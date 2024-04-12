DARPA намерено в ближайшее время создать в составе ВМС США флот беспилотных среднетоннажных катеров, оснащенных ракетами.

По сообщениям американских СМИ, Агентство перспективных исследовательских проектов в области обороны (DARPA) в рамках программы NOMARS (Корабль без экипажа) намерено в ближайшее время создать флот беспилотных среднетоннажных катеров, оснащенных ракетами. Такие беспилотники будут размещены в различных регионах мирового океана в качестве партнеров крупных боевых подразделений по всему миру для более крупных боевых подразделений ВМС США с экипажами. Прототип такого необитаемого надводного корабля (MUSV), получивший название Defiant, уже строится для ВМС США и выйдет в море в этом году.

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Согласно идее этого проекта, на борту такого беспилотника никогда не будет человека, пока он находится в море. Он сможет работать автономно в течение нескольких месяцев или лет при минимальном техническом обслуживании.

Основные компоненты системы в выбранной конструкции выполняются в модульном исполнении, что позволит проводить ремонт с использованием оборудования, которое обычно можно найти на верфях по всему миру. Такая философия технического обслуживания будет способствовать быстрому обновлению оборудования, позволяя судам проводить большую часть срока службы в море, выполняя боевые задачи.

Компания Serco выведет такой беспилотник в море для проведения трехмесячного демонстрационного мероприятия до конца этого года. По сообщениям компании Serco, стоимость демонстрационного экземпляра составляет около 25 миллионов долларов. Концепция создания судна нацелена на снижение затрат военно-морского флота на выполнение миссии за счет уменьшения размера платформы, снижения затрат на техническое обслуживание и увеличения срока службы беспилотника.

Defiant будет оснащен ракетами класса "земля-воздух", противолодочными ракетами, а также противокорабельными ракетами и ракетами для наземных целей. Согласно первоначальному проекту, выполненному компанией Serco, судно будет оснащено четырьмя установленными на палубе угловыми пусковыми установками по четыре ячейке в каждой, что в общем позволит его оснастить 16 боевыми ракетами. В дополнение к возможности нести ракеты, Serco предполагает, что Defiant будет иметь и другие полезные грузы. На задней панели модели находится транспортировочный контейнер, который можно использовать для хранения контейнерных пусковых установок для беспилотных летательных аппаратов, системы радиоэлектронной борьбы и сбора разведывательной информации, средства связи, буксируемые гидролокаторы и многое другое.

По информации компании Serco, среднетоннажные необитаемые надводные корабельные платформы рассматриваются военно-морским флотом США как инструмент дальнего использования, расширяющий зону досягаемости более крупных пилотируемых боевых кораблей в спорных или особо опасных районах без риска для жизни членов экипажа.

Программа NOMARS была запущена в 2020 году, участие компании Serco в ней началось еще в то время. В 2022 году компания получила контракт на общую сумму 68,5 миллионов долларов на разработку, тестирование и демонстрацию своего решения в качестве генерального подрядчика.

Сам демонстрационный экземпляр беспилотника Defiant строится судостроительной компанией Nichols Brothers Boat Builders, базирующейся в штате Вашингтон, контракт на строительство которой был заключен в октябре 2023 года. Компания Serco уже завершила некоторые начальные работы по проектированию более крупной модификации Defiant под названием Dauntless.

В бюджетном запросе Министерства обороны США на 2025 финансовый год, в частности, говорится, что "потенциал Defiant позволит использовать дезагрегированные постоянные противолодочные средства США, что позволит надводному флоту надежно угрожать равноценным противникам и свести на нет их инвестиции в дорогостоящие системы вооружения, предназначенные для противодействия крупным военно-морским целям, таким как авианосцы". Как указывается, успех программы NOMARS позволит "реализовать концепцию распределенного поражения: среднетоннажные беспилотные корабли в большом количестве по отдельности являются недорогостоящими и малоценными, но в совокупности представляют собой значительный сдерживающий фактор для противников". Кроме того, существуют также преимущества с точки зрения простоты, с которой конструкция может быть изготовлена в большом количестве для удовлетворения этой потребности. Разработка проекта не обязательно должна ограничиваться существующими верфями. Как отметил представитель Serco на презентации Sea Air Space 2024, "при необходимости такой беспилотник можно было бы построить в таких местах, как железнодорожный завод. Наличие доступа к легко производимому MUSV стало бы огромным стимулом для военно-морского флота, особенно на фоне серьезных опасений относительно темпов производства кораблей в США по сравнению с Китаем".