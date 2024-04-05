В китайском Сямене прошел китайско-африканский форум по развитию и сотрудничеству в области Интернета и искусственного интеллекта.

Искусственный интеллект (ИИ) в настоящее время рассматривается в африканских странах как важный инструмент для эффективной поддержки национальной экономики и развития в стратегических секторах. Согласно отчету PwC "Annual Global CEO Survey", к 2030 году искусственный интеллект может внести в мировую экономику $15,7 триллионов, из которых $1,2 триллиона могут быть получены в Африке, что на 5,6 % увеличит валовой внутренний продукт континента к 2030 году.

В этой связи правительства стран африканского континента ищут партнеров, способных помочь им в использовании этого инструмента ИИ. Для достижения такой цели отдельные африканские страны уже приняли национальные стратегии в области искусственного интеллекта, что дает им хорошие возможности для использования ИИ в интересах национальной экономики, особенно в области образования, здравоохранения, сельского хозяйства, среды обитания и туризма, делает их еще более привлекательными для инвестиций из-за рубежа.

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Однако, согласно недавнему анализу аналитического центра Брукингского института США, в семи африканских странах, уже разработавших национальные стратегии в области ИИ, не было введено официального регулирования использования искусственного интеллекта. Такая ситуация, по мнению западных экспертов, свидетельствует об объективной необходимости налаживания более тесного сотрудничества в области ИИ с африканскими государствами, обмену накопившимся опытом у других государств в этой области.

К сотрудничеству со странами Африки в области искусственного интеллекта уже проявляют свой интерес многие страны-лидеры в цифровой области. Особую заинтересованность в этом направлении проявляет в последнее время Китай. И это, в частности, подтвердил проведенный в китайском Сямэне 2 и 3 апреля китайско-африканский форум по развитию и сотрудничеству в области Интернета.

Согласно опубликованному Китайским управлением по киберпространству (CAC) соответствующему заявлению по результатам этого форума, области сотрудничества КНР и африканских государств будут включать исследования, разработку технологий и применение ИИ в китайских и африканских университетах и научно-исследовательских институтах, а также в ключевых секторах, таких как сельское хозяйство, здравоохранение, образование, городское управление. Сотрудничество также будет включать развитие цифровой инфраструктуры, обмен талантами, кибербезопасность и защиту данных.

По мнению китайских аналитиков, сотрудничество с Китаем, страной с передовым опытом в области ИИ, должно позволить Африке вести независимую политику и укрепить национальную инфраструктуру, чтобы использовать безграничные возможности ИИ и ускорить свое развитие.