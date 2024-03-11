Эстония инвестирует 3,5 млрд евро в свои системы вооружений и боеприпасов в течение следующих пяти лет. При этом она намерена сделать особый акцент на закупке западного артиллерийского оборудования.

Эстония намерена увеличить свой запас ракет класса "земля-воздух" типа MISTRAL в 2024 году, что является одним из крупных проектов, который привлекает внимание французской оборонной промышленности.

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Такая инвестиция является, по оценкам французских экспертов, крупной для страны, чьи расходы на оборону впервые превысили миллиард евро в 2023 году: годовой оборонный бюджет Эстонии увеличился втрое с 2020 года и в этом году составил почти 1,4 млрд евро, что соответствует более чем 3% ВВП и будет оставаться стабильным до 2027 года.

Эстония уже более 15 лет использует потенциал ракет MISTRAL в составе батальонов, действующих в поддержку двух бригад Сухопутных войск. Она также является одной из пяти стран, подписавших письмо о намерениях, открывающее путь к приобретению более тысячи ракет.

Эстония инвестирует 3,5 млрд евро в свои системы вооружений и боеприпасов в течение следующих пяти лет, что воодушевляет французские компании военно-промышленного комплекса, которым удалось в последний год значительно увеличить свой экспорт и выдвинуть Францию на второе место среди мировых экспортеров оружия.

Как заявил Рамиль Липп, руководитель отдела вооружений Эстонского центра оборонных инвестиций (ECDI), эта прибалтийская страна намерена сделать дополнительный акцент на закупке западного артиллерийского оборудования. При этом эстонские эксперты исходят из того, что «возможности ведения огня с близкого расстояния в будущем еще больше возрастут, в связи с чем Эстония намерена в этом году закупить значительную партию самоходных колесных гаубиц и боеприпасов для стрельбы», - уточнил Р.Липп.

Таким образом, в 2024-2025 годах Эстония планирует выделить 250 миллионов евро на приобретение новых 155-миллиметровых гаубиц в дополнение к уже находящимся в эксплуатации K9. В этой связи во Франции видят для ее компании Nexter (KNDS France) прекрасную возможность предложить Таллину свои гаубицы CAESAR, а для Эстонии - усилить оперативную совместимость. Причем не только с французским партнером, присутствующим на севере страны с объединенной тактической подгруппой в рамках миссии Lynx, но и с Литвой, чьи вооруженные силы также получат CAESAR МК 2 к 2027 году.