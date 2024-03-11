Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
vizir47
Британские фермеры беспокоятся о своем выживании
В последнее время в Великобритании заметно усилилась критика правительства со стороны фермеров, которые не скрывают своей озабоченности ухудшение их состояния.

реклама

После Brexit и прекращения действия общеевропейской сельскохозяйственной политики (Common Agricultural Policy - CAP) британские фермеры беспокоятся о своем выживании.

В конце января перед зданием британского парламента прошла манифестация фермеров с чучелами, чтобы предупредить о критическом положении фермерских хозяйств и, в частности, выразить протест против слишком низких закупочных цен в крупных местных сетях супермаркетов, которые приводят их к разорению. “ Сельское хозяйство Великобритании поставлено на колени, средства к существованию фермеров сведены на нет. Наши 49 чучел, выставленных перед зданием парламента, представляют 49 % фермеров, которые вот-вот разорятся», - заявили манифестанты.

реклама

https://news.dayfr.com/content/uploads/2024/03/11/9fa42178c5.jpg

В последнее время критика действий британского правительства со стороны фермеров еще более усилилась и обострилась.

Пока Соединенное Королевство было частью Евросоюза, его фермеры получали выгоду от CAP. Например, в 2019 году королевство получило от ЕС 4,7 миллиарда фунтов стерлингов. Поддержка доходов, выделяемая в виде прямых выплат фермерам, в среднем составляла 2,4 миллиарда фунтов стерлингов в год.

Чтобы подготовиться к пост-Brexit, правительство Бориса Джонсона приняло закон о сельском хозяйстве 2020 года. Этот план предусматривает обеспечение того же бюджета, который предоставлялся сельскохозяйственному сектору Великобритании в рамках CAP, при постепенном отказе от прямых платежей в пользу нескольких программ, объединенных в рамках CAP. Среди них, в частности, «стимулы для устойчивого ведения сельского хозяйства» (SFI), направленные на оказание помощи фермерам в улучшении экологического воздействия их хозяйств, их продуктивности или благополучия животных. Таким образом, идея состояла в том, чтобы повысить эффективность сельского хозяйства Великобритании и способствовать его экологическому преобразованию, а также оказать большую поддержку мелким фермам, согласно заявлению правительства.

Но фермеры не почувствовали никакой поддержки. «В настоящее время мы получаем в два раза меньше субсидий, чем раньше», - утверждают они. В феврале 2023 г. британская ежедневная газета The Gardien сообщила, что, на фоне сокращения прямых платежей на 22 % в 2022 году, деньги, выделенные SFI, составили всего 0,44% от 2,4 млрд фунтов стерлингов, обещанных правительством Великобритании на сельское хозяйство.

В то время как прямые платежи, как ожидается, еще больше упадут на 50% в 2024 году, британские фермеры также столкнулись с резким ростом своих расходов из-за Covid и политики правительства по поддержке Украины. Весьма болезненным стало для британских фермеров и заключение соглашений о свободной торговле с Австралией и Новой Зеландией, подписанных после Brexit, что, по их мнению, полностью несовместимо с экологическим посланием правительства. Теперь местные фермеры конкурируют с австралийским мясом, выращенным на гигантских фермах интенсивного разведения, которое питается зерном и антибиотиками, что запрещено в Великобритании.

Помимо этой иностранной конкуренции, британские фермеры также страдают от более сложного доступа к европейскому рынку после Brexit. В 2018 году продовольственный сектор Великобритании экспортировал в ЕС товаров на сумму 22 миллиона фунтов стерлингов. По данным министерства сельского хозяйства Великобритании (Defra), 75 % валлийского производства и 65% производства Англии ранее приходилось на Старый Континент. В некоторых отраслях зависимость еще выше: от 90% до 95% британской баранины предназначено для европейского рынка. Теперь же заводчики  обязаны предъявлять санитарный сертификат, подписанный ветеринаром, для продажи на европейском рынке. Одна только эта мера увеличила стоимость экспорта в Европу на 60 миллионов фунтов стерлингов в год. ”Затраты на экспорт в Европу стали слишком высокими для небольших ферм: только самые крупные могут себе это позволить», - сетуют британские фермеры.

