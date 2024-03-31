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vizir47
Япония собирается создать пассажирский реактивный самолет с водородным двигателем
Япония, не скрывая своих амбиций в производстве пассажирских самолетов, намеревается сделать акцент в строительства самолетов с водородным двигателем.

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В последние годы многие страны стали проявлять повышенный интерес к разработке водородных двигательных установок и их использованию в транспортных средствах на железных дорогах и в авиации.

Так, в конце марта во время испытания в Колорадо (США) поезд Flirt H2 швейцарской компании Stadler Rail с водородным двигателем побил рекорд дальности поездки на одной заправке в 2340 км при ее длительности в два дня.

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Активные усилия в последнее время в разработке транспортных средств с водородным двигателем стала проявлять и Япония. При этом Токио не скрывает своих амбиций стать лидером в производстве пассажирских самолетов, сделав особый акцент на использовании водородного двигателя. В этих целях, в частности, сейчас Япония намерена  инвестировать 33 миллиарда долларов в новый пассажирский самолет собственного производства на водородном двигателе, при участии в такой разработке искусственного интеллекта.

Japan invests $33 billion for its new in-house hydrogen passenger jet

Приверженность Японии этой идее подчеркнута в недавнем официальном заявлении  Министерства экономики, торговли и промышленности страны: “Для нас важно создавать самолеты следующего поколения на основе технологий, в которых Япония будет конкурентоспособна, а также вносить свой вклад в обезуглероживание воздушного транспорта”, - говорится в заявлении. На встрече с представителями отраслевых предприятияй министерство экономики обозначило целевую дату завершения строительства такого самолета – до конца 2035 года.

Для достижения этой амбициозной цели в течение предстоящего десятилетия будут выделены значительные инвестиции в размере 33 миллиардов долларов, которые будут направлены на исследования и разработку такого нового пассажирского самолета.

С учетом проблем, с которыми столкнулась Mitsubishi Heavy Industries (MHI) в реализации проекта нового типа пассажирского реактивного самолета и  в 2023 году даже была вынужденной отказаться от такой идеи, в Японии создается новый государственно-частный консорциум, который уделит особое внимание использованию экологически чистой энергетики.

“Для достижения устойчивого роста японской авиационной промышленности мы не можем оставаться довольными своим положением поставщика запчастей”, - пояснил Казучика Ивата, государственный министр экономики, торговли и промышленности. Лидерство в реализации инициатив в области углеродно-нейтральных технологий, таких как водородные двигатели, станет ключом к обеспечению заметных позиций Японии в партнерстве с другими глобальными игроками. Как подчеркнул японский министр, водородное топливо является многообещающей альтернативой из-за отсутствия выбросов углекислого газа, что полностью соответствует обязательству Японии к 2050 году выйти на «чистый уровень».

#япония #инновации #самолет с водородным двигателем
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