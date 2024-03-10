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vizir47
Дания становится одним из крупнейших европейских доноров Украины
По оценкам европейских экспертов, Дания (с населением 5,9 миллиона человек) вошла в число крупнейших европейских доноров Украины, занимая среди них 4-е место по финансовым объемам.

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По оценкам европейских экспертов, в январе 2024 расположенная на севере Европы Дания, с населением 5,9 миллиона человек, вошла в число крупнейших европейских доноров Украины, занимая 4-е место среди них по финансовым объемам.

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В общей сложности Копенгаген уже объявил о военной поддержке Киеву на сумму в 4,5 миллиарда евро. Кроме того, Дания учредила Фонд помощи Украине в размере 8,1 миллиарда евро, который, как ожидается, позволит ей продолжать финансировать свою поддержку как минимум до 2028 года.

На днях в Копенгагене правительство обнародовало пятнадцатую программу военной помощи Киеву на сумму в 228 миллионов евро. Она включает, в частности, отправку в течение нескольких месяцев в сотрудничестве с Чешской Республикой 15 000 артиллерийских снарядов, оборудования и боеприпасов для противовоздушной обороны, разминирования, а также беспилотные летательные аппараты.

На своем веб-сайте Министерство обороны Дании подробно описывает пожертвования, сделанные за последние два года. Помимо обещанных самолетов F16 и уже переданных пушек Cesar, Копенгаген поставил 407 зенитных ракетных установок Stinger, противокорабельные ракеты Harpoon, более ста танков Leopard (в сотрудничестве с Нидерландами и Германией), а также бронетранспортеры, боеприпасы и беспилотники.

Что касается лимитов поддержки своей страной Украины, то Троэльс Лунд Поульсен, министр обороны Дании, видит только одну «красную черту». «Мы не рассматриваем отправку солдат в Украину в качестве одного из вариантов», - сказал он в интервью   французской газете Le Monde. В остальном Дания не скупится на свою помощь, что она уже продемонстрировала весной 2023 года, продав все свои девятнадцать орудий Cesar, недавно приобретенных у французской компании Nexter.

Именно это побудило датского премьер–министра Метте Фредериксена заявить, что лучший выбор помощи Дании - это оружие и поэтому королевство «отдало всю свою артиллерию Киеву». Объявленная ранее Копенгагеном поставка Украине первого истребителя F16 из девятнадцати обещанных, по словам премьер-министра, должна состояться «до лета».

#украина #сво #дания #военная помощь дании
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