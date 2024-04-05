Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
vizir47
Китай развивает сотрудничество с Африкой в области искусственного интеллекта
В китайском Сямене прошел китайско-африканский форум по развитию и сотрудничеству в области Интернета и искусственного интеллекта.

реклама

Искусственный интеллект (ИИ) в настоящее время рассматривается в африканских странах как важный инструмент для эффективной поддержки национальной экономики и развития в стратегических секторах. Согласно отчету PwC "Annual Global CEO Survey", к 2030 году искусственный интеллект может внести в мировую экономику $15,7 триллионов, из которых $1,2 триллиона могут быть получены в Африке, что на 5,6 % увеличит валовой внутренний продукт континента к 2030 году.

В этой связи правительства стран африканского континента ищут партнеров, способных помочь им в использовании этого инструмента ИИ. Для достижения такой цели отдельные африканские страны уже приняли национальные стратегии в области искусственного интеллекта, что дает им хорошие возможности для использования ИИ в интересах национальной экономики, особенно в области образования, здравоохранения, сельского хозяйства, среды обитания и туризма, делает их еще более привлекательными для инвестиций из-за рубежа.

реклама

Однако, согласно недавнему анализу аналитического центра Брукингского института США, в семи африканских странах, уже разработавших национальные стратегии в области ИИ, не было введено официального регулирования использования искусственного интеллекта. Такая ситуация, по мнению западных экспертов, свидетельствует об объективной необходимости налаживания более тесного сотрудничества в области ИИ с африканскими государствами, обмену накопившимся опытом у других государств в этой области.

К сотрудничеству со странами Африки в области искусственного интеллекта  уже проявляют свой интерес многие страны-лидеры в цифровой области. Особую заинтересованность в этом направлении проявляет в последнее время Китай. И это, в частности, подтвердил проведенный в китайском Сямэне 2 и 3 апреля китайско-африканский форум по развитию и сотрудничеству в области Интернета.

 Согласно опубликованному Китайским управлением по киберпространству (CAC) соответствующему заявлению по результатам этого форума, области сотрудничества КНР и африканских государств будут включать исследования, разработку технологий и применение ИИ в китайских и африканских университетах и научно-исследовательских институтах, а также в ключевых секторах, таких как сельское хозяйство, здравоохранение, образование, городское управление. Сотрудничество также будет включать развитие цифровой инфраструктуры, обмен талантами, кибербезопасность и защиту данных.

По мнению китайских аналитиков, сотрудничество с Китаем, страной с передовым опытом в области ИИ, должно позволить Африке вести независимую политику и укрепить национальную инфраструктуру, чтобы использовать безграничные возможности ИИ и ускорить свое развитие.

#китай #искусственный интеллект #сотрудничество китая и африки #страны африки
+
Написать комментарий (0)
ИИ улучшает производительность вертикальных ветряных турбин на 200%
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

КБ «Рубин» показал уникальную подводную лодку «Амур e600»
11
Российские военные отразили порядка 20 украинских контратак на различных направлениях
+
Эксперт по безопасности считает, что ИИ положит конец человечеству с вероятностью в 99,999999%
12
ВС РФ поразили крупный логистический узел ВСУ в Харьковской области
+
Разработчикам приложений предстоит адаптация под российские ОС
+
ВМС США создают высокоэффективное сверхвысокочастотное оружие против дронов
+
Пресс-служба РЖД объявила о завершении реконструкции станции БАМ и Транссиба – Пурикан
+
Концерн Калашников представил новый разведывательный беспилотник СКАТ 350М
+
TSMC остановил производство после землетрясения магнитудой 7,4 балла произошедшего на Тайване
+
Российский дрон «Хруст» может работать в зоне радиационного заражения и химических аварий
+
OnePlus представила AI Eraser, который выйдет в этом месяце
+
Россия готовится к запуску своей версии Starlink
1
На Украине снова "пересчитали", сколько высокоточных крылатых ракет осталось у России
3
Эксперт заявил о значительном превосходстве систем ИИ на российских дронах над аналогами ВСУ
+
Qualcomm заявила, что ее процессор Snapdragon X Elite уничтожит Intel Meteor Lake
1
Появилась информация, намекающая на выпуск доступных смартфонов Samsung Fan Edition
+
Раздача токена W превращает криптопротокол Wormhole в ДАО стоимостью в миллиард долларов
+
Microsoft вынуждает пользователей приобрести Word, удаляя бесплатный WordPad из Windows 11
7
PowerColor представила белую видеокарту Radeon RX 7800 XT Hellhound Sakura
+
Новые сведения о боевике Senua’s Saga: Hellblade II: отсутствие загрузочных экранов, потрясающий звук и 30 кадров/с на консолях Xbox Series
+

