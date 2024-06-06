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vizir47
Технические особенности самолета президента США привлекли внимание французских обозревателей
Самолет президента США Джо Байдена, на котором он посетил Францию 5 июня, привлек повышенное внимание у французских аналитиков и обозревателей, особенно повышенные меры безопасности в техническом оснащении Air Force One.

Глава Белого дома Джо Байден посетил Францию 5 июня на борту президентского самолета Air Force One. Этот легендарный самолет, который считается многими одним из самых безопасных в мире, привлек повышенное внимание французских экспертов и аналитиков.

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На протяжении многих лет этот указываемый Белым домом как сверхбезопасный самолет, символ мощи и престижа, претерпел множество модификаций, чтобы соответствовать современным требованиям для обслуживания и обеспечения президента США.

Указанная модель самолета Boeing 747-200 ( и его запасной вариант Boeing 747-200B) специально спроектирована так, чтобы президент США мог путешествовать в безопасных условиях.

Способный дозаправляться в воздухе, самолет Air Force One обладает неограниченной дальностью полета и может доставить президента в любую точку земного шара. Французские СМИ подчеркивают повышенные меры безопасности в техническом оснащении Air Force One. В частности, обращается внимание, что бортовая электроника усилена для защиты от электромагнитных импульсов, имеет передовое оборудование защищенной связи, позволяющей самолету функционировать в качестве мобильного командного центра в случае нападения на Соединенные Штаты. Президент США может с борта своего самолета связываться с иностранными лидерами и вооруженными силами США по зашифрованным каналам связи. Самолет оснащен средствами подавления радиолокационных помех, а также инфракрасными приманками и эжекторами с радиолокационным наведением, позволяющими отклонять потенциальные ракеты с радиолокационным наведением.

Президентский Боинг 747-200 также оснащен бронированными окнами и несколькими системами фильтрации воздуха для защиты пассажиров от любых биологических и химических угроз.

Внутри президент и его спутники размещаются на трех уровнях площадью 4000 квадратных футов, включая просторные апартаменты для президента, в которых есть большой кабинет, туалет и конференц-зал.

В Air Force One есть медицинский отсек, который может использоваться в качестве операционной, на борту постоянно находится врач. Две кухни для приготовления пищи в самолете могут одновременно обслуживать 100 человек. В Air Force One также есть каюты для тех, кто сопровождает президента, включая старших советников, сотрудников секретной службы, путешествующих журналистов и других гостей.

Несколько грузовых самолетов обычно летают впереди Air Force One, чтобы обеспечить президента транспортными средствами и услугами, необходимыми в его заграничных поездках. 

Air Force One обслуживается и эксплуатируется Президентской группой воздушных перевозок, входящей в состав Военного ведомства Белого дома. Группа воздушных перевозок была основана в 1944 году как Президентское пилотное управление по указанию президента Франклина Д. Рузвельта. В течение следующих затем пятнадцати лет президентам США служили различные винтовые самолеты, пока в августе 1959 года президент Дуайт Д. Эйзенхауэр не вылетел в Европу на борту Boeing 707 Stratoliner VC-137A. В 1962 году президент Джон Ф. Кеннеди стал первым президентом, совершившим полет на реактивном самолете, специально построенном для использования президентом, — модифицированном Boeing 707.

За прошедшие годы было использовано несколько других реактивных самолетов, причем первый из существующих самолетов был поставлен в 1990 году во время правления администрации президента Джорджа Буша-старшего.

#сша #air force one #самолет президента сша #технические особенности самолета президента сша
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