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vizir47
В США признают, что российские средства РЭБ делают американские HIMARS на Украине бесполезными
Многочисленные американские СМИ вынужденно признают эффективность российской РЭБ и системы постановки помех, что делает американское высокоточное оружие “абсолютно бесполезным”.

Как сообщают американские СМИ, Украина прекратила использование поставляемой США высокомобильной артиллерийской ракетной системы M142 (HIMARS), поскольку российская система постановки помех настолько эффективна, что снизила точность HIMARS. По этой причине, как сообщается, украинские военные назвали эти системы HIMARS “абсолютно неэффективными”.

HIMARS: Russian jammers render US rocket launchers useless in Ukraine

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Как сообщается, российская система постановки помех работает с земли и может создавать в небе “конус” радиопомех. Это не позволяет ракетным установкам HIMARS взаимодействовать со спутниками для наведения ракет на цели.

HIMARS, по заявлениям производителя,  может уничтожать цели на расстоянии до 186 миль (300 км). Но новые возможности российской радиоэлектронной борьбы выводят из строя их системы наведения. Это означает, что система часто промахивается. Эта новость взята из конфиденциальной оценки украинского вооружения, полученной The Washington Post. В частности, в одном из последних сообщений подробно рассказывается о том, как Украина была вынуждена прекратить использование многих видов вооружений, поставляемых Западом, из-за проблем с прицеливанием. В американских СМИ также говорится, что новые российские системы РЭБ оказывают негативное воздействие и на сами артиллерийские снаряды Excalibur с GPS-наведением.

HIMARS - это установленная на грузовике ракетная установка, которая может стрелять различными боеприпасами, включая ракеты с GPS-наведением. Ее мобильность и гибкость способствовали созданию вокруг HIMARS ареола якобы высокоэффективного оружия в быстро развивающихся конфликтах. Впервые развернутая в 2010 году, установка HIMARS может быть быстро передислоцирована в соответствии с меняющимися условиями на поле боя, а ее ракеты могут с большой точностью поражать цели. По крайней мере, как отмечают американские военные эксперты, до тех пор, пока "противники не найдут способ разрушить такие системы".

В публикуемых американскими СМИ сообщениях говорится, что Украина прекратила использовать снаряды “Excalibur” в прошлом году после того, как это оружие "утратило свой потенциал" и эффективность упала на 10%. Официальные лица США и оборонные подрядчики в настоящее время расследуют причину и пытаются найти решение для противодействия российским средствам РЭБ.

Другие западные зенитные ракетные системы, например, такие как британская Storm Shadow и армейский тактический ракетный комплекс (ATACMS), ранее были менее уязвимы для помех. Однако, как указывается, Россия также успешно нарушила работу спутниковой сети Starlink, от которой украинские войска получают доступ в Интернет, что привело к потере эффективности и этого западного оружия.

Американские военные эксперты признают, что «ситуация стала особенно серьезной, в последние недели украинские вооруженные силы столкнулись со значительными перебоями в работе, поскольку Россия наращивает свои возможности РЭБ». В подтверждение этому газета The New York Times приводит слова Михаила Федорова, министра цифровых технологий Украины, заявившего в интервью на прошлой неделе, что Starlink ранее противостоял российскому глушению, но теперь технология российской РЭБ, похоже, стала более совершенной. Он сказал, что российские военные “тестировали различные механизмы, чтобы нарушить качество связи Starlink”, используя “мощное” электронное оружие.

#украина #сво #himars #рэб #эффективность западного оружия
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