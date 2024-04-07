Как показывает анализ настроений в странах АСЕАН, в последний год в этом регионе произошло явно смещение симпатий в стороны Китая и охлаждение отношений с США.

Согласно замечаниям европейских аналитиков, страны АСЕАН в последнее время стали все больше отдавать предпочтение развитию военного сотрудничества с Китаем, нежели с США.

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И смещение такого акцента в симпатиях за последний год показали опросы, проведенные среди исследовательских институтов, а также государственных и частных предпринимателей из стран Юго-Восточной Азии, входящих в АСЕАН. В частности, если в прошлом году был откровенный перевес заинтересованности стран АСЕАН в развитии военного сотрудничества с Вашингтоном (61,1 %) против 38,9 %, отдававших Пекину, то в этом году указанное соотношение существенно изменилось. Так, несмотря на проводимую в последний период Вашингтоном политику критики и нападок на действия Пекина, как, впрочем и России, симпатии стран АСЕАН заметно выросли в отношении Китая. Проведенные опросы даже показали, что впервые Китай в симпатиях обогнал Соединенные Штаты: 50,5 % против 49,5 %.

Среди стран, которые больше всего демонстрируют сегодня свои симпатии Китаю (в противовес США), выделяются Малайзия (75,1 %), Индонезия (73,2 %) и Лаос. Приверженцами укрепления военного сотрудничества с США, нежели с Китаем, остаются Филиппины (83,3 %) и Вьетнам (79 %).

Как отмечают европейские аналитики, безусловно, оба эти лагеря явно предпочитали бы вести дела как с США, так и с Китаем. Однако, между этими двумя лагерями есть существенное различие. Соединенные Штаты ценятся теми странами, кто из страха перед Пекином ожидает военной защиты со стороны Северной Америки. Но снижение в их среде популярности Вашингтона явно связано с убеждением, что Соединенные Штаты сегодня уделяют мало внимания Юго-Восточной Азии, предпочитая заниматься поддержкой Украины или Израиля.