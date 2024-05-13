Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
vizir47
В Японии теперь используют агентов по увольнению, чтобы уволиться с работы
В условиях сильного управленческого давления в рабочей культуре в Японии, сегодня все больше японцев обращается к агентам по увольнению, которые решают за них все вопросы с работодателем.

В Японии рабочая культура характеризуется сильным управленческим давлением, что делает процесс увольнения особенно сложным. Поскольку в Японии работа и бизнес занимают центральное место в жизни людей, отставка часто воспринимается здесь как настоящее предательство по отношению к своей компании, а также по отношению к своим коллегам, которым придется работать больше из-за нехватки сотрудников. Ведь из-за демографического коллапса в Японии ощущается острая нехватка рабочей силы, и очень трудно найти замену, когда кто-то покидает свой пост.

Тем не менее, все больше и больше японцев хотят в последнее время уйти в отставку, хотя это по-прежнему не одобряется в стране, которая ценит пожизненную лояльность к компании. Сегодня многие японцы не хотят проводить долгие часы без отдыха и рисковать "умереть от переутомления" ("кароши", по-японски) во имя интересов компании. Однако некоторые японские сотрудники обеспокоены последствиями, которые этот шаг может иметь для их дальнейшей карьеры.

реклама

Les Japonais sont de plus en plus nombreux à vouloir démissionner, même si cela reste mal vu dans un pays qui valorise la loyauté à vie à l’entreprise.

В такой ситуации японские сотрудники выбирают нетипичное решение, чтобы уволиться с работы и теперь массово используют агентов по увольнению. Таким образом они избегают конфронтации со своим начальником, который сделает все возможное, чтобы попытаться их удержать. Он может накричать на них, потому что здесь напряженные отношения с подчиненными, но он также может эмоционально шантажировать их перед коллегами, чтобы заставить их остаться.

В этих условиях агенты по увольнению будут звонить руководству, вести всю переписку и административные переговоры,  помогают избежать неприятных прямых контактов с менеджерами, а также договариваются о последнем чеке. Такие агенты вмешиваются, чтобы облегчить процесс увольнения, выступая в качестве буфера между сотрудником и руководством. Эти специалисты позаботятся обо всех необходимых формальностях, от переговоров об отъезде и получения выгодных для сотрудника выплат, до вручения окончательных документов, обеспечивая тем самым плавный и безболезненный переход. Ведь напряженные иерархические отношения часто могут превратить простую отставку в открытый конфликт.

Чтобы избежать этого, компании, специализирующиеся на увольнении, берут на себя ответственность. Они предлагают профессиональную поддержку в преодолении потенциальных осложнений, гарантируя, что права сотрудника соблюдаются и что его уход не повредит его будущей карьере. Эти службы помогают договориться о последней зарплате, гарантируя, что сотрудник покинет свою должность без финансовых потерь.

Нанять агента по увольнению стоит недорого. Для классической отставки требуется от 20 000 до 30 000 иен, то есть от 120 до 180 евро. Это может быть немного дороже, если есть судебный процесс и нужно нанять адвоката. Однако агент по увольнению тоже может этим заняться. Таким образом, сотрудник может сосредоточиться на своем карьерном росте, не беспокоясь об административных деталях или возможных конфликтах.

Появление агентов по увольнению в Японии происходит на фоне демографического коллапса и нехватки рабочей силы. Их роль становится незаменимой для поддержания определенной стабильности на японском рынке труда. Кроме того, это помогает ограничить негативное влияние увольнений на оставшихся коллег, которые в противном случае оказались бы обременены дополнительной рабочей нагрузкой.

Эта практика также подчеркивает изменение в восприятии лояльности к компании. В то время как раньше увольнение с работы можно было рассматривать как акт измены, использование агентов по увольнению нормализует и облегчает этот процесс, отражая меняющиеся профессиональные ценности в Японии. Это положительно влияет на стабильность работы, позволяя сотрудникам искать лучшие возможности без конфликтов или чувства вины.

 

