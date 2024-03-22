В целях поддержания двустороннего сотрудничества с Австралией и доукомплектования немецкой армии бронемашинами «Boxer», Германия заказала у австралийского филиала Rheinmetall 123 таких БТР.

Первоначально планировалось, что программа создания боевой машины пехоты «Boxer» будет осуществляться в рамках европейского сотрудничества с участием Франции, Великобритании, Германии и Нидерландов. Однако Париж и Лондон решили отказаться от этого, в результате чего французская сторона получила свою боевую бронированную машину пехоты VBCI.

Тем не менее, этот проект был завершен Германией благодаря консорциуму ARTEC (ARmoured vehicle TEChnology), в который вошли Krauss-Maffei Wegmann, Rheinmetall MAN Military Vehicles и Rheinmetall Military Vehicles Nederland. Королевская армия Нидерландов получила 200 экземпляров «Boxer» в период с 2013 по 2018 год, в то время как Бундесвер насчитывал 405 единиц этой бронемашины по состоянию на 1 июня 2021 года.

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Кроме того, «Boxer» также понравился Соединенному королевству (которое, однако, отменило свой выбор в 2019 году), Литве и Австралии, которая в рамках своей программы LAND 400 Phase 2 заказала 211 экземпляров в версии CRV (Recognition) у Rheinmetall.

Чтобы завоевать этот рынок, немецкому производителю пришлось согласиться на крупную промышленную передачу, при этом большая часть бронетехники для австралийской армии должна была строиться в Брисбене, штат Квинсленд. Отсюда появилось намерение Министерства обороны Германии наладить промышленное сотрудничество со своим австралийским коллегой с целью приобретения еще ста Boxer в рамках своей программы "Schwerer Waffenträger Infantile», которая должна была позволить заменить гусеничную бронетехнику тип Wiesel 2, находящуюся на вооружении Бундесвера с 1980-х годов.

Появившееся было у Австралии намерение отказаться от VCI KF-41 Lynx компании Rheinmetall в пользу AS-21 Redback южнокорейской Hanwha в качестве замены своих американских бронетранспортеров M113 могло бросить тень на это сотрудничество, задуманное Берлином. Но в конечном итоге из этого ничего не вышло.

Новым импульсом указанному двустороннему сотрудничеству стало недавнее уведомление Rheinmetall со стороны Федерального управления оборудования, информационных технологий и технической поддержки Бундесвера (BAAINBw) о заключении контракта на сумму 2,7 миллиарда евро с целью закупки еще 123 «Boxer» версии CRV, разработанной для нужд Австралии в рамках программы «Schwerer Waffenträger Infantry». Эти бронеавтомобили будут построены в Брисбене в соответствии с договоренностью, достигнутой в июле 2023 года.

Указанная версия «Boxer» оснащена турелью Lancer 2 Block II, вооруженной пушкой MK30-2 калибра 30x173 мм, пулеметом 7,62x51 мм и противотанковыми ракетами Spike или MELLS (Mehrrollenfähiges leichtes Lenkflugkörpersystem).

Согласно заявленному контракту ожидается, что первые 19 «Boxer» этой серии будут поставлены в 2025 году, а остальные к 2030 году.