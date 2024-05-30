Согласно поступающим из США сведениям, космическое агентство NASA, в целях активизации разработки пульсирующего плазменного ракетного двигателя, развивает сотрудничество с Howe Industries и Пентагоном.

Согласно поступающей из США информации, космическое агентство NASA в сотрудничестве с американской компанией Howe Industries, активно работающей над созданием перспективной технологии пульсирующего плазменного ракетного двигателя (PPR), активизировало разработку PPR, который может произвести революцию в космических путешествиях.

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Стремление землян колонизировать другие планеты проявлялось уже давно. Однако большие расстояния между Землей и этими мирами представляют серьезные проблемы. В этой связи Howe Industries и NASA разработали новый ускоритель, который мог бы значительно ускорить космические путешествия. Выбранное ими направление совместных исследований представляет собой плазменный двигатель, способный генерировать тягу до 100 000 Н. Производительность, которая позволила бы оснащенным таким двигателем космическим аппаратам развивать скорость до 800 000 км / ч в космическом вакууме.

Плазменные двигатели считаются будущим межпланетных путешествий. Например, при современных технологиях и в наиболее благоприятных условиях требуется около двух лет, чтобы совершить перелет туда и обратно между Землей и Марсом. С плазменным двигателем Howe Industries та же поездка займет всего около 7 месяцев, что представляет несомненный интерес в рамках планов колонизировать Красную планету в течение следующих нескольких лет.

У PPR будет удельный импульс 5000, то есть такова величина измерения эффективности реактивных двигателей. Чем выше она, тем более эффективным считается двигатель. Для сравнения, текущие ракеты SpaceX имеют удельный импульс чуть более 300.

Благодаря особенно высокому удельному импульсу плазменный двигатель космического агентства США и Howe Industries логически должен потреблять гораздо меньше энергии, что необходимо для длительных космических путешествий. Кроме того, его высокая эффективность означает, что он выделяет меньше тепла, что должно подвергать его компоненты меньшим тепловым нагрузкам и продлить срок службы двигателя. Согласно объяснениям, PPR основан на конструкции, включающей реактор деления, однако он отличается меньшими размерами, что делает его менее дорогим.

В настоящее время двигатель находится на начальном этапе своей программы разработок. Достаточно сказать, что до того, как он в конечном итоге сможет реально использоваться, предстоит пройти еще долгий путь. В любом случае, это проект, который мог бы внести большой вклад в развитие программ освоения космоса. Следует знать, что второй этап уже находится в стадии подготовки. На этом этапе Howe Industries планирует «оптимизировать конструкцию двигателя для обеспечения меньшей массы и более высокого удельного импульса; провести эксперименты по проверке концепции основных компонентов; спроектировать космический корабль для полетов человека на Марс».

Для придания указанной работе дополнительного импульса, NASA заключило партнерство с Пентагоном для разработки первой ракеты с ядерным двигателем. Правда, аналогичный ранний проект был в свое время прерван из-за сокращения бюджета и напряженной обстановки времен холодной войны. Поэтому сегодня Билл Нельсон, глава NASA, надеется разработать и протестировать передовую технологию ядерной силовой установки уже в 2027 году, которая «позволит астронавтам путешествовать в дальний космос и из него быстрее, чем когда-либо». По словам директора Агентства перспективных исследовательских проектов в области обороны США (DARPA), это новое поколение ракет-носителей будет «иметь решающее значение для более быстрой и эффективной доставки материалов на Луну, а затем и людей на Марс ».