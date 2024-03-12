Последний период стал ознаменовываться все большей потерей авторитета и в прошлом хваленого качества американской техники.

Последний период стал ознаменовываться все большей потерей авторитета и хваленого качества американской техники. Причем, это наглядно демонстрируют не только провалы использования различной американской военной техники и оружия в Украине, которая усилиями российских военных уже превратилась в кладбище в прошлом разрекламированных Вашингтоном танков «Абрамс», американских зенитно-ракетных установок и артиллерийских систем.

Аналогичное фиаско мир все чаще наблюдает и в использовании американских лайнеров, у которых то шасси отваливаются в полете, то плохо привинчены люки, то множественные другие недоделки, что бьет по международному авторитету американских лайнеров.

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Так, после потери управления самолетом Boeing 787 Dreamliner в воздухе, новое расследование назначено в отношении качества сборки и технического состояния таких лайнеров. Как сообщили пассажиры самолета Boeing 787 Dreamliner, выполнявшего рейс чилийской авиакомпании Latam между Сиднеем и Оклендом, он быстро потерял высоту над Тасманским морем, подняв до потолка всех пассажиров, кто не был пристегнут ремнями безопасности. "Люди, подброшенные к потолку, повредили стену", - пояснил один из пассажиров корреспонденту AFP. «Один из пассажиров находился в туалете и сказал, что пробил собой потолок», - заявил другой свидетель этого злополучного полета. Четверо пассажиров по-прежнему госпитализированы, около пятидесяти получили медицинскую помощь после приземления в Окленде, сообщили агентству AFP представители органов местного здравоохранения. На борту находились 263 пассажира и девять членов экипажа. Данные FlightAware, службы отслеживания полетов, показывают, что самолет потерял высоту примерно через два часа после взлета.

В заявлении Boeing, переданном AFP, говорится, что этот инцидент произошел после серии сбоев в работе самолетов Boeing.

В начале января дверь самолета Boeing 737 MAX 9, выполнявшего рейс Alaska Airlines, оторвалась через несколько минут после взлета, в результате чего несколько человек получили легкие травмы. Самолет 737 MAX ранее был остановлен почти на два года после крушения двух самолетов: первого в конце 2018 года индонезийской авиакомпании Lion Air, второго в начале 2019 года эфиопской авиакомпании Ethiopian Airlines, в результате чего погибло более 350 человек. В обоих случаях причиной сбоев была проблема с новым программным обеспечением. На прошлой неделе самолет Boeing 777 авиакомпании United Airlines был вынужден совершить аварийную посадку вскоре после взлета из Сан-Франциско после того, как оторвалось колесо, прежде чем врезаться в автомобили на парковке аэропорта.

Кроме того, авиационные регуляторы США в начале марта дали компании Boeing 90 дней на то, чтобы представить план по устранению проблем с контролем качества, при этом глава Федерального управления гражданской авиации (FAA) призвал компанию «взять на себя обязательство внести реальные и глубокие улучшения».

Неделю назад глава Агентства транспортной безопасности США (NTSB) посчитал, что Boeing недостаточно сотрудничал в расследовании инцидента с рейсом авиакомпании Alaska Airlines. Согласно предварительному отчету NTSB, опубликованному 6 февраля, отсутствовали четыре болта, которые должны были закрепить дверь. Они были сняты для ремонта в салоне самолета, который был введен в эксплуатацию в ноябре.

Boeing заявил, что готов выкупить своего субподрядчика Spirit, чтобы попытаться положить конец неудачам лайнеров 737 MAX. Все эти инциденты стоили руководителю программы 737 Эду Кларку его работы.