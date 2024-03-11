В последнее время в Великобритании заметно усилилась критика правительства со стороны фермеров, которые не скрывают своей озабоченности ухудшение их состояния.

После Brexit и прекращения действия общеевропейской сельскохозяйственной политики (Common Agricultural Policy - CAP) британские фермеры беспокоятся о своем выживании.

В конце января перед зданием британского парламента прошла манифестация фермеров с чучелами, чтобы предупредить о критическом положении фермерских хозяйств и, в частности, выразить протест против слишком низких закупочных цен в крупных местных сетях супермаркетов, которые приводят их к разорению. “ Сельское хозяйство Великобритании поставлено на колени, средства к существованию фермеров сведены на нет. Наши 49 чучел, выставленных перед зданием парламента, представляют 49 % фермеров, которые вот-вот разорятся», - заявили манифестанты.

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В последнее время критика действий британского правительства со стороны фермеров еще более усилилась и обострилась.

Пока Соединенное Королевство было частью Евросоюза, его фермеры получали выгоду от CAP. Например, в 2019 году королевство получило от ЕС 4,7 миллиарда фунтов стерлингов. Поддержка доходов, выделяемая в виде прямых выплат фермерам, в среднем составляла 2,4 миллиарда фунтов стерлингов в год.

Чтобы подготовиться к пост-Brexit, правительство Бориса Джонсона приняло закон о сельском хозяйстве 2020 года. Этот план предусматривает обеспечение того же бюджета, который предоставлялся сельскохозяйственному сектору Великобритании в рамках CAP, при постепенном отказе от прямых платежей в пользу нескольких программ, объединенных в рамках CAP. Среди них, в частности, «стимулы для устойчивого ведения сельского хозяйства» (SFI), направленные на оказание помощи фермерам в улучшении экологического воздействия их хозяйств, их продуктивности или благополучия животных. Таким образом, идея состояла в том, чтобы повысить эффективность сельского хозяйства Великобритании и способствовать его экологическому преобразованию, а также оказать большую поддержку мелким фермам, согласно заявлению правительства.

Но фермеры не почувствовали никакой поддержки. «В настоящее время мы получаем в два раза меньше субсидий, чем раньше», - утверждают они. В феврале 2023 г. британская ежедневная газета The Gardien сообщила, что, на фоне сокращения прямых платежей на 22 % в 2022 году, деньги, выделенные SFI, составили всего 0,44% от 2,4 млрд фунтов стерлингов, обещанных правительством Великобритании на сельское хозяйство.

В то время как прямые платежи, как ожидается, еще больше упадут на 50% в 2024 году, британские фермеры также столкнулись с резким ростом своих расходов из-за Covid и политики правительства по поддержке Украины. Весьма болезненным стало для британских фермеров и заключение соглашений о свободной торговле с Австралией и Новой Зеландией, подписанных после Brexit, что, по их мнению, полностью несовместимо с экологическим посланием правительства. Теперь местные фермеры конкурируют с австралийским мясом, выращенным на гигантских фермах интенсивного разведения, которое питается зерном и антибиотиками, что запрещено в Великобритании.

Помимо этой иностранной конкуренции, британские фермеры также страдают от более сложного доступа к европейскому рынку после Brexit. В 2018 году продовольственный сектор Великобритании экспортировал в ЕС товаров на сумму 22 миллиона фунтов стерлингов. По данным министерства сельского хозяйства Великобритании (Defra), 75 % валлийского производства и 65% производства Англии ранее приходилось на Старый Континент. В некоторых отраслях зависимость еще выше: от 90% до 95% британской баранины предназначено для европейского рынка. Теперь же заводчики обязаны предъявлять санитарный сертификат, подписанный ветеринаром, для продажи на европейском рынке. Одна только эта мера увеличила стоимость экспорта в Европу на 60 миллионов фунтов стерлингов в год. ”Затраты на экспорт в Европу стали слишком высокими для небольших ферм: только самые крупные могут себе это позволить», - сетуют британские фермеры.