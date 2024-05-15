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vizir47
Etafat объявил об успешном продвижении реализации мегапроекта газопровода Нигерия-Марокко
Марокканский кабинет исследований, инженерии и геодезии Etafat объявил об успешном продвижении реализации мегапроекта газопровода Нигерия-Марокко, мощностью 30-40 миллиардов кубометров газа в год.

Проект газопровода Нигерия-Марокко вступает в новый этап с началом первых топографических исследований для определения маршрута его северной части. Марокканский кабинет исследований, инженерии и геодезии Etafat объявил о начале этих исследований, которые продлятся до весны 2025 года. Исследования, проведенные Etafat, будут включать геофизический и геотехнический анализ, необходимый для выявления технических ограничений и, таким образом, определения наилучшего маршрута для газопровода. Эти исследования необходимы для обеспечения осуществимости и эффективности проекта, целью которого является обеспечение поставок природного газа в Западную Африку и Южную Европу.

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Вывод о том, что проект газопровода, соединяющего Нигерию с Марокко, который представляет собой возможность для энергетической, экономической и социальной трансформации большей части Африки, уверенно продвигается вперед, также был сделан на третьем ежегодном форуме MD Sahara, недавно организованном в Рабате. Как там было подчеркнуто, эта инфраструктура трубопровода протяженностью около 7000 км соединит тринадцать прибрежных стран на атлантическом побережье и трех других, не имеющих выхода к морю во внутренних районах Африки: Нигер, Мали и Буркина-Фасо.

На техническом уровне предварительные технико-экономические обоснования, проектирование и детальное проектирование были завершены в начале этого 2024 года, стоимость проекта, таким образом, оценивается в 25 миллиардов долларов. Что касается юридического аспекта, «межправительственное соглашение, подписание которого запланировано на конец 2024 года», окончательно доработано, объясняют марокканские СМИ, уточняя при этом, что оно позволит сформировать «правовую основу для этого проекта и должно объединить все принимающие страны, спонсоры и государства-члены ЭКОВАС.

По сообщениям региональных экспертов, "реализация этого проекта будет проходить в четыре этапа: первый соединит Гану с Кот-д'Ивуаром, второй - Сенегал с Марокко, третий - Нигерию с Ганой, на четвертом этапе будет соединение Кот-д'Ивуар с Сенегалом. Как отмечается, такой поэтапный подход позволит эффективно управлять строительством с точки зрения финансирования, технологий и поставок. Предполагается, что оба первых сегмента будут запущены и завершены одновременно, остальные последуют за ними.

Окончательное инвестиционное решение ожидается в начале 2025 года, а даты пусков газа на первых двух сегменах ожидаются в конце 2028 и начале 2029 года.

Как отмечают региональные наблюдатели, этот мегапроект позволит использовать огромные природные ресурсы, имеющиеся в распоряжении стран этого региона, с доказанными и взаимосвязанными запасами природного газа, оцениваемыми в 8 800 миллиардов кубометров, что увеличит ВВП большинства этих стран, общая численность населения которых составляет почти 400 миллионов человек.

Подчеркивается, что газопровод мощностью 30-40 миллиардов кубометров в год считается самым длинным морским газопроводом в мире, что позволит поставлять около 3 миллиардов стандартных кубических футов газа в день. Он также повысит безопасность и энергетическую автономию за счет поставок природного газа в страны Западной Африки, Марокко и на европейский рынок. Таким образом, эта новая ситуация позволит «ускорить электрификацию и, следовательно, способствовать развитию промышленной деятельности и созданию рабочих мест», - отмечают региональные СМИ

Как указывают в своих выступлениях политические лидеры участвующих в этом проекте стран и многочисленные СМИ региона, эта крупная энергетическая инфраструктура будет также способствовать укреплению регионального сотрудничества.  Особо подчеркивается, что, помимо энергетического аспекта, этот стратегический проект направлен на создание Атлантического альянса, который будет способствовать тем самым региональной интеграции, сближению стран Африки, подчас демонстрирующих сегодня серьезные противоречия. Это также направлено на стимулирование торговли и укрепление взаимодополняемости производственно-сбытовых цепочек между странами атлантического побережья Африки.

#африка #эковас #газопровод нигерия-марокко
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