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vizir47
Пентагон выбрал Aurora Flight Science для разработки своего будущего широкофюзеляжного гидросамолета
Пентагон заключил с компанией Aurora Flight Sciences контракт на 8,3 миллиона долларов на работы по программе строительства будущего широкофюзеляжного военного транспортного гидросамолета Liberty Lifter.

Во время Второй мировой войны компании-производителю Hugues Aircraft было поручено руководство программой H4, которая заключалась в разработке крупногабаритного транспортного гидросамолета для замены грузовых судов типа Liberty Ship, которые, обеспечивая сообщение между двумя берегами Атлантики, регулярно подвергались нападениям немецких подводных лодок. Однако этот проект потерпел неудачу и реализован не был.

Тем не менее, эта идея осталась актуальной, поскольку восемьдесят лет спустя DARPA, агентство Пентагона, занимающееся инновациями, решило возродить ее в своей программе строительства широкофюзеляжного гидросамолета «Liberty Lifter».

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 Как сообщалось в отдельных публикациях DARPA, этот проект решил объединить возможности экраноплана и гидросамолета с целью разработки транспортного средства, способного нести полезную нагрузку в 100 тонн.

«Речь идет о разработке класса транспортных средств, который мог бы устранить  основные эксплуатационные ограничения традиционных воздушных и морских транспортных платформ», - пояснило DARPA в августе 2021 года. Кроме того указывалось, что задачи этого самолета должны выходить за рамки простой перевозки грузов или войск, поскольку DARPA упомянуло десантные операции и, в более общем плане, роль такого самолета в концепциях EBAO (Expeditonary Advanced Base Operations) и "распределенных морских операций" (DMO – Distributed Maritime Operations).

Как известно, принцип экраноплана основан на аэродинамическом явлении, называемом «эффектом земли». Проще говоря, чем ниже самолет летит, тем больше увеличивается его подъемная сила. Во время Холодной войны в СССР был построен известный экраноплан, получивший на Западе название "Каспийский монстр". Он имел водоизмещение 550 тонн и длину 100 метров, мог летать на высоте порядка 14 метров и со скоростью 550 км/ч. Оснащенный десятью двигателями, его радиус действия составлял 3000 км.

Безусловно, такой самолет с указанными возможностями может летать за пределами радиолокационного покрытия и, следовательно, действовать в сложных условиях. Кроме того, он может заменить транспортные суда, потенциально уязвимые перед подводными лодками противника и морскими минами. Только у него есть два недостатка: он громоздкий и может использоваться только в тихую погоду. Отсюда и требование DARPA сделать Liberty Lifter аппаратом, обладающим характеристиками экраноплана и гидросамолета.

В феврале 2023 года Пентагоном для участия в этой программе были отобраны два промышленных предприятия. А именно, расположенная в Сан-Диего, Калифорния, компания General Atomics, занимающаяся проектами в области ядерных технологий и оборонными заказами. И Aurora Flight Sciences - исследовательское подразделение компании Boeing в Манассасе, штат Вирджиния, занимающееся разработкой беспилотных летательных аппаратов специального назначения.

Каждая из этих компаний  представила совершенно разные проекты. Так, General Atomics сделала ставку на двухфюзеляжную конструкцию, как у экспериментального самолета Messerschmitt Bf 109 Z Zwilling с распределенной силовой установкой, с двенадцатью турбовинтовыми двигателями. Со своей стороны, Aurora Flight Sciences придерживалась более «классического» подхода, черпая вдохновение в Boeing Pelican ULTRA, самолете с размахом крыла 152 метра, который должен был нести нагрузку 1270 тонн и разработка которого была остановлена из-за сокращения принятого в 2003 году бюджета.

В конце концов, «классический» дизайн победил и 9 мая с.г. Пентагон объявил, что Aurora Flight Sciences была уведомлена о контракте на 8,3 миллиона долларов на "продление текущих работ по программе строительства Liberty Lifter".

Однако, по сравнению с первоначальным представлением, концепция Aurora Flight Science эволюционировала,  превратившись из т-образного в пи-образный самолет, что, как указывают американские военные эксперты, конструктивно более эффективно при установке аппарели сзади. Кроме того, поплавки были перемещены с боковых лонжеронов на законцовки крыла, чтобы сбалансировать  «эффект земли».

Как сообщается, предоставление финального проекта этой конструкции должно произойти в 2025 году, с целью запуска первого прототипа в конце 2027 года.

#сша #пентагон #aurora flight sciences #liberty lifte #будущий широкофюзеляжный военный гидросамолет сша
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