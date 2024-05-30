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В Великобритании люди поколения Z предпочитают банки Liquid Death с обычной водой

По сообщениям британских СМИ, стартап Liquid Death осуществил весьма примечательную акцию маркетинга, в результате которого было привлечено внимание поколения Z к безалкогольному напитку «Liquid Death», являющемуся обычной водой.
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Как сообщают британские СМИ, стартапу Liquid Death удалось осуществить весьма примечательную акцию маркетинга для притягивания внимания поколения Z.

В результате новый напиток «Liquid Death» («Жидкая смерть») стал пользоваться небывалой популярностью в Великобритании. Однако, что особенно примечательно в этом случае - речь идет всего лишь о жестяных банках с обычной питьевой водой, иногда ароматизированной или газированной, не более того. Тем не менее, по данным The Guardian, результаты маркетинговой компании оценивается примерно в 1,4 миллиарда долларов. 

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Одноименный стартап Liquid Death, стоящий за этим напитком, был основан в 2017 году. В 2023 году его мировые продажи уже составили 263 миллиона долларов. Компания Liquid Death третий год подряд демонстрирует трехзначный рост, что делает ее одним из самых быстрорастущих брендов воды и чая со льдом в мире.

Чтобы объяснить этот успех, эксперты по маркетингу сходятся во мнении, что создателям просто удалось превратить его в запоминающийся бренд. "В самом названии использованы эпатаж и юмор, а благодаря множеству пиар–трюков – один из которых включал оплату “ведьме” за то, что она отправилась на Суперкубок и околдовала одну из команд с трибун, - рост компании демонстрирует способность создавать запоминающийся бренд", - указывает The Guardian. Кроме того, напиток иногда "случайно" убирают в пивной ряд, что может принести ему только пользу.

Меган Дориан, основатель компании прохладительных напитков Orange по связям с общественностью и маркетингу, объясняет: «Маркетинговые усилия компании Liquid Death, в том числе недавняя кампания по продаже самолетов, создают ажиотаж и привлекают значительное внимание средств массовой информации. Это позволяет усилить присутствие бренда, не прибегая к традиционным расходам на рекламу».

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При запуске бренд использовал слоган «Murder your thirst» («Убей свою жажду»), на который иногда указывали как на инструментализацию безудержной ядовитой мужественности в обществе, а иногда как на попытку продать очень дорогую воду молодым людям. Следует сказать, что в магазинах Tesco, хорошо известных в Великобритании, четыре банки «Liquid Death» по 50 сантилитров продаются по цене 5,5 фунтов стерлингов (или 6,47 евро). Но реклама остается рекламой, а иногда и самой лучшей. Таким образом, через несколько месяцев у бренда уже было 100 000 поклонников в соцсетях.

Основателем компании Liquid Death является бывший графический дизайнер по имени Майк Сессарио. Его официальная цель - дать молодым людям возможность уникальным образом «увлажнить себя вечером». «Мы хотели дать людям возможность принять участие в этом крутом рок-н-ролльном бренде без необходимости употреблять что-то отвратительное», - утверждает он.

 Еще один девиз компании - "Смерть пластику". Он утверждает, что алюминиевые банки «Liquid Death» можно перерабатывать бесконечно. Для эксперта по маркетингу Рэйчел Риган это означает что бренд нацелен на маркетинг поколения Z, отвечая на его опасения по поводу климатического и экологического кризиса.

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Теги

великобритания маркетинг «liquid death» безалкогольный напиток
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