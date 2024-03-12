Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
vizir47
Новое расследование Boeing 787 еще больше бьет по авторитету американской техники
Последний период стал ознаменовываться все большей потерей авторитета и в прошлом хваленого качества американской техники.

реклама

Последний период стал ознаменовываться все большей потерей авторитета и хваленого качества американской техники. Причем, это наглядно демонстрируют не только провалы использования различной американской военной техники и оружия в Украине, которая усилиями российских военных уже превратилась в кладбище в прошлом разрекламированных Вашингтоном танков «Абрамс», американских зенитно-ракетных установок и артиллерийских систем.

Аналогичное фиаско мир все чаще наблюдает и в использовании американских лайнеров, у которых то шасси отваливаются в полете, то плохо привинчены люки, то множественные другие недоделки, что бьет по международному авторитету американских лайнеров.

реклама

Un Boeing, au Salon aéronautique international de Farnborough, au Royaume-Uni, le 20 juillet 2022.

Так, после потери управления самолетом Boeing 787 Dreamliner в воздухе,  новое расследование назначено в отношении качества сборки и технического состояния таких лайнеров. Как сообщили пассажиры самолета Boeing 787 Dreamliner, выполнявшего рейс чилийской авиакомпании Latam между Сиднеем и Оклендом, он быстро потерял высоту над Тасманским морем, подняв до потолка всех пассажиров, кто не был пристегнут ремнями безопасности. "Люди, подброшенные к потолку, повредили стену", - пояснил один из пассажиров корреспонденту AFP. «Один из пассажиров находился в туалете и сказал, что пробил собой потолок», - заявил другой свидетель этого злополучного полета. Четверо пассажиров по-прежнему госпитализированы, около пятидесяти получили медицинскую помощь после приземления в Окленде, сообщили агентству AFP представители органов местного здравоохранения. На борту находились 263 пассажира и девять членов экипажа. Данные FlightAware, службы отслеживания полетов, показывают, что самолет потерял высоту примерно через два часа после взлета.

В заявлении Boeing, переданном AFP, говорится, что этот инцидент произошел после серии сбоев в работе самолетов Boeing.

В начале января дверь самолета Boeing 737 MAX 9, выполнявшего рейс Alaska Airlines, оторвалась через несколько минут после взлета, в результате чего несколько человек получили легкие травмы. Самолет 737 MAX ранее был остановлен почти на два года после крушения двух самолетов: первого в конце 2018 года индонезийской авиакомпании Lion Air, второго в начале 2019 года эфиопской авиакомпании Ethiopian Airlines, в результате чего погибло более 350 человек. В обоих случаях причиной сбоев была проблема с новым программным обеспечением. На прошлой неделе самолет Boeing 777 авиакомпании United Airlines был вынужден совершить аварийную посадку вскоре после взлета из Сан-Франциско после того, как оторвалось колесо, прежде чем врезаться в автомобили на парковке аэропорта.

Кроме того, авиационные регуляторы США в начале марта дали компании Boeing 90 дней на то, чтобы представить план по устранению проблем с контролем качества, при этом глава Федерального управления гражданской авиации (FAA) призвал компанию «взять на себя обязательство внести реальные и глубокие улучшения».

Неделю назад глава Агентства транспортной безопасности США (NTSB) посчитал, что Boeing недостаточно сотрудничал в расследовании инцидента с рейсом авиакомпании Alaska Airlines. Согласно предварительному отчету NTSB, опубликованному 6 февраля, отсутствовали четыре болта, которые должны были закрепить дверь. Они были сняты для ремонта в салоне самолета, который был введен в эксплуатацию в ноябре.

Boeing заявил, что готов выкупить своего субподрядчика Spirit, чтобы попытаться положить конец неудачам лайнеров 737 MAX. Все эти инциденты стоили руководителю программы 737 Эду Кларку его работы.