Популярные статьи

Nvidia ставит шах и мат или почему видеокарты от AMD стали невыгодным приобретением в 2024 году
181
10 редких и очень полезных программ, которые я использую на ПК с Windows 10 уже много лет. Часть 6
8
Китай приступает к серийному производству 5-нм кристаллов
12
Почему геймеры по всему миру разочаровываются в новых играх, а виновата может быть NVIDIA
208
Изготавливаю оригинальную подсветку для клавиатуры на основе палочек от мороженого
62
Как разработчики игры Смута воюют с интернет-троллями
51
Землетрясение на Тайване: что известно на данный момент и что может произойти дальше
+
Обзор и тестирование модульного блока питания MSI MAG A850GL PCIE5
1
Байден обеспокоился позицией Китая по СВО
1
Как Nvidia воздействует на индустрию технологий и почему покупатель выбирает её продукцию
43

Сейчас обсуждают

Акбашев Михаил
13:35
По классике Бубле в еблет
Стоит ли подбирать процессор под видеокарту, и почему сборка игрового ПК не должна быть экономной
OgoGoLog
13:33
"Да профи за 100 лямов сделали бы супер!" Профи за первый год работы больше бы денег сожрали. Вернись в реальность. " ГТА за углом слезы пополам с соплями утирали" Ох уж этот юношеский максимализм. Б...
Как разработчики игры Смута воюют с интернет-троллями
jsth
13:24
Странно, а что за проц и память? Просто он имеет значение сильно в этой игре. Но вообще, 5600 это по дефолту задушенная карта, ее надо немного настроить и тогда она будет как 5700. У меня была 5700 (о...
Nvidia ставит шах и мат или почему видеокарты от AMD стали невыгодным приобретением в 2024 году
Чаtо - Боt
13:24
Шнобелястый, ну сколько ещё ты можешь тут публично сраться от страха? У тебя хоть трохi гiдности сохранилось?
НАТО создаст миссию по Украине без прямого вмешательства в конфликт
Валерий Жигалов
13:20
Брал за 9к бу 5600 на замену 2600, на б450, норм проц, ФПС вырос при той же видеокарте, 1080ти. Гонится на +300мгц без напряга, под дарк рок 4 темп низкие.
5 причин, почему не стоит покупать Ryzen 5 5600X в 2024 году
Skonik Aka
13:19
OnlyOffice тоже годный! Больше других понравился
Microsoft вынуждает пользователей приобрести Word, удаляя бесплатный WordPad из Windows 11
Просто Вова
13:18
Прогноз на 19 век - паровые машины полностью заменят людей! Прогноз на 20 век - компьютеры полностью заменят людей! Прогноз на 21 век - ИИ полностью заменит людей! Делать прогнозы - дело неблагодарно...
О перспективах развития искусственного интеллекта и нейросетей
OgoGoLog
13:07
А что, бомбят только нацистов? А, борец с режимом? Пром зона Харькова во всю пыхтела во благо 404. Смотреть на неё что ли?
НАТО создаст миссию по Украине без прямого вмешательства в конфликт
Enforsen Bsv
13:07
... нефтянки в России и не хватает)))
Япония вводит запрет на экспорт в РФ аккумуляторов, автомобильных масел и оборудования для нефтяной промышленности
OgoGoLog
13:06
Это не первый твой видос. Один акк назад ты вообще утверждал, что под статьёй у Кутуза это был твой первый и единственный раз. "Твоим дедуктивным способностям позавидовать можно!" Завидуй молча.
НАТО создаст миссию по Украине без прямого вмешательства в конфликт
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем