ВМС США, стремясь вывести скрытность своих подводных лодок на новый уровень, намереваются оснастить их магнитогидродинамическим приводом.

Скрытность и бесшумность – весьма важные аспекты подводных лодок, которые позволяют им доминировать на морях, представляя смертельную угрозу для противника. Как заявляют в ВМС США, теперь их подводные лодки выведут скрытность на новый уровень с их оснащением магнитогидродинамическим приводом.

Как стало известно, впервые ВМС США оснастили подводную лодку класса "Вирджиния" новой силовой установкой - магнитогидродинамическим приводом (МГД), что делает ее практически не обнаружимой.

реклама

Магнитогидродинамический привод разрабатывается в США в рамках программы PUMP Агентством передовых оборонных исследовательских проектов (DARPA), о чем впервые сообщалось в 2023 году. В таком двигателе проходящая через него вода ускоряется с помощью магнитного поля с использованием сверхпроводящих магнитов. Этот принцип иногда сравнивают с тем, как ползет гусеница, что привело к появлению разговорного термина для такого типа двигателей - "гусеничный привод".

Первой лодкой, оснащенной новым двигателем, станет USS Montana (SSN 794). Эта ударная подводная лодка класса "Вирджиния" была введена в строй ВМС США в июне 2022 года. Такая лодка недавно была доставлена в Гротон, штат Коннектикут, для доработки ее силовой установки. Считается, что она станет самой бесшумной и незаметной подводной лодкой, поскольку в ее двигателе нет движущихся механических частей. Вместо традиционного гребного винта на корме, новая силовая установка будет полностью размещена внутри корпуса субмарины.

Это затруднит обнаружение подводной лодки с помощью пассивного гидролокатора, который прослушивает шумы, издаваемые обычной подлодкой. Отмечается, что операторы гидролокаторов, которые будут осуществлять поиск USS Montana, скорее всего, услышат шумы, которые неотличимы от природных явлений, таких, например, как сейсмическая активность.

По мнению британских экспертов, единственными внешними отличительными чертами такой подлодки, вероятно, будут водозаборные люки в носовой части. Они будут напоминать заслонки торпедных аппаратов, но большего размера, примерно такого же диаметра, как для баллистической ракеты, запускаемой подводной лодкой. Но такие заслонки будут устанавливаться горизонтально, в отличие от пусковых шахт для ракет.

Согласно информации из ВМС США, если испытания новой силовой установки пройдут успешно, то она может быть установлена на других подводных лодках. Вероятно, это будут новые ударные подводные лодки класса "Вирджиния" и будущий тип "SSN-X".

Однако, как указывается, маловероятно, что такая силовая установка будет установлена на подводных лодках с баллистическими ракетами класса "Колумбия", поскольку они предназначены, прежде всего для нанесения первого удара. Ведь, как отмечается, нет смысла делать подводную лодку ядерного сдерживания такой малозаметной, если она предназначена только для нанесения ответных ударов.

Ожидается, что USS Montana (SSN 794) пройдет ходовые испытания на реке Пенобскот в штате Мэн. Это, по мнению Пентагона, затруднит наблюдение за ходом испытаний со стороны России.