#сша #аварии boeing 787 #расследования состояния американских лайнеров
+
Написать комментарий (0)
Санкции США привели к резкому росту инвестиций в полупроводниковую отрасль КНР
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Видео: В Сети появились кадры обугленного остова четвертого танка Abrams, пораженного в Бердычах
4
Дженсен Хуанг заявил, что графическому чипу следующего поколения понадобиться полноценная СЖО
13
В Германии восхитились новой российской "чудо-бомбой" Д-30СН, применяемой авиацией
4
Липецкий тракторный завод возобновляет работу для производства сельхозтехники
1
ОСКАР в Голливуде – Самые яркие моменты 96-й церемонии вручения премии
5
«Дюну 2» снимали на винтажные советские объективы
22
Новаторский материал из России трансформирует газотурбинные и космические технологии
3
Три автора подали в суд на Nvidia за нарушение авторских прав
+
Стартап Efficient Computer создал процессор в 100 раз более эффективный, чем сушествующие чипы
2
Российские космические аппараты переходят на новый уровень с энергопреобразующей аппаратурой
2
Россия рассматривает возможность размещения атомной электростанции на Луне вместе с Китаем
+
Xiaomi начала работу над смартфонами серии Redmi K80
+
В России разработали новый бронеавтомобиль "Зубило" для поддержки штурмовых групп
2
Видеокарты NVIDIA GeForce RTX 20 и GTX 16 "Turing" получили неофициальную поддержку Resizable BAR
2
Qualcomm готовится представить на следующей неделе процессор Snapdragon 8s Gen 3
+
Новые открытия разрушают гипотезу о существовании органической жизни на спутнике Юпитера Европе
+
Infinix Note 40 Pro 5G прошёл различные сертификации и тесты с чипом похожим на Dimensity 7020
1
В Индии запускают летающее такси для борьбы с пробками на дорогах
+
Проект российского легкого военно-транспортного самолета Ил-112В преобразуется в Ил-212
1
Украинский нардеп Лапин назвал две основные причины поражения M142 HIMARS в Никаноровке
+

Популярные статьи

10 редких и очень полезных программ, которые я использую на ПК с Windows 10 уже много лет. Часть 2
18
10 процессоров Intel и AMD, которые подходят для оптимальной игровой сборки в разрешении 2К
43
5 причин, почему я не буду переходить с Google Chrome на другой браузер
35
Robin Hood - Sherwood Builders - альтернативная история Робин Гуда (субъективный обзор)
+
Подсчитываем, какую сумму придется отдать за мощный игровой компьютер весной 2024 года
21
В последние недели на барахолку хлынули Xbox series S и цена обновила исторический минимум
8
Итоги гоночного уик-энда 9-10 марта
1
Как сэкономить на игровом ПК, и какой процессор подходит геймеру с разрешением монитора 1080р
15
Проект ВА-111 "Шквал" - самая быстрая ядерная торпеда в мире, испаряющая воду на своём пути
12
История и причины успеха Telegram, путь от мессенджера до конкурента YouTube
4

Сейчас обсуждают

УдалЁн
23:09
VAG - дно
Автопроизводитель Audi протестирует функцию платной подписки на климат-контроль и круиз
Китя
23:07
Есть такая пословица «Не рой другому яму, сам в неё попадёшь»
Санкции США привели к резкому росту инвестиций в полупроводниковую отрасль КНР
tolya21
23:03
А-ха-ха
Как я перестал беспокоиться о том, что редко прохожу игры на ПК до конца — 7 советов геймерам
Константин Гончаров
22:58
Два весёлых и молодых чувака перечитали "Таинственный остров" и посмотрели древний мультик -"Тайна острова Бэкапп" и добавили к впечатлениям некоторые психотропные средства,что породило задор и присту...
В Тихом океане намерены построить «Русский мир»
Юрий Колесник
22:56
Дровишки у амд всегда на высоте, ноут жены не такой древний как в статье (рязань 5 чегото там)подключали по hdmi кабелю, в какой-то момент телек начинает мигать. Но если покрутить настройки драйвера т...
Танго втроём с AMD Dual Graphics, или последние конвульсии ATi CrossFireX
Amogus54
22:56
Я новенький и не особо шарю за местный лор, простите...
Собираем самый дешёвый ПК из магазина за 7000 рублей
Jakko
22:56
Какие расходы на игры? Играть можно до конца жизни хоть на 1050, игр тьма, вряд ли ты играл во все
Как я перестал беспокоиться о том, что редко прохожу игры на ПК до конца — 7 советов геймерам
УдалЁн
22:53
Для особо одаренных - глянь тесты в 4к и в фхд. В фуллхд будет король АМД а в 4к будет Интел База блин
Как сэкономить на игровом ПК, и какой процессор подходит геймеру с разрешением монитора 1080р
Fetaminaza
22:50
есть новые версии для 7
5 причин, почему я не буду переходить с Google Chrome на другой браузер
Ришат Мухаметов
22:37
Итак, зачем тебе хассельблад?) попробуй объяснить) скорее всего ты обладатель фотоаппарата на недорогом смартфоне, а название получил загуглив самый дорогой фотоаппарат
«Дюну 2» снимали на винтажные советские объективы
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем