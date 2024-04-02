Убедительная победа на состоявшихся 24 марта выборах нового президента Сенегала - лидера оппозиции Бассиру Диомайе Фая стала революционной по многим аспектам.

В то время, как эта страна считалась одним из форпостов французского военного присутствия в Африке, предоставив свою территорию для трех военных баз Франции со значительным их персоналом, избранный населением страны новый президент заявил, что Франции пора покинуть его страну. Помимо этого, Бассиру Диомайе Фай провозгласил намерение Сенегала активно взаимодействовать с Россией и странами БРИКС.

Но не только во внешней политике уже проявилась революционность Бассиру Диомайе Фая. За несколько минут до окончания президентской кампании в Сенегале он появился на публике в сопровождении двух своих жен, чего ранее никогда не наблюдалось в национальном политическом пространстве. Под аплодисменты тысяч ликующих сторонников Бассиру Диомайе Фай решил открыто продемонстрировать свою полигамию, традиционную и религиозную практику, прочно укоренившуюся в сенегальской культуре.

Малоизвестная до сих пор Мари Хон, первая женщина, на которой Фай женился пятнадцать лет назад и от которой у него четверо детей, родом из той же деревни, что и он. На второй жене – Абсе он женился чуть больше года назад.

“Это демонстрация традиции полигамии на высшем уровне государства с ситуацией, которая соответствует реальности Сенегала”, - считает местный социолог Джиби Диахате, добавляя, что эта практика “популярна” у многих мужчин.

реклама





Многоженство долгое время было предметом споров в этой стране, более 90 % населения которой составляют мусульмане. Однако публичное появление Бассиру Диомайе Фая в окружении двух его жен поставило эту тему в центр дебатов в информационном пространстве не только Сенегала.

Многие женщины в Сенегале осуждают эту практику, которую они считают лицемерной и несправедливой по отношению к ним. В опубликованном в 2022 году отчете комиссия ООН по правам человека указала, что полигамия представляет собой дискриминацию в отношении женщин, которую необходимо искоренить.

По мнению бывшего министра культуры Сенегала, профессора истории Пенды Мбоу, новая ситуация в президентском дворце «совершенно беспрецедентна». До сих пор была только одна первая леди. Однако новые обстоятельства требуют пересмотра всего протокола. Широко распространенная религиозная и традиционная практика полигамии в Сенегале, особенно в сельской местности, принята многими сенегальцами, которые обычно рассматривают ее как средство расширения своей семьи. Мусульманская религия также позволяет мужчине жениться на четырех женщинах, если он может себе это позволить.

Согласно отчету Национального агентства статистики и демографии за 2013 год, который трудно поддается количественной оценке, поскольку многие браки не зарегистрированы, 32,5 % состоящих в браке сенегальцев состоят в полигамных союзах. По мнению социолога Джиби Диахате, Бассиру Диомайе Фай послал “сильный сигнал, чтобы другие мужчины также заявили об их многоженстве и проявили прозрачность, как и он, с несомненным желанием положить конец практике скрытого многоженства, который на местном языке волоф называется «Таку Суф»”. По его мнению, такое официальное признание будет хорошо как для экономики страны, так и для семейного положения.

В ответ на заявления своих критиков новый президент Сенегала полностью признает свою полигамию. «У меня прекрасные дети, потому что у меня замечательные жены. Они очень красивые. И я благодарю Бога, что они всегда за мной", - сказал он во время президентской кампании.