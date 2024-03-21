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vizir47
Илон Маск: все смартфоны iPhone и Android могут использовать его спутники в любой точке Земли
Илон Маск активно расширяет возможности использования Starlink, выступая с новым предложением: предоставления всем возможности подключаться к Интернету через свои спутники.

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Илон Маск активно расширяет возможности использования Starlink, делая их безграничными. Услуга, которая принадлежит аэрокосмической компании SpaceX, находится в двух шагах от того, чтобы выступить с долгожданным новым предложением: прямой связи с сотовой сетью. Предоставив всем возможность подключаться к Интернету через свои спутники, сервис SpaceX Starlink сегодня объявляет, что возможность использовать эту услугу для совершения телефонных звонков с любого смартфона теперь очень близка к коммерциализации.

Elon Musk l’a fait : tous les iPhone et tous les smartphones Android peuvent utiliser ses satellites pour passer des appels depuis n’importe où sur Terre

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Речь идет о возможности использовать обширную спутниковую группировку SpaceX для совершения телефонных звонков через смартфоны разных брендов. Одной из сильных сторон этого решения является то, что никаких модификаций терминала не требуется, достаточно, чтобы он был совместим с технологией LTE.

В письме, отправленном SpaceX в Федеральную комиссию по связи США (FCC), упоминаются терминалы известных брендов. «Среди других результатов спутники смогли обмениваться данными с несколькими неизмененными моделями устройств Samsung, Apple и Google, использующими спектр ПК G Block. В том числе в городских и сельских районах, в помещении и на открытом воздухе, а также под ясным небом или под прикрытием деревьев», указывается в сообщении FCC .

SpaceX настаивает на том, что все терминалы LTE совместимы и не нуждаются в модификации. Однако в Apple указывают, что чип, обеспечивающий спутниковую связь, встроен в iPhone только начиная с iPhone 15. Тем не менее, благодаря решению Starlink, даже iPhone 13 или iPhone 14 смогут пользоваться преимуществами спутниковых звонков.

"Гибкость системы позволит потребителям настраивать текстовые сообщения и общаться через выбранную ими платформу, не ограничиваясь несколькими предварительно выбранными вариантами сообщений — гибкость, которая особенно важна для обеспечения контекста в чрезвычайных ситуациях", - добавляет SpaceX.

SpaceX надеется, что в ближайшее время сможет предложить эту новую технологию через коммерческое предложение от Starlink. Это должно позволить каждому получить решение для спутникового телефона с потребительского смартфона по цене, которая, однако, еще не определена.

Компания Илона Маска явно не собирается останавливаться на достигнутом. В письме в Федеральную комиссию связи США уже говорится о будущем: «Со временем сеть будет поддерживать “IoT” , голосовую связь и просмотр веб-страниц, что еще больше повысит ценность системы для потребителей, предприятий и служб быстрого реагирования».

Как указывают эксперты, если для людей, пользующихся качественным оптоволокном, выбор спутникового подключения к Интернету не обязательно имеет смысл, то со спутниковыми звонками ситуация может быть иной. Это связано с тем, что, несмотря на хорошее глобальное покрытие сетью, во многих регионах мира по-прежнему невозможно получить доступ к мобильному соединению для совершения звонков. Таким образом, будущее предложение Starlink сможет быстро завоевать определенный успех у путешественников, которым требуется постоянное соединение для обеспечения экстренных вызовов.

#илон маск #илон маск starlink
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