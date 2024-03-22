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vizir47
Рекордная смертность на лососевых фермах Норвегии
В 2023 году наблюдался тревожный рост гибели лосося на аквакультурных фермах Норвегии, достигнув 16,7 %, что является самым высоким показателем за всю историю наблюдений.

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2023 год ознаменовался беспрецедентным успехом для аквакультурной отрасли Норвегии, обеспечившей поступление в казну рекордной суммы в €15 миллиардов, что на 13 % больше, чем в предыдущем 2022 году. Скандинавской стране удалось экспортировать 1,2 миллиона тонн этой рыбы, что эквивалентно более чем 16 миллионам приемов пищи в день по всему миру.

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Однако, как отмечают норвежские эксперты, эти впечатляющие цифры скрывают мрачную реальность. По данным ветеринарного института Норвегии, в 2023 году наблюдался тревожный рост гибели лосося на аквакультурных фермах, достигнув 16,7 %, что является самым высоким показателем за всю историю наблюдений. В некоторых регионах гибель рыбы даже достигла 25 %. Наземные инкубатории не избежали этого явления с рекордным показателем гибели в 37,7 миллиона мальков.

«Мы наблюдаем эту тенденцию уже около пяти - шести лет», - отметил Эдгар Брун, директор Департамента здоровья рыб ветеринарного института Норвегии. Хотя, по его словам, ежегодный прирост гибели лосося невелик, динамика достаточно заметна, чтобы продемонстрировать, что предпринятые до сих пор меры недостаточны.

Гибель лосося на аквакультурных фермах Норвегии не новое явление. Так, в  мае 2019 года менее чем за две недели в Норвегии погибло  8 миллионов лососей, выращенных на фермах, или около 12000 тонн.  Тогда основной причиной были ядовитые водоросли семейства гаптофитовых. Это обычный фитопланктон в Скандинавии, но в некоторых случаях он может активно размножаться. В своих вольерах лососи задыхаются и погибают от этих водорослей, которые прилипают к их жабрам. Именно это и произошло тогда в загонах, расположенных во фьордах Нурланд и Тромс, вместимостью 5200 и 6800 тонн соответственно.

12 марта с.г. Ветеринарный институт Норвегии опубликовал свой ежегодный отчет о состоянии здоровья рыб, в котором освещены основные причины нынешней гибели лосося. Хотя в 20 % случаев причина остается неизвестной, тем не менее указывается, что 38 % гибели лосося в 2023 году было обусловлено инфекционными заболеваниями и 33 % - травмами,  возникающими во время регулярных обработок от вшей, от которых страдают рыбы на интенсивных фермах.

Существуют различные виды лечения рыб в аквакультурных фермах. Это, прежде всего, с помощью лекарств. Но в последние годы, когда  развилась устойчивость этих паразитов к медицинским препаратам, единственным оставшимся вариантом стала механическая обработка, при которой рыбу вылавливают, чтобы промыть, а иногда и почистить щеткой в воде при температуре около 28 градусов. Этот процесс повторяется несколько раз в течение выращивания лосося. Но такая процедура может иметь серьезные последствия, прежде всего вызывая стресс у рыб. Также может наноситься и физический вред,  повреждение защитной слизи, покрывающей кожу рыб. В результате происходит порочный круг: у рыбы, находящейся в состоянии стресса, больше шансов заболеть инфекциями.

В результате столь массовой гибели рыбы, на рынке этого продукта уже отмечается рост цен на него (примерно на 6 %) и, как ожидается, цены не стабилизируются в течение нескольких недель или даже месяцев.

 

#норвегия #аквакультурная отрасль норвегии #гибель лососевых рыб
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