris компания Stora Enso изучает возможность использования лигнина - потенциальной замены графита в аккумуляторах. Лигнин также содержит углерод, что делает его пригодным для изготовления анода или положительного электрода в аккумуляторах на основе ионов лития или натрия. Компания Stora Enso разработала технологию на своем экспериментальном заводе в Котке, Финляндия, и называет ее Lignode.

В настоящее время аноды изготавливаются из графита, поставки которого контролируются Китаем. Используя материал, который является побочным продуктом другого промышленного процесса, компании Stora Enso и Altris стремятся создать более стабильную и последовательную цепочку поставок для производства анодов в Европе без привязки к поставкам сырья из Китая. “Материалы на биологической основе являются ключом к повышению экологичности аккумуляторных элементов”, сказал Юусо Конттинен, старший вице-президент и руководитель направления по производству биоматериалов в Stora Enso. Поскольку лигнин обладает потенциалом стать самым экологичным анодным материалом в мире, это партнерство с Altris идеально соответствует нашему общему стремлению поддерживать более устойчивую электрификацию”.