Королевский флот Великобритании планирует в рамках его модернизации заменить используемые сейчас противолодочные фрегаты Type 23 класса Dukes фрегатами Type 26

Королевский флот Великобритании планирует в рамках его модернизации заменить используемые сейчас противолодочные фрегаты Type 23 класса Dukes фрегатами Type 26 класса City, Type 31 и планируемыми фрегатами Type 32. При этом, вместо прежнего состава экипажа в 185 человек для фрегатов Type 23 и 105 для Type 31, оставить для фрегата Type 32 экипажи только в 50 человек.

Именно эту отправную точку взяли в качестве своей цели инженеры британских верфей Babcock, которые сегодня строят фрегаты Type 26 класса City и Type 31 на замену противолодочных фрегатов Type 23 класса Dukes.

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В недавнем интервью ежедневной газете The Telegraph, Джон Хоуи, директор по внутренней политике Babcock, заявил, что теперь его группа стремится довести формат экипажа будущего фрегата Type 32, являющегося эволюционным продолжением фрегата Type 31, лишь до пятидесяти матросов и офицеров. Для достижения этой цели верфь Babcock намерена использовать новые технологии, разработанные в последние годы, в частности, в области автоматизации и робототехники, а также в области искусственного интеллекта, машинного обучения и виртуального присутствия. По сути, речь идет о технологиях, лежащих в основе революции, которая должна позволить спроектировать и внедрить флот автономных роботизированных кораблей больших размеров, предназначенных для поддержки крупных надводных, а также подводных боевых подразделений с экипажем.

Однако, как отмечают британские эксперты, помимо стремления поддержки нынешнего тренда на все большую автоматизация и использование искусственного интеллекта, указанная задача сокращения численности экипажа боевого корабля безусловно является потенциальным ответом на огромные кадровые проблемы британских вооруженных сил и ВМС в частности. Но при этом экспертами признается, что амбиции, заявленные верфью Babcock, неизбежно столкнутся с очень серьезными трудностями, с которыми уже столкнулись ВМС других западных стран, в частности, Франции, которые пытались провести эксперименты по сокращению численности личного состава боевых кораблей, но без особого успеха. Так, например, после попытки существенно сократить благодаря достижениям в области автоматизации и цифровой обработки экипажи противолодочных французских фрегатов FREMM классов Auitaine и Elsace, ВМС Франции пришлось затем увеличить их из-за рисков опасностей для эксплуатации кораблей и усиления усталости сокращенных экипажей.

Среди выявленных отрицательных последствий таких сокращений была отмечена, в частности, растущая уязвимость от киберугроз, повышенная нагрузка экипажа необходимостью в сокращенном составе выполнять не изменившийся значительный перечень работ по техническому обслуживанию корабля, а также дополнительная нагрузка на портовые службы по техобслуживанию, что снизило боеготовность и перегрузило производственные портовые мощности ВМФ.

Кроме того, повышение нагрузки на экипажи вызывает растущий отток контрактников. А, как известно, для британского флота в последние годы последствия такого оттока особенно хорошо известны и британские ВМС пока не могут найти решения для этой проблемы, существенно снижающей боеспособность королевского флота.

Поэтому, в указанных условиях, заявляемое ВМС Великобритании намерение сократить численность экипажей боевых кораблей не находит поддержки в военно-морском сообществе королевства.