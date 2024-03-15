Как следует из совместного доклада Европол и EMCDDA, глобализация продолжает оказывать значительное влияние на заметный рост незаконного оборота наркотиков в Евросоюзе.

Как следует из совместного доклада Европол и EMCDDA (будущего Европейского агентства по наркотикам), европейский розничный рынок наркотиков сегодня исчисляется €31 миллиардом. Это основной источник дохода для организованной преступности.

В этом докладе выражается обеспокоенность ростом насилия, связанного с рынком наркотиков, что способствует усилению чувства незащищенности у общественного мнения.

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Катрин де Болль, директор Европол, и Алексис Гусдил, директор EMCDDA, касаясь указанной ситуации, указывают, что глобализация продолжает оказывать значительное влияние, поскольку преступники используют возможности, предоставляемые взаимосвязанными коммуникационными, торговыми и транспортными сетями, для преступного сотрудничества и интеграции во всех цепочках поставок. Эти события повлияли на взаимосвязь между незаконной торговлей наркотиками и другими преступными сферами в Европейском Союзе, такими как незаконный оборот огнестрельного оружия, поскольку сетям наркоторговцев требуется целый ряд инструментов и возможностей для облегчения их деятельности.

На европейском рынке наркотиков наблюдается беспрецедентный рост доступности запрещенных наркотиков, о чем свидетельствуют высокая чистота наркотиков и стабильные розничные цены, а также диверсификация наркотиков и потребительских товаров.

В докладе отмечается, что европейский рынок наркотиков продемонстрировал устойчивость перед лицом глобальных кризисов, нестабильности и значительных политических и экономических изменений. Среди недавних примеров таких потрясений - пандемия COVID-19, СВО в Украине, приход к власти талибов в Афганистане. В ответ преступные сети адаптировались, изменив маршруты незаконного оборота и диверсифицировав свои методы.

В некоторых государствах-членах ЕС наблюдается беспрецедентный уровень насилия, связанного с рынками кокаина и каннабиса. Распространение запрещенных наркотиков характеризуется диверсификацией товаров и широкой доступностью широкого ассортимента наркотиков, включая новые психоактивные вещества, часто обладающие высокой эффективностью или высокой степенью чистоты. Преступные группировки продолжают внедрять новые химические вещества для производства синтетических наркотиков, создавая сложные проблемы для правоохранительных органов. Одновременно преступные сети используют цифровые достижения и технологические возможности для сокрытия незаконных коммуникаций, улучшения моделей распространения наркотиков и снижения рисков.

В докладе говорится, что каннабис является наиболее распространенным запрещенным наркотиком, потребляемым в Европейском Союзе. За последний год его употребляли около 22,6 миллиона взрослых, и он остается крупнейшим рынком сбыта наркотиков в ЕС. Большая часть травы каннабиса, потребляемой в Европейском Союзе, производится здесь, особенно в Испании, где были ликвидированы крупномасштабные предприятия по выращиванию каннабиса. Регион Западных Балкан также играет определенную роль в поставках травы каннабиса, в то время как Марокко остается крупнейшим поставщиком смолы каннабиса.

Согласно докладу, кокаин является вторым по распространенности запрещенным наркотиком в Европейском Союзе и вторым с точки зрения получаемого дохода. Определенные этапы производства кокаина происходят внутри Европейского Союза. Факты свидетельствуют о том, что латиноамериканские и европейские преступные группировки сотрудничают в производстве кокаина в Европейском Союзе. С 2017 года в Европейском Союзе ежегодно изымается рекордное количество кокаина: в 2021 году государствами-членами было изъято 303 тонны. Бельгия, Нидерланды и Испания сообщают о самых высоких объемах изъятий, что отражает их значительную роль в качестве пунктов ввоза кокаина.

Как следует из доклада, героин также остается наиболее часто употребляемым незаконным опиоидом. Важно отметить, что политические изменения в Афганистане, главном источнике героина, потребляемого в Европе, должны подорвать этот рынок. Запрет на наркотики, объявленный талибами в апреле 2022 года, похоже, вступил в силу, поскольку имеющиеся данные свидетельствуют о значительном сокращении выращивания опийного мака и производства героина в 2023 году.

Промышленное производство синтетических наркотиков, таких как амфетамин, метамфетамин, МДМА и катиноны, осуществляется в ЕС для внутреннего и международного рынков.

Крупномасштабная переработка кокаина в настоящее время также осуществляется в Европейском Союзе.

В связи с этим превращение Европы в важную транзитную зону для мировых потоков наркотиков теперь не вызывает сомнения.