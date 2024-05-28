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vizir47
Американские СМИ сообщают, что Китай запустил в космос еще один неизвестный объект
Космические силы США внимательно отслеживают космическую программу Китая. Недавно в американских СМИ появилась информация о запуске Пекином "загадочного объекта", похожего на уже запущенные в 2020 и 2022 гг. космопланы.

Согласно сообщениям американских СМИ, Китай запустил в космос еще один загадочный объект. Указывается, что этот китайский космический самолет может являться ответом на американский X37. В то же время Космические силы США высказывают мнение, что этот летательный аппарат, по-видимому, запустил в космос другой космический объект.

China&#8217;s secret space plane emits strong signals to the ground over North America

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Как сообщается, китайский космический самолет находится на орбите уже более 165 дней, он впервые вышел на орбиту 14 декабря 2023 года. С тех пор космоплан вращается вокруг Земли, испуская непонятные для военных США сигналы. В частности, астроном-любитель Скотт Тилли, работающий в Британской Колумбии, сообщил в декабре, что он обнаружил сильное излучение на частоте 2280 МГц, исходящее от космического самолета или одного из его “ведомых”. Этот космический аппарат, отслеживался с момента его запуска из пустыни Гоби. По словам Тилли и его команды, специализирующейся на космических наблюдениях в оптическом диапазоне, через несколько дней после запуска этого аппарата на низкой околоземной орбите было обнаружено по меньшей мере шесть других объектов.

Хотя природа нового объекта неясна, Джонатан Макдауэлл из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики предполагает, что китайский космический самолет использовал выпущенный объект для многократного перехвата в рамках испытаний на орбите. “Этот объект мог быть запущенным подспутником или частью аппаратуры, выброшенной перед завершением миссии и сходом с орбиты”, - написал он.

Американские СМИ указывают, что  понятно соблюдение Китаем строгой секретности в отношении полета своего космического самолета. Примечательно, что космические власти страны не опубликовали никаких изображений или описаний космического аппарата. Единственным официальным сообщением Китая об этой деятельности является краткий отчет о запуске, опубликованный через несколько часов после события. “В течение этого периода, как и планировалось, будут проводиться проверки технологий многоразового использования и эксперименты в области космической науки для обеспечения технической поддержки мирного использования космоса”, - говорится в сообщении.

Как бы то ни было, китайский космический аппарат в настоящее время выполняет свой полет, и многие в США считают, что его возможности в чем-то схожи с возможностями американского X-37B. Оба аппарата предназначены для многоразового использования и представляют собой значительный прогресс в области космических технологий. Они потенциально могут снизить затраты и увеличить частоту полетов. Первый полет такого китайского космического самолета в космос в 2020 году продолжался два дня, а второй, запущенный в 2022 году, продолжался 276 дней. Оба полета на орбиту включали в себя выведение объекта в открытый космос. Во время текущего полета космоплан выполнял маневры по изменению своей орбиты. Первоначально он вышел на орбиты высотой 207 миль (333 км) и высотой 261 милю (348 км) с наклоном 50 градусов. Согласно данным Космических сил США, космический аппарат позже поднял свою орбиту до 374 миль (602 км), а затем до 378 миль (609 км) с помощью серии маневров.

#китай #космическая программа китая #космический шатл китая
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