 

#великобритания #антиправительственные манифестации фермеров #положение фермеров в великобритании
+
Написать комментарий (0)
Размышления о назначении Залужного послом в Британию
Великобритания поставит украинской армии более 10 000 беспилотников в этом году
Великобритания поддерживает Армению в решении приостановить членство в ОДКБ
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Россия и Китай подтверждают, что планы строительства ядерного реактора на Луне «почти готовы»
12
ОТРК "Искандер-М" подкараулил мобильную установку ЗРК "Патриот" и поразил её высокоточным прилетом
32
Финляндии нанесен экономический ущерб фанерой из России
2
В России построят новый автобусный завод
1
Фото: очередной танк M1 Abrams поражён ПТУР в районе населённого пункта Бердычи
7
New Regency Pictures снимет фильм по Watch Dogs
+
Компания Blizzard объявила о расширении поддержки валют в своей платформе Battle.net
1
Тест на пуленепробиваемость Cybertruck закончился неожиданными результатами
5
В Тихом океане намерены построить «Русский мир»
2
На утёкших рендерах iPhone 16 Pro появилась новая кнопка Capture, о которой сообщалось ранее
+
Азербайджан приобрел аэростат противоракетной обороны Sky Dew у Израиля
+
Физики обнаружили гравитационные волны с беспрецедентно низкой частотой от пульсаров
+
БелАЗ преодолел отсутствие Siemens и GE, создав новый электродвигатель
+
Германия инвестирует миллиарды в строительство бункеров для защиты населения
+
"Алмаз-Антей" успешно реализует гособоронзаказ на обновление систем ПВО
+
Пакистан представляет первый произведенный в стране танк Haider.
1
Epic Games обратилась с жалобой в Еврокомиссию после блокировки их аккаунта разработчика
1
В России создали гель, помогающий при нефтедобыче
+
Microsoft готовится представить новые продукты на мероприятии 21 марта
+
Новый патент Apple описывает магнитные амбушюры для AirPods Pro
+

Популярные статьи

«Прометей» даёт огня: система ПВО С-500 впервые перехватила гиперзвуковую цель
37
9 самых быстрых игровых процессоров марта 2024 года для энтузиастов и геймеров с мониторами 4К
113
Итоги гоночного уик-энда 9-10 марта
+
Обзор The Walking Dead: Destinies
1
10 редких и очень полезных программ, которые я использую на ПК с Windows 10 уже много лет. Часть 2
5
С-300 или Patriot: Какую систему на самом деле уничтожил российский «Искандер»
11
10 процессоров Intel и AMD, которые подходят для оптимальной игровой сборки в разрешении 2К
33
Проект ВА-111 "Шквал" - самая быстрая ядерная торпеда в мире, испаряющая воду на своём пути
1
Обзор игры Call of Duty Advanced Warfare - Расширенная война
+
История и причины успеха Telegram, путь от мессенджера до конкурента YouTube
2

Сейчас обсуждают

Всеволод Папшев
16:12
Берите что есть и на что денег хватает. Вот и вся аналитика. Пипец какой-то.
Выбираем лучшие видеокарты NVIDIA и AMD для требовательных игр на высоких настройках в разрешении 2К
Джон Коннор
16:11
При СССР пожарные всегда таранили оленей
В России могут разрешить машинам экстренных служб таранить неправильно припаркованные автомобили
Alex_023
16:10
Подпись под фото "Образование воздушного кармана вокруг торпеды" звучит даже странно. H2O никак при нагревании не станет воздухом, даже если очень того захочет. Всё же парового кармана?
Проект ВА-111 "Шквал" - самая быстрая ядерная торпеда в мире, испаряющая воду на своём пути
Александр Шульга
16:07
Без моста через Обь какая может быть связь СевЖД и СвердлЖД?
"Мертвой дороге" от Лабытнангов дадут вторую жизнь
Шакро Старый
16:05
Продолжай меня восхвалять и завидовать, я разрешаю.
10 процессоров Intel и AMD, которые подходят для оптимальной игровой сборки в разрешении 2К
Блейд
16:03
Я не завистливый человек, потому что я живу в достатке, это вы мне все завидуете
10 процессоров Intel и AMD, которые подходят для оптимальной игровой сборки в разрешении 2К
Шакро Старый
16:02
Это ты так ведь из-за зависти говоришь?
10 процессоров Intel и AMD, которые подходят для оптимальной игровой сборки в разрешении 2К
Блейд
16:02
Да потому что ты нищий, вот и нету средств. Вангую и ещё видюха кредитная
10 процессоров Intel и AMD, которые подходят для оптимальной игровой сборки в разрешении 2К
Вадим Кудрявцев
15:58
пшел вон ,мастурбек культяпый
10 процессоров Intel и AMD, которые подходят для оптимальной игровой сборки в разрешении 2К
Блейд
15:58
Ты наркоман, ты солевое чмо. На завидуй мне Я цивильный человек в стекле пью. А ты как алкаш из полторашки с горла
10 процессоров Intel и AMD, которые подходят для оптимальной игровой сборки в разрешении 2К
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем