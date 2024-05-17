Китай объявил о намерении создать производство экологически чистого метанола из пищевых отходов. Компания Shenergy подписала рамочное соглашение о партнерстве с Гонконгской и китайской газовой компаниями Ltd (Towngas) по развитию такого бизнеса.

Экологически чистый метанол - это альтернативное топливо, которое судоходная отрасль Китая может использовать для снижения загрязнения окружающей среды и повышения эффективности. Одна из крупнейших компаний - поставщиков природного газа в Китае объявила о строительстве завода по переработке кухонных пищевых отходов в экологически чистый метанол.

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Согласно сообщению South China Morning Post, Ши Пиньян, вице-президент Shenergy, рассказал журналистам 15 мая, что установка, которая может производить от 70 000 до 100 000 тонн метанола, будет готова к концу 2025 года.

Метанол - бесцветная жидкость, используемая в основном для производства других химических веществ, таких как формальдегид, уксусная кислота и пластмассы. Его также можно использовать в качестве топлива для двигателей. Однако, в отличие от традиционного метанола, который получают из ископаемого топлива, экологически чистый метанол производится из низкоуглеродистых источников, таких как биомасса, или путем улавливания углерода.

Согласно докладу Всемирного экономического форума (ВЭФ) за 2023 год, экологически чистый метанол может сократить выбросы углекислого газа на 60-95 процентов. В докладе также указывается, что он может полностью сократить выбросы оксидов серы и твердых частиц.

Альтернативное топливо может быть смешано с бензином или дизельным топливом без необходимости серьезной модернизации двигателя и использоваться во всех типах транспортных средств. Экологически чистый метанол также может быть использован в качестве сырья для производства других химикатов и материалов, снижая зависимость химической промышленности от ископаемого топлива.

ВЭФ ожидает, что к 2050 году производство экологически чистого метанола вырастет до 500 миллионов тонн с 0,2 миллиона тонн, производившихся ежегодно до прошлого года. По оценкам Международного агентства по возобновляемым источникам энергии, это позволило бы сократить выбросы углекислого газа на 1,5 гигатонны в год.

Как указывают эксперты, экологически чистый метанол - это одна из таких альтернатив, которая может пригодиться в транспортном секторе и сделать его экологически чистым, а также снизить эксплуатационные расходы. Из пищевых отходов можно приготовить компост или газообразный метан и другие масла для промышленного сектора страны.

Руководитель Shenergy сообщил СМИ, что у компании уже есть инфраструктура, необходимая для производства экологически чистого метанола. Он также выразил уверенность в том, что компания сможет производить его по цене “ниже международного стандарта”.

Ранее в марте этого года Shenergy подписала рамочное соглашение о партнерстве с Гонконгской и китайской газовой компаниями Ltd (Towngas), направленное на содействие развитию бизнеса в области экологически чистой энергетики в Шанхае, Гонконге, а также на внутреннем и международном рынках. Соглашение о партнерстве также предусматривает расширение производственных мощностей по производству экологически чистого метанола и изучение других рынков сбыта экологически чистой энергии.

Как сообщают китайские СМИ, компания Towngas уже много лет производит экологически чистый метанол в Китае.