Правительство Индии объявило о введении в действие закона, стигматизирующего мусульман, лишающего их прав, предоставляемых другим религиям.

11 марта, правительство Индии объявило о введении в действие закона, стигматизирующего мусульман, лишающего их прав, предоставляемых другим религиям.

Эта так называемая реформа гражданства была принята парламентом в декабре 2019 года, но так и не была реализована. Затем она вызвала крупнейшые волнения в стране и трехмесячные демонстрации, которые закончились кровавыми антимусульманскими погромами, спровоцированными индуистскими фанатиками в Северном Дели. Погибло пятьдесят три человека.

реклама

11 марта министр внутренних дел Индии Амит Шах объявил в социальной сети, что сообщает о правилах применения закона. Законопроект направлен на легализацию беженцев, принадлежащих к религиозным меньшинствам, преследуемым в соседних странах с мусульманским большинством – Пакистане, Бангладеш и Афганистане, которые легально или нелегально въехали в Индию до конца 2014 года. Таким образом, в нем перечислены религии, имеющие право на натурализацию: индуисты, парсы, сикхи, буддисты, джайны и христиане, но исключаются мусульмане. Последние также становятся жертвами преследований относительно них, таких как рохинджа в Бирме или хазарейцы в Пакистане.

Как отмечают наблюдатели, этот закон знаменует собой Конституционный разрыв, поскольку впервые в истории этой светской страны он вводит религиозный критерий для получения гражданства. «Это морально и конституционно предосудительно. Введение религии в качестве критерия предоставления гражданства противоречит принципам Конституции. На протяжении всей истории Индии гражданство никогда не было связано с религией,» - указывает Шаши Тарур, депутат Конгресса, основной оппозиционной партии.

Верховный суд, с которым связались мусульманские ассоциации, не спешит выносить решение о конституционности положений нововведения. Противники считают, что текст нарушает статью 14 конституции, которая предусматривает равенство всех перед законом. Опасения тем более высоки, что правительство может объединить текст с организацией Национального реестра граждан, как это было сделано в Ассаме, индийском приграничном регионе Бангладеш, для выявления нелегальных иммигрантов и, таким образом, нацелиться на мусульман.

Для всех остальных, в соответствии с правилами, установленными Министерством внутренних дел, все процедуры будут выполняться в режиме онлайн, и заявителям не нужно будет предъявлять действующий паспорт или визу. Для подтверждения гражданства будет достаточно любого документа, подтверждающего, что кто-либо из родителей, бабушек и дедушек или даже прабабушек и дедушек заявителя был уроженцем одной из этих стран. Им не нужно будет доказывать, что их преследовали. До сих пор эти мигранты проживали в Индии либо нелегально, либо по долгосрочным визам, их численность неизвестна.

В Индии проживает 200 миллионов мусульман, которые составляют значительное меньшинство в стране с населением более 1,4 миллиарда человек. Они разбросаны почти по всем частям Индии и стали жертвами серии нападений, которые произошли во время первого прихода к власти Нарендры Моди в 2014 году. Критики утверждают, что молчание премьер-министра Моди по поводу антимусульманского насилия воодушевило некоторых из его наиболее экстремистских сторонников и привело к дальнейшему разжиганию ненависти в отношении мусульман.

Обозреватели отмечают, что Моди все чаще смешивает религию и политику. В январе он открыл индуистский храм на месте снесенной мечети в северной части города Айодхья, штат Уттар-Прадеш, в честь приверженности своей партии индуистским националистам.