Прошло уже 100 дней с тех пор, как лидер "Ла Либертад Аванса" Хавьер Милей вступил в должность президента Аргентины 10 декабря, пообещав остановить "вакханалию государственных расходов". Вооруженный бензопилой, полный решимости разрушить основы государства, слишком слабого и расточительного на его вкус, а также преисполненный решимости оживить экономику и избавить страну от ее коррумпированной политической прослойки, он, по констатации национальных СМИ, сократил не только кабинет министров наполовину до девяти министерств, но и 50 000 государственных рабочих мест, приостановил все новые контракты на общественные работы и отменил щедрые прежние субсидии на топливо и транспорт.

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Правительство похвасталось первым профицитом бюджета более чем за десять лет и получило одобрение Международного валютного фонда, у которого есть кредитная программа с Аргентиной на сумму 44 миллиарда долларов.

Если посмотреть на опросы общественного мнения и сообщения национальных СМИ, то Хавьер Милей и его панк-метод чувствуют себя довольно хорошо. 61 % аргентинцев доверяли ему на момент его инаугурации. И 100 дней спустя президента по-прежнему поддерживают 45 % населения. Это не так уж и плохо, учитывая шоковую терапию, которую он проводит с середины декабря.

Президент Аргентины не побоялся сделать непопулярный выбор, в частности в отношении либерализации цен, девальвации валюты. За одну ночь цена билета на автобус выросла втрое. Всего за два месяца аргентинцы потеряли почти 20 % покупательной способности. Для тех, у кого нет денег, правительство разрешает им оплачивать аренду литрами молока или килограммами мяса. Не что иное, как возвращение к “феодальному” обществу для противников. Ультралиберальная дорожная карта Хавьера Милея жестока, и президент не щадит аргентинцев.

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В отсутствие последних официальных данных частный аналитический центр подсчитал, что около 57 % населения страны в настоящее время живет в бедности, что на 15 % больше, чем до его прихода к власти. Тем временем правительство заморозило помощь примерно 40 000 бесплатных столовых в ожидании проверки их деятельности. 18 марта полиция применила слезоточивый газ и водометы против тысяч протестующих против мер жесткой экономии. "Голод в районах ужасен. Они не доставляли товары в бесплатные столовые в течение четырех месяцев, а детям это нужно", - говорят представители левой организации Polo Obrero.

Президент объясняет, что он знает об этом, сожалеет, но, прежде всего, он убежден, что очень близок к цели. Инфляция упала до 13 %, переломный момент, по его словам, уже не за горами. И тот факт, что он все еще во главе страны, доказывает, что те, кто его критиковал, были неправы. «Многие говорили, что я не продержусь 15 дней, максимум месяц, я уже сделал три. Они меня не знают, Гладиатор никогда не сдается», - говорит Хавьер Милей насмешливым тоном.

В то же время, местные обозреватели констатируют, что с юридической точки зрения амбициозные планы Милеи пошли не по плану. Его партия составляет меньшинство в Конгрессе, и соперники неоднократно отвергали его флагманские реформы. Сенат на прошлой неделе отклонил "мегадекрет", направленный на изменение или отмену более 300 существующих стандартов, таких как снятие предельных значений арендной платы и смягчение трудового законодательства. Однако для того, чтобы стать законом, ему требуется одобрение только одной палаты, и указ еще должен поступить в палату депутатов. Но даже если он будет принят, аналитики говорят, что его конституционность под вопросом. В феврале отдельный сводный закон, направленный на внесение изменений в экономику, политику и даже некоторые аспекты частной жизни, был отклонен законодателями для переписывания.

Милей не перестает вызывать споры с тех пор, как сменил красочную предвыборную политику на президентскую. Будучи фанатом социальных сетей, он громит своих оппонентов в Интернете – таких, как законодатели, которые отказались от его реформ, – хвалит себя и делится странными мемами. Недавно он поднял брови, сказав группе старшеклассников, что считает аборты "убийством", и запретил использование гендерно-ориентированных формулировок в военном и государственном секторе. Во время выступления перед мировыми лидерами в Давосе в январе он критиковал социализм, "радикальный феминизм", "кровавую программу абортов" и "социальную справедливость".

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Он прилетел в Рим, чтобы встретиться с коллегой–аргентинцем папой Франциском, с которым он помирился после неоднократных оскорблений его в ходе предвыборной кампании, встретился с бывшим президентом США Дональдом Трампом в кулуарах конференции консерваторов.

Позиционируя себя как гладиатора, он действительно не только не сдается, но и наносит удары.

На предстоящий период своего срока Хавьер Милей, как отмечают аналитики, не застрахован от усиления его конфронтации с другими политическими силами страны и все еще непредсказуемого будущего, которое будет сопровождаться непрекращающимся нарастанием социальной напряженности в Аргентине.