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vizir47
Компания Aurora Flight Sciences представила обновленную концепцию беспилотника X-Plane
С учетом неуклонного роста интереса армии США к более совершенным концепциям самолетов, не зависящих от взлетно-посадочной полосы, компания Aurora Flight Sciences представила обновленную концепцию своего беспилотника.


Компания Aurora Flight Sciences - исследовательское подразделение  Boeing в Манассасе, штат Вирджиния, занимающееся разработкой беспилотных летательных аппаратов специального назначения,  представила концепцию нового беспилотного самолета с веерным крылом в рамках контракта Агентства перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США (DARPA). Это обновленный дизайн беспилотника вертикального взлета и посадки с веерным расположением крыльев.

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Aurora Flight Sciences has unveiled a new uncrewed fan-in-wing aircraft concept as part of ongoing work for the Defense Advanced Research Projects Agency.

Aurora разрабатывает этот дизайн в рамках программы DARPA "Технологии, не зависящие от скорости и взлетно-посадочной полосы" (SPRINT). Компания была одной из четырех, отобранных для участия в первоначальном этапе 1А доработки концепции SPRINT, в то время как другими были Bell, Northrop Grumman и Piasecki Aircraft. В апреле Aurora перешла к этапу 1B, который будет включать в себя предварительный анализ проекта. Продвинулась ли вперед какая-либо из других компаний, участвующих в фазе 1А, неясно.

DARPA заявляет, что основной целью SPRINT является демонстрация "трансформационного сочетания скорости самолета и независимости от взлетно-посадочной полосы", которое включает в себя "способность совершать полеты со скоростью от 400 до 450 узлов на соответствующих высотах и зависать в суровых условиях над неподготовленными поверхностями". Программа напрямую связана с проектом высокоскоростного самолета вертикального взлета и посадки (HSVTOL) Командования специальных операций США (SOCOM). "В дополнение к функциям самолёта вертикального взлёта и посадки, концепция Aurora способна выполнять короткий взлет и вертикальную посадку, сверхкороткий взлет и посадку  и обычные взлет и посадку," - указывает компания Aurora Flight Sciences.

В информации компании Aurora Flight Sciences также подчеркивается, что в новой концепции "три подъемных двигателя, более изысканный внешний вид из композитных материалов". В прошлогоднем проекте Aurora было четыре двигателя и традиционная кабина для экипажа с двумя воздухозаборниками прямо за ней в верхней части фюзеляжа.

На анимированном изображении, опубликованном компанией Aurora, показана плоская панель, закрывающая верхнюю часть переднего подъемного двигателя и разделенные круглые крышки в области крыльев для обеспечения горизонтального полета.  В верхней центральной части фюзеляжа расположены две дополнительные вспомогательные заслонки, которые могут отводить воздух от основной двигательной установки, когда самолет находится в режиме вертикального взлета и посадки.

Как отмечают американские военные эксперты, между конфигурацией "двигатель в крыле" Aurora и дизайном Ryan Vertifan 1960-х годов есть некоторое сходство, что подчеркивает отсутствие новых конструктивных решений.

"Технология FIW [fan-in-wing] может быть расширена до четырех или более подъемных двигателей, чтобы соответствовать широким требованиям самолетов, и это может открыть возможности для будущего семейства систем. Технология FIW может быть полностью перенесена на традиционные самолеты с экипажами ", - отмечается в пресс-релизе компании Aurora.

Однако, как указывают даже американские эксперты, будет ли этот прототип успешным, пока сказать сложно. Ведь известно, что программы DARPA по созданию X-plane не всегда достигают своей цели. И компания Aurora знает об этом со времен разработки XV-24 Lightning Strike для агентства в 2010-х годах. Это был еще один концепт беспилотника с вертикальным взлетом и посадкой, который включал в себя ряды электрических двигателей в двух парах шарнирных крыльев, приводимых в действие центральной газовой турбиной. Несмотря на успешные полномасштабные летные испытания и планы по запуску полномасштабного XV-24, DARPA отменило программу в 2018 году, частично сославшись на отсутствие сервисного партнера в других подразделениях вооруженных сил США.

Тем не менее, к SPRINT у DARPA есть явный интерес со стороны SOCOM и Командования специальных операций ВВС (AFSOC). Ведь высокоскоростной транспортный самолет, не зависящий от взлетно-посадочной полосы, мог бы обеспечить им ценную дополнительную эксплуатационную гибкость и снизить уязвимость, особенно в возможном конфликте на Тихом океане против Китая, и для подразделений специальных операций.

Возможности, которые предоставляет SPRINT, или другой дизайн, основанный на технологии, разрабатываемой в рамках программы, могут быть легко востребованы для применения за пределами сообщества специальных операций США. Все вооруженные силы США все больше обеспокоены уязвимостью крупных действующих баз, особенно в контексте боевых действий, например, в Тихоокеанском регионе. Поэтому в последние годы во всех воинских службах США неуклонно растет интерес к новым и более совершенным концепциям самолетов, не зависящих от взлетно-посадочной полосы, как с экипажем, так и без экипажа, а также к связанным с ними тактическим приемам, методам и процедурам для выполнения самых разнообразных задач.

 

#сша #aurora flight sciences #беспилотник вертикально взлета #концепция aurora
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