#япония #агенты по увольнению
+
Написать комментарий (0)
В Японии планируют утилизировать 77% медикаментов от COVID-19
В Японии разрабатывают препарат, стимулирующий рост зубов
NVIDIA анонсировала запуск своей платформы CUDA-Q в крупнейших суперкомпьютерных центрах
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Илон Маск: космические аппараты Starlink подверглись серьёзному воздействию магнитной бури
2
"Мостовая 2.0": протестирован аналог асфальта, на котором не образуются ямы и трещины
31
The Eurasian Times: Азиатские страны с истребителями Су-30 заинтересовались покупкой ракет BrahMos
1
Компания Dell готовит ноутбуки с процессором Snapdragon X
+
НАСА работает над созданием плазменной ракеты, способной долететь до Марса за 2 месяца
4
Снаряд "Краснополя" поразил танк Abrams с первого выстрела при помощи БПЛА "Гранат-4"
+
Сырский договорился о возобновлении тактики кочующих систем ПВО Patriot
2
Microsoft сообщила о полном прекращении поддержки Windows 10 21H2 менее чем через месяц
13
Bugatti представляет сверхмощный гибридный двигатель V16 с рекордной максимальной скоростью 445 км/ч
3
Подтверждена первая функция Nintendo Switch 2
+
BYD расширяет присутствие в Европе, несмотря на тарифы США на китайские авто
+
ЛиАЗ возобновляет производство самых больших автобусов-гармошек
6
Финальный босс Hades II не даёт поставить игру на паузу
+
В преддверии презентации смартфона Realme GT 6T в сеть просочились цены на новинку
1
В Японии планируют утилизировать 77% медикаментов от COVID-19
1
Xiaomi выпустила умный дверной замок Smart Door Lock с технологией сканирования подкожных вен
2
Samsung может вернуться к стратегии оснащения своих флагманов 16 ГБ ОЗУ с выходом Galaxy S25 Ultra
2
Запуск Boeing Starliner под угрозой отмены из-за использования фальшивых клапанов
4
Илон Маск заменит рабочих на роботов Optimus уже к концу 2025 года
5
WhatsApp запускает крупнейший за долгое время редизайн и вот его новые функции
1

Популярные статьи

Эпоха игр 1998 года - от киберпанка до фэнтези
12
DDR5-4800 vs DDR5-8400 – какой комплект ОЗУ нужен разумному геймеру для полного счастья
64
ТОП-8 процессоров Intel для игр от бюджетных до флагманских — рейтинг 2024 года
71
Как я подключил 2 видеокарты RTX 2070 Super к матплате неподходящим по размеру мостом NVLink
70
Итоги гоночного уик-энда 11-12 мая
+
Обзор трёх дешёвых светодиодных лампочек Ergolux и MONO Lighting
27
Мое мнение о God of War Ragnarok на PS5 (PushSquare)
1
Мое мнение о Banishers: Ghosts of New Eden на PS5 (PushSquare)
1
Сколько герц осилит ваше зрение или предел мониторов для игровой индустрии
7
Мое мнение о Hades 2 на PC (Eurogamer)
1

Сейчас обсуждают

Alex Z
13:36
кому не пох, пусть в космосе фонит, там и так радиация
НАСА работает над созданием плазменной ракеты, способной долететь до Марса за 2 месяца
Alex-IT
13:31
Выше 60 - шутеры и гонки, а остальным играм без разницы.
Сколько герц осилит ваше зрение или предел мониторов для игровой индустрии
Alex Z
13:30
скоро будет мельница с доской. вот там адище
Как я подключил 2 видеокарты RTX 2070 Super к матплате неподходящим по размеру мостом NVLink
Alex Z
13:29
эта шляпа только в бенчах работает
Как я подключил 2 видеокарты RTX 2070 Super к матплате неподходящим по размеру мостом NVLink
rrrrex
13:28
Vo-chto-poigrat-pomimo-HoMM-III Во что поиграть, если не нравится Heroes of Might and Magic III Взял заголовок поменял и полная ерунда получилась
Во что поиграть, если не нравится Heroes of Might and Magic III
Виктор Байкин
13:26
Проблема в том, что ПВО России не работает сейчас в постоянном режиме. А поочередно включается то там то там. При этом работают всякие панцеры и шилки с малыми дистанциями обноружения. К тому времени....
BI: ВВС Украины копируют тактику "дикой ласки" армии США времен Вьетнамской войны
Александр Иванов
13:23
На окраинах Харьковской области Кракен огреб и побросал 300 хероев не упокаовав в даже так любимые украми пакеты, просто дали стрекочет! Когда ты на передовую? Тцк устали бегать за диванными войнами к...
Модернизированная версия танка «Царь-мангал» выдержала 40 прилётов дронов ВСУ
Александр Иванов
13:19
Что, свет дали? Как там феерверки на ТЭЦ, понравились?
Модернизированная версия танка «Царь-мангал» выдержала 40 прилётов дронов ВСУ
Сергей Гончаров
13:16
Кванты это разводка, как и термоядерка
NVIDIA анонсировала запуск своей платформы CUDA-Q в крупнейших суперкомпьютерных центрах
Легенда
13:16
кал какойто. не гамаю в стратешки и рпг и прочую уйню. гамаю щя в том кланси. головастик жди мой гнев.
Во что поиграть, если не нравится Heroes of Might and Magic III
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем