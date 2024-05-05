По оценкам западных аналитиков, рост долгов США ведет к неизбежному кризису Запада и нагнетанию мировой военной истерии.

Решительная поддержка Белым домом правительства Нетаньяху в Израиле, отказ от признания Палестины в ООН, помощь в размере 95 миллиардов долларов Украине, Израилю и Тайваню, все это ведет, по оценкам западных аналитиков, к росту долгов США, кризису Запада и нагнетанию мировой военной истерии.

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Как отмечает, в частности, французское издание Solidarité & Progrès, Соединенные Штаты, похоже, движутся по ярко выраженному азимуту, увлекая за собой своих «союзников», особенно французских, британских и немецких, увеличивать военные расходы и государственный долг, в то время как реальная экономика рушится, а домохозяйства и коммунальные службы подвергаются жесткой экономии. При этом США явно ошибаются, полагая, что они могут накапливать федеральный долг, не вызывая роста инфляции и процентных ставок во всем мире, что, в свою очередь, приводит к сокращению объемов кредитования и помощи в целях развития для беднейших стран, росту бедности и, в конечном итоге, к росту безработицы и эмиграции миллионов людей в поисках низкооплачиваемой работы в Европу и Америку. Финансовые эксперты констатируют, что Казначейству США становится все труднее финансировать долг США, достигший уже 32 900 миллиардов долларов, который в настоящее время вышел из-под контроля. Выраженный в процентах от ВВП, долг Соединенных Штатов в настоящее время превышает 125 % ВВП.

МВФ, в своем недавнем докладе, озаглавленном «Финансовая нестабильность на последней миле дефляции», считает, что рынок казначейских облигаций США может представлять системную угрозу в глобальном масштабе. Констатируя, что хедж-фонды взяли под свой контроль долг, в докладе МВФ объясняется, что «накопилась концентрация уязвимости, поскольку на долю нескольких фондов с высоким левереджем приходится большинство коротких позиций по фьючерсным контрактам на казначейские облигации».

В восторге от голосования Конгресса по бюджету военного финансирования, спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил, что все эти деньги «останутся здесь», то есть пойдут на пользу экономике США. И действительно, все эти миллиарды пойдут на пользу крупным производителям вооружений, таким как Raytheon или Boeing. Но где выгода для общества, когда военный бюджет достигает 1000 миллиардов долларов в год, а годовой дефицит бюджета, включая все, превышает 2000 миллиардов долларов, задумываются американские обозреватели. Реальность такова, что огромные прибыли военно-финансового комплекса приводят к разрушению средств к существованию населения США, а также в других странах Запада.

Статья, сочетающая экономику и геополитику, написанная Филиппом Бешадом, президентом Econoclastes, который с мая 1995 года ежедневно выступает на BFMTV, а с июня 2002 года публикует новости Международного фондового рынка на RFI.1, свидетельствует, что, в то время как долг США продолжает стремительно расти и в настоящее время составляет 35 триллионов долларов по федеральному долгу и 100 триллионов долларов по общему долгу, дедолларизация международной торговли, похоже, набирает обороты. Хотя некоторые страны НАТО сами и имеют большие долги, они, по указу из Вашингтона, покупают американский долг, чтобы поддержать доллар, который с каждым днем теряет свое доверие. Так, в этой маленькой игре, которая не лишена риска, Франция, несомненно, заняла первое место среди стран НАТО за последние двенадцать месяцев по известным показателям. По состоянию на февраль 2023 года у Франции было 182,3 миллиарда долларов долга США. На конец февраля 2024 года у нее уже было 284 миллиарда долларов, что на 102 миллиарда долларов больше, чем за один год. Таким образом, ни одно государство в мире не добилось большего «успеха», чем Франция, в поддержке доллара и его американского союзника, массово выкупая все более прогнивший актив: долг США, выраженный в долларах… И это, несмотря на то, что Франция сама имеет большой долг в размере более 300 миллиардов евро… Никогда Франция не покупала американский долг такими быстрыми темпами, указывает Филипп Бешад.

Напомним для справки, что на момент прихода Эммануэля Макрона к власти в мае 2017 года у Франции было только 74,4 миллиарда долларов долга США.

Отсюда, заключают французские аналитики, вполне понятна риторика французского президента Макрона, демонстрирующего полную поддержку политики США, особенно в Украине, и выступающего в качестве «проводника Вашингтона» в усилении антироссийской военной компании в Украине.