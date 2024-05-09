Судом Филадельфии вынесено компании Mitsubishi Motors судебное решение о необходимости выплаты 1 миллиарда долларов США штрафа истцу, пострадавшему в ДТП на автомашине Mitsubishi 3000 GT.

Японский автопроизводитель Mitsubishi Motors объявил, что судом ему вынесен вердикт, согласно которому он должен выплатить в США миллиард долларов в качестве компенсации по делу о дорожно-транспортном происшествии с участием одного из его автомобилей. При этом компания Mitsubishi Motors уточнила в своем заявлении, что не согласна с этим решением в отношении своей североамериканской дочерней компании MMNA (Mitsubishi Motors North America), которое планирует обжаловать.

Как отмечают американские обозреватели, хотя нередки случаи, когда ущерб по делам о дорожно-транспортных происшествиях в Соединенных Штатах превышает миллион долларов, сумма, присужденная по этому делу, особенно высока, но не является рекордной.

реклама

Этот судебный процесс, начатый в 2018 году, касался дорожно-транспортного происшествия, произошедшего 11 ноября 2017 года в Пенсильвании (северо-восток США). Фрэнсис Амагацу, находившийся за рулем Mitsubishi 3000 GT, потерял контроль над своим спортивным автомобилем, пытаясь обогнать идущее впереди транспортное средство. В результате несчастного случая у него развился паралич нижних конечностей. Суд Филадельфии поддержал истицу, жену Фрэнсиса Амагасу, которая утверждала, что серьезные травмы ее мужа были вызваны неисправностью ремня безопасности Mitsubishi 3000 GT, и, следовательно, производитель транспортного средства должен нести ответственность.

В своем заявлении компания Mitsubishi Motors North America назвала решение о возмещении ущерба "вопиющим" и заявила, что существуют "существенные юридические и доказательственные проблемы", которые необходимо решить в апелляции. "Автомобили Mitsubishi Motors являются и остаются одними из самых безопасных на дорогах, что подтверждается многочисленными наградами за безопасность", - говорится в сообщении.

Фаррар, директор компании Farrar & Ball, сказал, что, по его мнению, вердикт будет оставлен в силе, учитывая травмы Амагацу. Он также сказал, что соотношение штрафных и компенсационных убытков соответствует указаниям Верховного суда США. "Доказательства дефектности этого ремня безопасности были неопровержимыми, и среднестатистический потребитель никогда бы об этом не узнал", - добавил Фаррар.

Судебное решение, вынесенное 6 мая и доведенное до сведения Mitsubishi Motors 8 мая, подтверждает решение судей Филадельфии в октябре прошлого года, которое постановило взыскать аналогичные убытки.

В результате указанного решения 6 мая акции Mitsubishi Motors упали на 4,4% в середине торгов на Токийской фондовой бирже, вопреки восходящему тренду рынка.

В 2022 году американскому производителю Ford американским судом было предписано выплатить компенсацию в размере 1,7 миллиарда долларов за производственный дефект одной из его моделей, в результате которого в 2014 году в дорожно-транспортном происшествии погибла семейная пара в Джорджии (юг США).